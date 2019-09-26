 Как семья врагов Кадырова борется против высылки из ЕС в Чечню | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.09.2019

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Германия

Как семья врагов Кадырова борется против высылки из ЕС в Чечню

Беженцам из Чечни Абдурахмановым не дают убежища в ФРГ и Польше, несмотря на свидетельства, что на родине им грозит расправа. Громкое убийство в Берлине, возможно, изменит их судьбу. Эксклюзив DW.

Мохмад Абдурахманов

Мохмад Абдурахманов

Мохмаду Абдурахманову и его семье грозит высылка из Германии в Россию, а потом, вероятно, на родину в Чечню. С 2017 года его мать, жена и родившийся уже в ФРГ ребенок пытались получить здесь убежище - безуспешно. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) отказало в его предоставлении. Чиновники, которые рассматривали дело Абдурахманова, не поверили, что чеченца и его семью дома ждут гонения.

Суд первой инстанции оставил решение BAMF в силе. Суд второй инстанции, рассмотрев апелляцию, согласился с тем, что в Чечне для Абдурахманова существует вполне реальная угроза, но в убежище все равно отказал. Судьи постановили: чеченская семья может вернуться в Россию, только ей стоит поселиться в другом российском регионе. Пока Мохмаду на прошлой неделе дали лишь временную отсрочку от высылки, которая заканчивается через 30 дней.

Тумсо Абдурахманов и его конфликт с Кадыровыми

Старший брат Мохмада - известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он бежал из России после конфликта с чеченскими властями. Все началось из-за того, что Исламу Кадырову, занимавшему в 2015 году пост руководителя администрации главы Чечни, не понравилась ваххабитская, как он был уверен, борода Тумсо: чеченца остановили на улице в Грозном, увезли и стали допрашивать. Ислам Кадыров - дальний родственник главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Позже на Тумсо завели уголовное дело, обвинив в поддержке исламского терроризма, и объявили в международный розыск.

Тумсо Абдурахманов

Тумсо Абдурахманов

После конфликта братья Абдурахмановы сначала попытались остаться в Грузии, но там им в убежище отказали. Тумсо отправился в Польшу, Мохмад - в Германию. "Первопричина отъезда - это конфликт брата и то, что в Чечне присутствует коллективная ответственность. Если бы мы, его близкие родственники, остались, нас постигло бы суровое наказание", - объяснил Мохмад в разговоре с DW.

Но получить убежище в Европе оказалось намного сложнее, чем братья ожидали. В Польше Тумсо Абдурахманову отказали в убежище несмотря на свидетельства угроз в его адрес. Апелляция рассматривается в Верховном суде. "Насколько я знаю, это последняя инстанция в этой стране", - сообщил Тумсо DW. Похоже, никто из тех, кто рассматривал дела Абдурахмановых, не воспринял всерьез публичные угрозы в адрес братьев со стороны Магомеда Даудова, помощника Кадырова и спикера парламента республики. В марте 2019 года в Instagram Даудов объявил Тумсо кровную месть. Сам Рамзан Кадыров в сентябрьской трансляции в Instagram назвал Тумсо Абдурахманова "болтуном": "Он - ничто".

Штраф за репост и повторная просьба об убежище на фоне убийства Хангошвили

За время, пока Мохмад ждал решения властей о предоставлении убежища, местный суд в Баварии оштрафовал его - чем вызвал возмущение Союза журналистов Германии (DJV). Дело в том, что суд в Аугсбурге наказал чеченца за репост статьи DW в сети Facebook. В ней речь шла о путях, которыми в район, контролируемый террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), прибывает оружие. На титульной фотографии статьи, которую Facebook автоматически встроил в репост, изображены боевики ИГ.

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов

Если кратно увеличить картинку, то на шапках двоих из них можно увидеть символику ИГ, которая в Германии запрещена. Своим репостом Мохмад нарушил запрет, сочла судья, приговорив его суммарно по этому и еще одному эпизоду к 1350 евро штрафа. Письменное обоснование решения в указанные сроки суд не предоставил, рассказала DW адвокат чеченца Йоханна Кюнне (Johanna Künne). Она намерена обжаловать это решение. 

Мохмад - иногда его называют Мухаммадом - не сдается и надеется на еще один шанс. В четверг, 26 сентября, он обратился с повторным прошением о предоставлении ему убежища в Германии. То же самое сделала раньше и его мать. "С правовой точки зрения все ясно - у нас масса свидетельств того, что защита им необходима", - констатирует адвокат Кюнне. Она надеется, что чиновники в этот раз учтут старые и новые обстоятельства дела Мохмада и его семьи, а также примут во внимание, насколько опасной - даже за пределами Чечни - может быть ситуация для чеченцев, не согласных с политикой режима Рамзана Кадырова.

