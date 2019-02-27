Как сейчас живется евреям во Франции

Во Франции третья в мире - после Израиля и США - еврейская община. Из-за усиления в стране антисемитских настроений французские евреи чувствуют себя все менее комфортно. Репортаж DW.
Мы встречаемся в одной из парижских синагог. Пятница, через несколько часов начнется шабат. Илан Шалом начинает послеобеденную молитву. Он так погружен в нее, что не замечает, как мимо проходят два мальчугана в кипах, направляясь в соседнее помещение на занятия музыкой.
"Если я начал читать молитву, я не могу ее просто так прервать", - позже рассказывает мужчина корреспонденту DW. 34-летний Илан Шалом в джинсах и кедах - обычный отец семейства, исповедующий иудаизм. Он регулярно посещает синагогу, является активным членом местной еврейской общины. "Но, прежде всего, я француз. И это для меня важно", - говорит он.
Евреи переезжают в сельскую местность
По данным министерства внутренних дел Франции, в 2018 году в отношении евреев было совершено 540 уголовных преступлений, что на 74 процента больше по сравнению с предыдущим годом. Но это лишь официальные данные, подчеркивает в интервью DW Франсис Калифат президент Совета еврейских общин Франции. Далеко не все антисемитские выпады, например оскорбительные надписи на почтовых ящиках домов, где живут евреи, становятся предметом расследования полиции. Поэтому неофициальная статистика преступлений, совершенных против евреев, гораздо выше, уверен Калифат.
Это приводит к определенным последствиям для еврейской общины Франции - третьей по численности в мире после Израиля и США. Родители все чаще задумываются о том, чтобы забрать детей из обычных школ, где они подвергаются оскорблениям, продолжает Калифат. Его тревожит и то, что все больше еврейских семей переселяются в сельскую местность, потому что в городах более не чувствуют себя в безопасности.
Старые клише порождают новую волну ненависти
В парижской синагоге Илан Шалом бережно разворачивает Тору и прикасается к ней губами. Вечером, перед тем как праздновать шабат со своей семьей, он будет читать здесь молитву. Пока же в синагоге шумно. В одном помещении рисуют дети. Маленькая девочка, не обращая внимания на взрослых, спешит к ним присоединиться.
"Мы охотно встречаемся здесь в конце недели. Многие приходят сюда с маленькими детьми. Для них предусмотрена специальная программа", - объясняет Делфине Тайеб и показывает на помещение, где можно выпить кофе. Она считает, что общественные настроения во Франции очень сильно изменились, поэтому приходится проявлять осторожность.
Антисемитизм не только со стороны правых популистов
"Об Израиле и о том, что я еврейка, я почти никогда не упоминаю. Нельзя быть уверенным в том, что за этим ничего не последует", - делится Дельфине Тайеб. Ей уже несколько раз приходилось слышать в свой адрес: "Возвращайся в Тель-Авив!". Ее сын 4 года назад переехал из Франции в Израиль.
После теракта в еврейском супермаркете в 2015 году и атаки на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, согласно данным министерства внутренних дел Франции, в течение полугода страну покинули более 7000 французов, исповедующих иудаизм. В настоящий момент во Франции живет более 500 тысяч евреев.
Треть всех преступлений, совершенных в отношении евреев, касалась порчи их имущества. Еще треть - физическое насилие, остальные - угрозы и оскорбления, рассказывает социолог Нонна Майер. "Антисемитизм во Франции - это одна из форм расизма, который мы наблюдаем", - отмечает она в интервью DW.
Евреи как враждебный образ недосягаемой элиты
"Это явление не возникло внезапно и ниоткуда. Новым является лишь то, что сейчас антисемитизм исходит не только со стороны правых экстремистов", - полагает Нонна Майер. Согласно результатам проведенного ею исследования, которые она представила в Институте политических наук, ненависть к евреям сейчас исходит и от левых экстремистов, и от пропалестинских сил.
Кроме того, социолог говорит о росте антисемитизма со стороны мусульман, придерживающихся радикальных взглядов. Наплыв беженцев в 2015 году она не считает причиной враждебного отношения к евреям. По ее словам, часто антисемитских взглядов придерживаются молодые люди из семей выходцев из других стран, которые ничего не знают о конфликте на Ближнем Востоке. Но при этом они видят в еврейских гражданах часть недосягаемой элиты, констатирует исследовательница.
"Желтые жилеты" подпитывают враждебность
Цифры по всей Европе заставляют задуматься, продолжает социолог. Но Франция сейчас особенно уязвима. По словам Нонны Майер, протестное движение "желтых жилетов" создает питательную среду для враждебного отношения. Это движение выражает горечь, протест против социальной несправедливости и направлено против любых элит. Первый враг для "желтых жилетов" - президент страны Эмманюэль Макрон.
Его, бывшего банкира Ротшильдов, протестующие воспринимают как символ близости к деньгам, власти и еврейской элите. "Антисемитизм имеет все меньше отношения к религии", - указывает Нонна Майер.
Илан Шалом, окончив молитву, выходит из синагоги на улицу. На голове кипа. "Я делал так всегда. Я не хочу ни от кого прятаться и не буду этого делать", - говорит мужчина. С того момента, как он стал отцом, его тревожит вопрос безопасности его детей. "Я не знаю, действительно ли буду советовать своим сыновьям демонстрировать то, что они евреи. Для себя я давно ответил на этот вопрос. А вот для них это, возможно, слишком опасно", - заключает Шалом.
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