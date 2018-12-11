Как Россия простилась с Людмилой Алексеевой

Во вторник, 11 декабря, в Центральном доме журналиста (ЦДЖ) в Москве прошла церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Основательница Московской Хельсинкской группы (МХГ) и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) скончалась на 92-м году жизни 8 декабря.

За три часа проститься с Алексеевой приехало более трехсот человек. Среди них - глава СПЧ Михаил Федотов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, актриса Лия Ахеджакова, телеведущие Татьяна Лазарева и Николай Сванидзе и поэт Лев Рубинштейн.

"Алексеева - это человек вне времени"

Подход к ЦДЖ, в котором была панихида, больше напоминал привычные митинги оппозиции, в которых раньше участвовала и сама Алексеева. За час до начала по периметру здания выставили бойцов Росгвардиии, полицейский автобус и автозак, а также рамки металлоискателей.

Людмила Алексеева (фото из архива)

Внутри, в концертном зале, на сцене стоял открытый гроб, над ним - черно-белое фото правозащитницы. По двум сторона от гроба стояли правозащитники в красно-черных нарукавных повязках и молча смотрели в зал. А из зала на них смотрели суетящиеся перед приездом Путина журналисты и пожилые в основном люди - те, кто застал правозащитную деятельность Алексеевой еще в брежневские времена. Встретить кого-то моложе тридцати было трудно.

"Я не удивлен, что нет моих ровесников, но огорчен. - сказал DW 17-летний Даниил, который учится в президентской академии и состоит в "Молодой гвардии". - Понятно, что Алексеева - это человек вне времени, легенда. Ее будут помнить несмотря ни на что. Она шла вне политиков, она не подстраивалась ни под кого. Она всегда четко шла к своей цели и знала, что главной ценностью жизни является сам человек. За это мы должны быть ей благодарны".

Алексей Навальный после церемонии прощания ответил на вопросы журналистов

Вскоре в зале появился Алексей Навальный с супругой Юлией. Все в черном, они положили красные розы у сцены с гробом. "Алексеева была одним из первых людей, которых я узнал, когда пришел в политику, - сказал Алексей Навальный DW после церемонии прощания. - Я тогда только пришел в партию "Яблоко" и работал с исполнительным директором МХГ Даниилом Мещеряковым, он меня с Алексеевой сразу и познакомил. Для меня эта встреча имела большое значение, потому что я только пришел в политику, озирался, кто есть кто. Очень странные люди. И то, что я встретил бабушку, и она оказалась абсолютно нормальным человеком, добрым и честным. Я с ней просто поболтал и понял, что раз есть нормальные люди, значит, можно оставаться".

Президент на церемонии прощания

Через час после Навального на панихиду приехал Владимир Путин. В зале появились дополнительные сотрудники ФСО, а вход в ЦДЖ и выход из зала для обычных посетителей закрыли. Около получаса люди с цветами, включая политика Григория Явлинского, стояли на улице перед рамками металлоискателей.

Церемония прощания с Людмилой Алексеевой прошла в ЦДЖ

Путин появился в зале для панихиды не через главную дверь, как все, а вышел прямо на сцену, из-за кулис. Сначала он возложил красные розы, с секунду постоял у гроба, а после присел на стул возле сына Алексеевой, Михаила. Они недолго поговорили, после президент покинул зал. Вскоре в зал снова стали пускать и выпускать посетителей. На сцене возле гроба поставили микрофон для выступления правозащитников. Они говорили о том, как важно продолжать дело Алексеевой и бороться за права человека.

"Она научила главному: не бояться. Мы ведь очень боимся - вслух подумать, а иногда и молча даже подумать. Боимся быть людьми", - сказала правозащитница Алла Гербер. Ее соратница Зоя Светова добавила, что когда приходишь на панихиду, видно, с чем осталась страна после ухода Алексеевой: "Я подумала, когда вошла, что мы все находимся в оккупированной стране - похороны, а так много ОМОНа".

Правозащитники об Алексеевой

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев со сцены назвал Алексееву "истинной железной леди российской правозащиты". Он подчеркнул, что в "мрачные брежневские времена" несогласных помещали не на несколько суток в спецприемник, а гораздо строже. Но он призвал выразить солидарность с арестованным Львом Пономаревым, потому что "это недопустимо и неприлично". Ранее суд арестовал правозащитника на 16 суток и отказался отпустить его на панихиду.

Другой арестованный правозащитник, глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев, по делу которого во время панихиды проходило судебное заседание в Чечне, передал письменно свои слова соболезнования.

Церемонию прощания дали закончить Михаилу Алексееву: "Она была удивительной женщиной, сделала очень много и многим помогла. И в то же время давалась самой лучшей мамой, которую можно пожелать. Спасибо. Царствие тебе небесное".

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