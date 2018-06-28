Как смартфон влияет на глаза?

Эксперты из немецкого независимого информационно-просветительского общества Kuratorium Gut Sehen (KGS) подтверждают: продолжительная фиксация взгляда на компьютерных мониторах и телефонных дисплеях является огромной нагрузкой для нашего организма. Для мышц, для позвоночника, для психики. И особенно для глаз! Сотовые телефоны способствуют развитию близорукости, особенно - у детей и подростков.

Более 50 миллионов немцев, как указывает KGS, ежедневно проводят немалое время в интернете. Подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет ежедневно сидят в сети как минимум 274 минуты. Это на 26 минут больше, чем еще три года назад. Число людей, вынужденных носить очки, в Германии увеличилось за эти три года, по данным KGS, на один миллион. Более трети немецких подростков уже страдают от близорукости. "Существенное ухудшение зрения стало обычным делом в наши дни", - констатирует заместитель управляющего директора KGS Керстин Крущинский (Kerstin Kruschinski).

Почему мы начинаем видеть хуже?

Человеческий глаз устроен так, что в нормальном режиме происходит постоянное переключение зрения с ближних целей на дальние. Когда мы слишком долго смотрим на дисплей мобильного телефона, мы вынуждаем наши глаза постоянно работать в режиме ближнего видения. Результат: близорукость.

Происходит это потому, что глаз не может постоянно упражняться в различении дистанций и настройке на различные расстояния. Но это еще не все. Чем ближе мы держим телефон перед нашими глазами, тем большую амплитуду движения приходится совершать глазному яблоку, чтобы направить зрачок в нужном направлении.

Когда человек смотрит вдаль, его глазные яблоки расположены по отношению друг к другу параллельно. Если мы смотрим какой-то объект вблизи, глазные яблоки начинают поворачиваться к центру, фокусируя наш взгляд на этом объекте. Чем ближе объект, тем больше приходится глазным яблокам поворачиваться внутрь. При чтении газеты мы обычно держим страницы на расстоянии 40 сантиметров от глаз, на работе между нами и компьютерным монитором - около 70 сантиметров. Телефон и наши глаза разделяют в среднем всего лишь 20 сантиметров.

Как избежать проблем со зрением?

Последствия не заставляют себя ждать: сухие, покрасневшие глаза, снижение остроты зрения, светочувствительность. Другой проблемой является синий свет, опасный для человека. Это коротковолновый и высокоэнергетический диапазон видимого спектра выводит из строя "биологические часы" человека, вредит нервной системе, негативно сказывается на роговице и зрачке. Избежать его воздействия невозможно, потому что он является частью солнечного излучения. Однако наибольшую тревогу специалистов вызывает искусственный свет, исходящий от энергосберегающих ламп и экранов различных электронных устройств. Синий свет от дисплеев поражает сетчатку: непрерывная стимуляция внутренней оболочки глаза может привести к необратимым повреждениям.

Эксперты из общества Kuratorium Gut Sehen ("попечители хорошего зрения") выяснили, что дети, которые меньше часа в день проводят на открытом воздухе, на 30 процентов чаще становятся близорукими, чем дети, которые играют на улице без электронных гаджетов более двух часов.

Так что же делать? Специалисты советуют выгонять отроков, липнущих к компьютерам и смартфонам, на свежий воздух, потому что под открытым небом и света больше, и возможности для тренировки глаз имеются самые разнообразные. Дома следует максимально сократить время блуждания ребенка по электронной сети. К сожалению, пока нет научно подтвержденных рекомендаций на счет того, как долго мы можем смотреть на дисплей без риска навредить своему здоровью. Поэтому пока девиз таков: чем меньше, тем лучше.

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