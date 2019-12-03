Как страны Балтии стали яблоком раздора между НАТО и Анкарой

Отношения между Турцией и НАТО, пожалуй, еще никогда не были столь напряженными. В последнее время Анкара лишилась доверия своих партнеров: закупка Турцией российских ЗРК С-400 и ее военная операция на севере Сирии явно противоречат интересам НАТО. В альянсе с беспокойством наблюдают за тем, как турецкие власти в своей военной и внешней политике поворачиваются спиной к своим западным союзникам и лицом к Москве.

Анкара идет на шантаж

Ожидается, что без споров между Анкарой и остальными членами НАТО не обойдется и на саммите НАТО в Лондоне, который открылся 3 декабря и приурочен к 70-й годовщине создания Североатлантического альянса.

Рссийский ЗРК С-400

В преддверии саммита в НАТО подготовили план по обороне Польши и стран Балтии в случае военной агрессии со стороны РФ. План был разработан в ответ на аннексию Россией Крыма и конфликт на востоке Украины. Однако Анкара намерена его заблокировать. Турецкие власти готовы одобрить план лишь при условии, если НАТО признает террористической организацией силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Добьется ли Турция желаемого?

НАТО может принимать ключевые решения только при поддержке всех без исключения членов альянса. Если достичь консенсуса не удастся, то не будет принят и новый план по обороне.

То, что остальные члены НАТО пойдут навстречу Анкаре, впрочем, крайне маловероятно. Ведь курдские отряды YPG успешно сражались на стороне США против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Лондоне, 4 декабря

"Турция ничего не добьется. Включить YPG в список террористов попросту не представляется возможным", - полагает Серхат Гювенч, профессор международных отношений в Университете имени Кадира Хаса в Стамбуле.

Спор вокруг закупки комплекса С-400

В последние месяцы напряженность в отношениях между Анкарой и НАТО только усиливалась. Cпор вокруг закупки Турцией российских комплексов С-400 показал, как мало обе стороны доверяют друг другу, ведь Турция решила защищать свое воздушное пространство с помощью не американской, а российской системы ПВО.

Из-за этого у Запада могут возникнуть проблемы в области безопасности. Некоторые опасаются, что с помощью радиолокационной технологии С-400 Кремль сможет получить доступ к секретной информации НАТО.

Американцы не оставили этот шаг без ответа. Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями из-за закупки С-400 и отстранил ее от участия в разработке нового истребителя F-35, который Турция также намеревалась приобрести. Такой поворот событий не устраивает Анкару: турецкие власти намерены во что бы то ни стало добиться того, чтобы их снова допустили к участию в программе.

Между тем турецкие СМИ сообщают, что, хотя комплекс С-400 уже установлен, его планируют ввести в эксплуатацию лишь в первом квартале 2020 года. Поэтому, по крайней мере теоретически, на саммите НАТО в Лондоне стороны еще могут достичь компромисса.

Север Сирии - еще один камень преткновения

Военную операцию на севере Сирии против курдов, которую в начале октября начала турецкая армия, в НАТО посчитали оскорблением. Кампания отвечает интересам Анкары, однако явно противоречит интересам большинства стран-членов альянса: многие на Западе считают, что военное вторжение способствовало усилению "Исламского государства" и облегчило бегство из региона боевиков ИГ. Кроме того, операция помогла России закрепить в Сирии свои позиции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за то, чтобы превратить территорию вдоль турецко-сирийской границы в "мирный коридор". В этом случае Анкара намерена полностью освободить этот регион от повстанческих группировок, в том числе курдских, а в долгосрочной перспективе - переселить туда сирийских беженцев, которые в данный момент находятся в Турции. Впрочем, многие в НАТО считают, что военная операция противоречит международному праву. Поэтому инициатива Эрдогана скорее может привести к очередному конфликту, а не к единению членов альянса на 70-летнем юбилее этой организации.

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