Похороны в Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине

Похороны в Грузии Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине

В Германии вызвало большой резонанс демонстративное убийство 23 августа в Берлине чеченца с грузинским паспортом Зелимхана Хангошвили. Расследование убийства бывшего полевого командира, который воевал на стороне Аслана Масхадова, продолжается: по горячим следам был задержан предполагаемый убийца из России. Он въехал по паспорту на имя Вадима Соколова, но это не его настоящее имя, уверены берлинские следователи.

Депутаты бундестага и "Мемориал" встали на защиту

История борьбы 24-летнего Мохмада, который после переезда в Германию стал работать в оппозиционном чеченском фонде "Вайфонд", и других беженцев за то, чтобы остаться в ФРГ, дошла до бундестага. Депутаты от фракции Левой партии отправили в сентябре запрос правительству, потребовав ответить на длинный список вопросов о ситуации с чеченскими беженцами в стране.

Мануэль Саррацин

Мануэль Саррацин

"Когда немецкие власти выдворяют чеченского оппозиционера в Россию, утверждая, что там есть альтернативные возможности для убежища, это граничит с цинизмом", - так прокомментировал для DW ситуацию с Мохмадом депутат от партии "Союз-90"/"Зеленые" Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin).

Чиновники осознанно закрывают глаза на экзистенциальную угрозу, которой они неизбежно подвергают чеченского беженца, добавил депутат: "Критики Кадырова вынуждены бояться за свою жизнь в любой точке ставшего неправовым российского государства". Саррацин выразил надежду, что чиновники пересмотрят решение: "Неприемлемо, чтобы Германия играла на руку врагу прав человека Кадырову".

Контекст

Суд в Аугсбурге оштрафовал живущего в ФРГ чеченца за репост статьи DW об "Исламском государстве" в соцсети, посчитав это распространением символики террористической организации. (22.08.2019)

Россия снова имеет голос в Парламентской ассамблее Совета Европы. Впервые за девять лет докладчик организации посетил Москву и Грозный. DW поговорила с ним. (21.09.2019)

Следствие по делу об убийстве в Берлине чеченца Зелимхана Хангошвили ведет столичная прокуратура. Но зарубежные контакты предполагаемого убийцы взяло на себя Федеральное ведомство по уголовным делам. (24.09.2019)

Сказанную по-чеченски фразу Магомеда Даудова умышленно исказили, заявил пресс-секретарь Рамзана Кадырова. Недовольство главы парламента республики вызвали слова Тумсо Абдурахманова об Ахмате Кадырове. (12.03.2019)

"Обещания физической расправы в Чечне, к сожалению, исполняются. В такой ситуации высылать туда нельзя никого", - заявил DW Франк Швабе (Frank Schwabe), депутат бундестага, который недавно сам побывал в Чечне в качестве докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Германия должна "переориентироваться" в вопросе высылки чеченцев, призвал Швабе: "В случае с Чечней мы решаем вопрос жизни и смерти. У того, кто попал в фокус внимания в Чечне, нет шансов. Принимающим решения органам в Германии это должно быть ясно".

В защиту Мохмада Абдурахманова выступил ранее российский правозащитный центр "Мемориал": "В случае возвращения Мохмада Абдурахманова и его семьи в Россию нигде, ни в одном регионе нашей страны, им не будет обеспечена безопасность от преследования со стороны властей Чечни". "Мемориал" упрекнул власти ФРГ в том, что "высокие европейские принципы и стандарты не выдерживают столкновения с реальностью". В BAMF сообщили DW, что не комментируют "индивидуальные решения".

Отсрочка высылки в Чечню

Формально Мохмад с женой должны были уже покинуть Германию добровольно - их отъезда ранее потребовали власти. Но на этой неделе чеченцу вручили документ об отсрочке высылки еще на 30 дней - пока не будет вынесено решение о предоставлении убежища его малолетнему сыну.

Сам Мохмад опасается, что это еще не гарантирует ему защиты от высылки, но адвокат сказала DW, что BAMF в сопроводительном письме о выдаче отсрочки заверило, что семью до вынесения решения о судьбе ребенка разделять не будут. После подачи повторного прошения Мохмад рассчитывает получить документы, разрешающие ему пребывание в Германии. DW следит за развитием ситуации. 

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