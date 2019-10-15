Как строят дороги в Германии

Германия по праву считается одной из лучших стран по качеству дорожной инфраструктуры. В рейтинге Всемирного экономического форума ФРГ сегодня обгоняет такие страны, как Испанию, Швецию, Канаду и Великобританию. DW рассказывает о технологиях и инновациях в немецком дорожном хозяйстве.

Планирование дорог в Германии

Строительство дорог, как и возведение любого инженерного объекта, начинается с планирования. В Германии это - важнейший и, как правило, небыстрый этап. "Для дорожного планирования, например, возведения автобана, в Германии существуют предписания, как этот объект должен быть трассирован. Надо учесть допустимый наклон, допустимые радиусы, ширину дороги, количество полос, ширину этих полос и размер обочин. Строительству автобана в Германии предшествуют длительные процессы", - говорит в интервью DW профессор Маркус Фридрих (Markus Friedrich), завкафедрой транспортного планирования и техники управления транспортом Штутгартского университета.

Дорогу всегда строят строго в соответствии с предписаниями. При этом инженеры выбирают оптимальную технологию и материалы. "Для строительства дорог в Германии сегодня применяют и асфальт, и бетон. У нас до сих пор идет дискуссия, какой вариант лучше. Существуют также ограничения для определенных улиц, например, по шуму. В этом случае используется так называемый шумопоглощающий асфальт - высокопористый асфальт, который позволяет снижать шум от езды транспортных средств", - рассказывает Маркус Фридрих.

По оценке профессора Брауншвейгского технического университета Михаила Вистубы (Michael Wistuba), возглавляющего Институт дорожного дела, для строительства автобанов в 75 процентах случаев используется асфальт. Такое покрытие состоит из трех слоев с разной смесью: базовый и связующий слои из асфальтобетона плюс покрытие (литое или щебеночно-мастичное).

Самовосстанавливающийся асфальт

Для укладки полотна дорожные фирмы в Германии используют несколько методов. Их выбор зависит от объекта. "При строительстве автобанов наше предприятие чаще всего применяет технологию прокатки: горячую асфальтовую смесь наносят на дорогу и уплотняют при помощи катка. На участках с высокой нагрузкой обычно используется технология литого асфальта. Смесь распределяют и "стягивают", чтобы получилась плоская поверхность. Посыпание мелким щебнем позволяет создать такую структуру верхнего слоя, благодаря которой он долгое время остается шероховатым", - рассказывает Кристоф Дрёге (Christoph Dröge), руководитель отдела дорожного строительства в Straßenbau NRW - коммунальной дорожно-строительной организации Северного Рейна - Вестфалии.

Важная составляющая работы по развитию дорожной инфраструктуры в Германии - внедрение инновационных технологий. Здесь действует федеральная исследовательская программа "Дорога в 21-м веке", в числе приоритетов которой - энергосберегающие, экологичные и долговечные дороги. Специально для апробации новейших технологий два года назад на территории земли Северный Рейн - Вестфалия построили экспериментальный участок протяженностью около километра.

Укладка шумопоглощающего асфальта на автобане А7 в Германии

Специалисты смогли протестировать на нем, например, "самовосстанавливающийся" асфальт. Эта технология позволяет увеличить срок службы верхнего слоя дорожного покрытия за счет индукционной энергии. В асфальтовую смесь добавляют магнитные элементы, которые при резком нагревании специальной машиной позволяют стягивать трещины.

"Основная технология разработана уже достаточно хорошо. Дальнейшие исследования будут связаны с индукционной энергией, а именно - с машиной по заготовке этой энергии", - говорит представитель пресс-службы Федерального института дорожного строительства Кристофер Герхард (Christopher Gerhard). По его словам, "самовосстанавливающийся" асфальт целесообразно применять на небольших участках, там, где закрытие дороги из-за ремонта может привести к существенным затруднениям в движении транспорта.

Экспресс-технологии против пробок и "умный" мост

На участке дороги между Нюрнбергом и Мюнхеном сотрудники учреждения с 2017 года тестируют технологию "умного" моста. Она направлена на то, чтобы заблаговременно, в дополнение к плановым обследованиям, получать данные о состоянии подобных объектов. На двухполосную конструкцию на развязке трассы поставили сенсорные устройства, которые фиксируют ее основные параметры. Функциональную способность всей "умной" системы и отдельных компонентов будут анализировать на протяжении пяти лет.

Однако главным вопросом, над которым сегодня работают как дорожники, так и исследователи, остается минимизация неудобств для водителей из-за строительных и ремонтных мероприятий. Сократить время позволяют, например, такие методы, как "компактный асфальт" (одновременная укладка двух слоев) и укладка покрытия, при которой специальная машина опрыскивает основание и параллельно укладывает верхний слой.

"Хорошее качество необходимо, чтобы достичь как можно большего срока эксплуатации. Это то, что позволяет увеличить интервалы между ремонтными работами. Чем больше строек на территории сети автобанов, тем выше риск больших пробок. Поэтому этот фактор - весьма значимый пункт в вопросе ухода от пробок", - поясняет Кристоф Дрёге.

По мнению специалистов, качество немецких дорог обеспечивается за счет тщательного отбора и смешивания строительных материалов, систематического многоступенчатого контроля качества и продуманных предписаний по планированию и строительству сооружений. Наряду с этим есть четкое разграничение ответственности: в чьем ведении находится строительство, а в чьем - содержание трасс.

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