Как торговая война США и Китая отразится на экономике России

Торговая война между США и Китем вошла в острую фазу. Каким образом она может повлиять на российскую экономику и сможет ли та извлечь для себя пользу из конфликта Пекина и Вашингтона?
Трубопровод "Сила Сибири", по которому газ из РФ будет поставляться в Китай, должны запустить в конце 2019 года
Торговый конфликт Вашингтона и Пекина набирает обороты. После того, как 10 мая 2019 года США повысили импортные пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25%, а спустя два дня Пекин пообещал с 1 июня ввести аналогичные санкции в отношении товаров из Соединенных Штатов, мировые фондовые индексы начали резко снижаться.
Едва паника улеглась, как президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские компании будут выводить производство из Китая, а в понедельник, 20 мая, Google заявил, о прекращении бизнес-контактов с Huawei. Как противостояние крупнейших мировых экономик скажется на России и сможет ли она извлечь из него пользу, выясняла DW.
Почему торговые потоки из Китая не повернутся в Россию
Торговый оборот США и Китая в 2018 году составил 633,5 млрд долларов, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 8,5% (несмотря на начало торгового конфликта летом 2018 года). Как и в предыдущие годы, основу товарооборота составил китайский экспорт в США (более 478 млрд долларов). Объявленные Америкой санкции вначале предусматривали введение пошлин на китайские товары стоимостью около 200 млрд долларов, затем Трамп поручил расширить их на продукцию из КНР, оцениваемую еще примерно в 300 млрд, то есть фактически на весь импорт из Китая.
Ряд наблюдателей высказали предположение, что в сложившейся ситуации Пекин начнет более активно продвигать свои товары на российский рынок. Теоретически это могло бы вызвать увеличение конкуренции внутри страны, рост качества товаров и снижение потребительских цен, однако не все эксперты с этим согласны. Против играет и статистика: по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, в 2018 году товарооборот между Россией и Китаем составил в 6 раз меньше, чем между Китаем и США, - 108 млрд долларов (на 27% больше, чем годом ранее).
Как заявил DW ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Портанский, "это несопоставимые объемы, поэтому разговоры о том, что Россия сможет что-либо собой заместить и компенсировать, выглядят нереалистичными". По мнению аналитика группы компаний "Финам" Алексея Коренева, "Россия - слишком маленький рынок для Китая, и, скорее всего, он постарается переориентировать часть потока на внутреннее потребление, ресурсы которого огромны, и другие крупные рынки".
Особой выгоды российская нефтегазовая отрасль не получит
После того, как Пекин в прошлом году ввел первые санкции в отношении американской продукции, закупки СПГ из США Китаем сократились. Если в 2017 году на долю американского сжиженного газа приходилось около 15% от всего объема его импорта Китаем, то в 2018-м - уже около 3,5%. За прошлый год КНР купил в США лишь 1,9 млн тонн (2,7 млрд кубометров) СПГ, заплатив за него около 426 млн долларов.
С 1 июня китайские пошлины на американский СПГ станут еще выше, в связи с чем появились предположения о том, что Россия сможет серьезно нарастить свое присутствие на газовом рынке Китая, тем более что в декабре 2019 года должен заработать трубопровод "Сила Сибири". Однако здесь есть несколько "но".
Во-первых, сам по себе объем в 2,7 млрд кубометров не так уж велик, чтобы принести колоссальные дополнительные доходы. Основной статьей российского экспорта в Китай и так являются минеральные продукты (76,2% от всего экспорта). Во-вторых, по словам партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, российский СПГ удобнее всего поставлять в Европу.
"Его принимают в терминале трейдеры, и маршрут определяется в результате арбитража - наиболее выгодной для трейдера цены доставки. Пока основная часть идет в Европу, поскольку это ближе всего", - заявил он DW. Что касается "Силы Сибири", то этот проект выйдет на мощность 8 млрд кубометров в год, по прогнозу Крутихина, только через два-три года (при запланированной мощности в 38 млрд кубометров).
Есть физические ограничения и по нефти. "Если учитывать все маршруты ее доставки, по всем из них поставить из России в Китай больше 75 млн тонн нефти невозможно. В прошлом году было экспортировано 66 млн тонн. Потенциал наращивания экспорта российской нефти в Китай, таким образом, крайне незначителен", - отмечает эксперт.
Рост ВВП России замедлится
Наиболее серьезным фактором влияния на российскую экономику американо-китайского торгового конфликта станет так называемый макроэкономический рикошет. По словам Алексея Коренева, новый виток торговой войны Китая и США будет означать потерю примерно 0,5% ВВП для каждой стороны. Вероятность кризиса мирового масштаба нельзя сбрасывать со счетов.
При таком сценарии в мире сократится спрос на энергоносители, что приведет к снижению цен на нефть, от которых зависит российский бюджет, а также ослабит рубль. Программный директор международного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик добавляет также, что кризис чреват уходом инвесторов "от риска", то есть оттоком капитала из России.
По прогнозу Коренева, в случае возникновения кризис будет разворачиваться в полную силу довольно долго - около года, но уже с июня-июля могут проявиться его первые серьезные признаки. "В итоге при наихудшем сценарии рост ВВП России в 2019 году может составить только 1-1,2%", - полагает он.
Все это отодвигает на неопределенные сроки поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу сделать российскую экономику пятой по величине в мире, говорит Алексей Портанский: "Чтобы выйти на пятое место, как этого пожелал Путин, надо, чтобы темпы роста были выше среднемировых, то есть 4-5% в год. Внутренние факторы, а теперь и новый внешний делают эту задачу невыполнимой".
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