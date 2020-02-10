Как стать стендап-звездой в Германии, или Особенности немецкого юмора
Александра Шиллер - немецкая стендап-актриса, родившаяся в Томске. DW решила узнать у нее об особенностях немецкого юмора и границах дозволенного в комедийном жанре.
У 30-летней Александры - звучная немецкая фамилия: Шиллер (Schiller). Однако родилась она в далеком от Германии Томске, а в семилетнем возрасте вместе с мамой переехала из Сибири на родину своих предков - немцев. Александра сохранила русский язык, но родным языком, по ее собственному признанию, стал для нее немецкий. Она владеет им настолько безупречно, что способна своими шутками рассмешить целые залы. С тех пор, как Александра оказалась в новой и чужой для нее стране, она постоянно доказывает всем вокруг, что она лучше других.
"Мне было семь, когда мы с мамой переехали в Германию. Я была застенчивой девочкой, мне было трудно признаться в том, что я чего-то не понимаю или не умею, и у меня было огромное желание быть не хуже сверстников", - вспоминает в интервью DW Александра Шиллер. Немецкий язык стал для нее первым серьезным испытанием, которое она с годами успешно преодолела. Девочкой она любила танцевать, выражая через движения тела и мимику свои эмоции. Будучи единственным ребенком в семье, Александра развенчивает предубеждения о том, что такие дети обычно избалованы. "Наоборот! Они гораздо раньше учатся ладить с окружающим миром, у них нет братьев и сестер, с которыми можно набираться опыта общения, они сразу выходят на контакт с окружающим миром за пределами семьи и нередко раньше сверстников взрослеют", - уверена актриса.
Александра - из творческой семьи: ее мама - музыкант, отец - бывший актер драматического театра в Томске. Будучи пятнадцатилетним подростком, Александра покинула "родительское гнездо", уехав из Ахена в Эссен, чтобы освоить искусство танца в специализированной гимназии. С этого момента и началась ее самостоятельная взрослая жизнь. Позже она поступила на факультет современного и классического танца в Высшую школу музыки и сценического искусства во Франкфурте-на-Майне (Hochschule für Musik und Darstellungskunst). Получив диплом профессиональной танцовщицы, она начала работать в одном из известных немецких танцевальных театров, но вскоре поняла, что ограничивать свою жизнь танцами ей бы не хотелось.
Карьера актрисы: из танцовщиц - в стендап
Александра решила расширить диапазон своих возможностей и поступила в кельнскую актерскую школу (Film Acting School Cologne). Здесь, кроме актерского мастерства, она училась искусству работать перед камерой. Снималась в кино и рекламных роликах, но роли, которая открыла бы перед ней новые горизонты, она не получила. Ждать ее Александра не стала, а начала себя искать в жанре стендап. Александру быстро заметили и пригласили в популярное в Германии шоу Quatsch Cоmedy Club. С тех пор она вместе с коллегами разъезжает по стране.
"Не уверена, что это - мое последнее творческое пристанище, мне хотелось бы когда-нибудь объединить в единое целое все, чему я научилась за эти годы", - признается в интервью DW Александра Шиллер. По словам актрисы, это могло бы быть собственное шоу: с танцами, скетчами, гостями из числа коллег, выступающих в разных амплуа.
Александра Шиллер во время выступления
Шутки Александры можно услышать не только со сцены, но и посмотреть в соцсетях. "Сегодня без социальных сетей - никуда, темп жизни и творчества ускорился во много раз. Нам, артистам, можно теперь, не выходя из дома, рассылать свои видеозаписи - вместо хождений по кастингам. Отклики на работу мы получаем в Instagram. Через соцсети мы поддерживаем связь с коллегами и ищем новые идеи для совместного творчества", - рассказывает Александра. Сегодня у нее концерт в Кельне, вчера она выступала в Майнце, завтра едет во Фрайбург... "Сидеть на одном месте я не умею, как в 15 лет уехала из дома, так и катаюсь по стране в поисках самой себя!" - смеется актриса.
Стендап в Германии: женщин все больше
"Раньше считалось, что шутить со сцены - неженское дело, дескать, у мужчин это гораздо лучше получается. Но постепенно и женщины стали смелее, заговорили сами о себе, о своих проблемах - в шутливом тоне и с юмором. И у них это выходит не хуже, чем у мужчин", - уверена Александра Шиллер.
Она подчеркивает, что у многих женщин, работающих в комедийных жанрах, сейчас есть свои собственные шоу на немецком телевидении, они заполняют огромные залы. "Сегодня в Германии очень много талантливых комедийных актрис. Конкуренция - очень серьезная! Комедийное искусство давно уже перестало быть чисто мужским делом", - подчеркивает Александра.
Тексты для своих скетчей она пишет сама. И они очень часто автобиографичны. "Я рассказываю о том, что самой пришлось пережить. И это придает моим шуткам особенный шарм. Я не скрываю, что родилась в Томске, что у многих моих родственников поначалу были проблемы в Германии. Я иногда даже использую короткие фразы на русском языке - в зале точно немало людей, понимающих и говорящих на нем", - улыбается Александра.
Над чем шутят немцы?
Этот вопрос вызвал у Александры некоторое замешательство: "Я полагаю, что, как и во многих других странах, немцы любят посмеяться над "блондинками". Немало шуток на сексуальные темы, по поводу взаимоотношений между мужчинами и женщинами, между начальниками и подчиненными, родителями и детьми", - отмечает Александра.
Есть в Германии и темы, над которыми смеяться не принято. Признаком дурного тона считаются шутки над меньшинствами, будь то национальными или сексуальными, к "черному" юмору относятся шутки, касающиеся нечастных случаев или смерти, считает Александра. Что касается политических тем, то они всегда популярны. "Большим успехом пользуются сатирические передачи, которые в формате "новостей" высмеивают немецких и зарубежных политиков. Не остается без внимания и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), ее мастерски пародирует Мартина Хилл (Martina Hill)", - говорит Александра. Она напоминает и о том, что среди актеров - тоже много людей с миграционными корнями. Шутками о своих земляках они пытаются сделать их проблемы более понятными коренным немцам. "Теперь среди этих актеров - и я, переселенка из России", - улыбается актриса с миграционными корнями Александра Шиллер.
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