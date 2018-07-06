Как Украина использовала полученные от Евросоюза 10 млрд евро  

Украине удалось эффективно использовать для реформ большую часть европейской финансовой помощи, которая за последние 4 года составила не менее 10 миллиардов евро. Но из-за невыполнения условий выделения помощи Киев недополучил по крайней мере 600 миллионов евро в прошлом году. Об этом было заявлено в пятницу, 6 июля, на презентации результатов исследования, проведенного киевским Институтом экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК). Как указали экономисты, Украине следует наладить координацию донорской помощи и тщательно анализировать свои потребности.

Домашнее задание Киеву

Европейский Союз с 2014 года заявлял о выделении Украине до 2020 года грантов, кредитов и других видов финансовой помощи на 12,8 миллиарда евро. Об этом на презентации результатов исследования финансовой поддержки Украины, которое провел киевский ИЭИПК, заявил руководитель сектора финансового сотрудничества Группы поддержки Украины в Еврокомиссии Стефан Шленинг (Stefan Schleuning).

Презентация результатов исследования ИЭИПК

По его словам, часть этих средств предназначена для реформы госуправления. "Без этой остальные реформы в Украине не будут быстро проведены, потому что многие люди из правительственного персонала не имеет необходимых навыков", - добавил Шленинг. Финансовая поддержка Киева Евросоюзом и другими западными донорами стала не только дополнительным толчком к проведению реформ, но и поддержкой Украины на международной арене, отметила автор исследования "Приоритеты помощи ЕС Украине: взаимовыгодное движение навстречу", руководитель проекта ИЭИПК Александра Бетлий.

В то же время она пожаловалась на рассредоточенность информации о западной помощи, поступающей не только от официального Брюсселя, но от различных структур и государств. "Мы выбрали для анализа 26 главных приоритетов и исследовали, как нам помог ЕС в реализации этих реформ", - объяснила Бетлий.

Александра Бетлий

По ее словам, Украине уже было выделено ЕС около 10 миллиардов евро. Но средства поступают постепенно, поскольку Киев должен выполнять определенные условия для их получения. "В частности, было выделено 3,41 миллиарда евро по трем программам макрофинансовой помощи. Но Украина смогла получить только 2,81 миллиарда, потому что в прошлом году мы не выполнили "домашнее задание" и потеряли возможность получить еще 600 миллионов евро", - напомнила экономист.

Среди прочего, Украине пришло в течение 2014-2016 годов 3 миллиарда евро кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и 3,5 миллиарда инвестиций от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Почему деньги ЕС не всегда работают на Украине

В исследовании киевских экономистов сказано, что ЕС является крупнейшим донором безвозмездной технической помощи Киеву в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Так, во второй половине 2017 года в стране были реализованы 153 проекта на общую сумму около 300 миллионов евро.

Максим Нефедов

Среди других государств крупнейшим финансовым донором Украины являются США, которые предоставили в прошлом году 450 миллионов долларов на техническую помощь. При этом авторы исследования предостерегли: обилие направлений этой помощи наводит на мысль, что Киев согласен на получение западной поддержки без тщательного анализа своих потребностей.

Ранее депутат Верховной рады Оксана Юринец заявляла, что в 2017 году Украина использовала только 47 процентов финансовой помощи ЕС. В ответ на вопрос DW первый замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов признал, что неиспользованными остаются почти 6 миллиардов евро кредитов ЕИБ, ЕБРР, правительства Германии и Фонда энергоэффективности.

В то же время чиновник не склонен называть это катастрофой, которая влечет выплату Украиной процентов за неосвоенные деньги. "На самом деле это проблема организации проектов. Большинство них - крупные инфраструктурные проекты в энергетике и транспорте, которые рассчитаны на 7-8 лет. Есть определенные проблемы в контексте украинского строительного законодательства, из-за сего проекты идут медленно, но ситуация точно находится под контролем", - заверил Нефедов.

Украинцы не доросли до гендерного равенства?

Исследование киевских экономистов показало, что ЕС не диктует Украине, на какие именно реформы выделяется западная помощь. "Есть вещи, которые полностью инициировались донорами, но сказать, что каждое направление навязывалось Западом, я не могу, - отметила Александра Бетлий. По ее выражению, единственное направление помощи ЕС, которое опрошенные эксперты назвали приоритетом Евросоюза, но не Украины, - это гендерная политика. Остальные считаются полезными как для Украины, так и для ЕС, добавила она.

В исследовании выделены 10 важнейших приоритетов из национальной стратегии "Украина 2020", которые поддерживаются Евросоюзом. Среди них - наиболее успешная реформа децентрализации, а также энергонезависимость, энергоэффективность, национальная безопасность и оборона, защита прав собственности и эффективное госуправление. Эксперты также согласились с необходимостью комплексного аудита западной помощи и более тесной координации деятельности доноров, чтобы избежать дублирования ими одних и тех же проектов.

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