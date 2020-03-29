Как Санкт-Петербург не досчитался 1,5 миллиона жителей

Цифры официальной статистики и данные из исследования филиала ВШЭ в Петербурге расходятся колоссально. Петростат считал, что в 2019 году постоянное население города составляло 5,4 млн человек. То есть без малого столько же людей, сколько в 1989 году. Современные методики подсчета исследователей ВШЭ дали совсем другую цифру - 7,09 млн человек. Как получилось, что власти одного из крупнейших мегаполисов Европы не обладают точными данными, и как это отражается на жизни города?

Петростат считал далеко не всех

Неожиданные новые цифры получил Центр прикладных исследований НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге под руководством Александра Курячего. Сам Курячий рассказал DW, что ученые не ставили перед собой цель выяснить реальную численность населения города - это был побочный результат. Изначально подведомственный комитету по труду Центр занятости населения заказал ВШЭ только анализ рынка труда: нужно было выяснить размер этого рынка, его возрастную и профессиональную структуру.

Для Александра Курячего, по его словам, не стало сюрпризом, что в Петербурге живет на полтора миллиона человек больше. "Мы понимали, что цифры будут выше, - говорит директор Центра прикладных исследований. - Пять миллионов человек было зарегистрировано в Петербурге в 1988 году. Но за последние 10-15 лет некоторые районы выросли больше, чем в два раза, заметно увеличился уровень автомобилизации - столько машин в городе и близко тогда не было".

Вид на Санкт-Петербург сверху

В своей работе ученые опирались на данные дочерней структуры сотового оператора "Мегафон". В итоговую цифру попали все, кто находился на территории города дольше 21 дня. Следовательно туристы из нее исключены. Не учтены и так называемые "маятниковые мигранты", то есть те, кто каждый день ездит в Петербург на работу из области.

Зато в поле зрения ученых попали те, кого не мог не заметить Петростат, - внутренние мигранты, то есть переехавшие в Петербург жители других регионов. Эти люди часто сохраняют прежнюю прописку, хотя фактически по указанному в паспорте адресу не живут. "Это может быть, например, молодежь, которая работает в барах и ресторанах, - объясняет автор исследования. - Кто у нас дает этим людям хотя бы временную регистрацию?"

Зачем нужны манипуляции со статистикой

Использованной в работе ВШЭ технологии уже несколько лет. Ранее она применялась для подсчетов населения в Москве и Казани, говорит Александр Курячий. Почему же Смольный не воспользовался этой методикой раньше?

"Для России типичны манипуляции со статистикой, - утверждает урбанист и директор фонда "Городские проекты" Максим Кац. - Это всегда зачем-то нужно: что-то недоплатить, кого-то недообеспечить, уменьшить численность депутатов, занизить материальную помощь".

В Центре прикладных исследований ВШЭ считают, что цифра численности населения просто не является значимой в повседневной работе госучреждений. "При принятии управленческих решений в администрации города оперируют более конкретными цифрами, - говорит Александр Курячий. - В детсадах, школах, больницах отталкиваются от конкретной ситуации в конкретном учреждении".

В Смольном оспаривают данные ученых

Городские власти на результаты подсчетов ВШЭ отреагировали прохладно. Более того, полученные Центром прикладных исследований результаты заочно оспаривают, жалуются авторы работы. Правда, аргументы приводятся не самые убедительные: потребление воды, мол, в городе падает, а поезда в метро ходят с той же скоростью, что и всегда - и давки не возникает.

Эскалатор в метро Санкт-Петербруга

"Массовая установка индивидуальных или коллективных приборов учета имеет психологический эффект. В среднем он дает около 30% экономии, - возражает Александр Курячий. - Что касается метро, то нельзя не учитывать, какое сумасшедшее количество личных автомобилей появилось. А еще маршрутки, каршеринг, такси".

Максим Кац считает, что политикам и чиновникам просто невыгодно менять цифры на более высокие. "Ведь цели, ради которых занижалась официальная статистика, не исчезнут от того, что ВШЭ назвала реальные цифры - говорит он. - Про Москву давно известно, что в ней живет существенно больше людей, чем сообщается. При этом официальные данные не меняют".

Петербургу нужна полицентричность

Понимание, что в Петербурге живет не 5,4 млн, а 7,09 млн человек важно не столько для повседневного функционирования города, сколько в принятии стратегических решений по его развитию. Александр Курячий отмечает, что Петербург - это мегаполис. А мегаполис предполагает, что офисы различных структур располагаются в разных его ядрах-районах, между которыми налажена хорошая транспортная инфраструктура. В то же время Петербургу свойственна моноцентричность - то есть бизнес концентрируется в центре города.

"Стратегически наше исследование могло бы привлечь внимание к вопросу полицентричности, нашей извечной петербургской проблемы, - говорит исследователь ВШЭ. - Петербург не может быть моноцентричен, так мы угробим все наше историческое наследие. Смысл полицентричности в том, чтобы деловые центры и мелкие невредные производства создавались в разных районах".

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