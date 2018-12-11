 Как Россия простилась с Людмилой Алексеевой | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 11.12.2018

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Россия

Как Россия простилась с Людмилой Алексеевой

Путин, Навальный и панихида под контролем ФСО. Репортаж DW с церемонии прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой.

Russland Gedenkveranstaltung für die Menschenrechtlerin Ljudmila Alexejewa (DW/E. Baryscheva)

Во вторник, 11 декабря, в Центральном доме журналиста (ЦДЖ) в Москве прошла церемония прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Основательница Московской Хельсинкской группы (МХГ) и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) скончалась на 92-м году жизни 8 декабря.

За три часа проститься с Алексеевой приехало более трехсот человек. Среди них - глава СПЧ Михаил Федотов, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, актриса Лия Ахеджакова, телеведущие Татьяна Лазарева и Николай Сванидзе и поэт Лев Рубинштейн.

"Алексеева - это человек вне времени"

Подход к ЦДЖ, в котором была панихида, больше напоминал привычные митинги оппозиции, в которых раньше участвовала и сама Алексеева. За час до начала по периметру здания выставили бойцов Росгвардиии, полицейский автобус и автозак, а также рамки металлоискателей.

Людмила Алексеева (фото из архива)

Людмила Алексеева (фото из архива)

Внутри, в концертном зале, на сцене стоял открытый гроб, над ним - черно-белое фото правозащитницы. По двум сторона от гроба стояли правозащитники в красно-черных нарукавных повязках и молча смотрели в зал. А из зала на них смотрели суетящиеся перед приездом Путина журналисты и пожилые в основном люди - те, кто застал правозащитную деятельность Алексеевой еще в брежневские времена. Встретить кого-то моложе тридцати было трудно.

"Я не удивлен, что нет моих ровесников, но огорчен. - сказал DW 17-летний Даниил, который учится в президентской академии и состоит в "Молодой гвардии". - Понятно, что Алексеева - это человек вне времени, легенда. Ее будут помнить несмотря ни на что. Она шла вне политиков, она не подстраивалась ни под кого. Она всегда четко шла к своей цели и знала, что главной ценностью жизни является сам человек. За это мы должны быть ей благодарны".

Алексей Навальный после церемонии прощания отвечает на вопросы журналистов

Алексей Навальный после церемонии прощания ответил на вопросы журналистов

Вскоре в зале появился Алексей Навальный с супругой Юлией. Все в черном, они положили красные розы у сцены с гробом. "Алексеева была одним из первых людей, которых я узнал, когда пришел в политику, - сказал Алексей Навальный DW после церемонии прощания. - Я тогда только пришел в партию "Яблоко" и работал с исполнительным директором МХГ Даниилом Мещеряковым, он меня с Алексеевой сразу и познакомил. Для меня эта встреча имела большое значение, потому что я только пришел в политику, озирался, кто есть кто. Очень странные люди. И то, что я встретил бабушку, и она оказалась абсолютно нормальным человеком, добрым и честным. Я с ней просто поболтал и понял, что раз есть нормальные люди, значит, можно оставаться".

Президент на церемонии прощания

Через час после Навального на панихиду приехал Владимир Путин. В зале появились дополнительные сотрудники ФСО, а вход в ЦДЖ и выход из зала для обычных посетителей закрыли. Около получаса люди с цветами, включая политика Григория Явлинского, стояли на улице перед рамками металлоискателей.

Люди идут в ЦДЖ, чтобы проститься с Людмилой Алексеевой

Церемония прощания с Людмилой Алексеевой прошла в ЦДЖ

Путин появился в зале для панихиды не через главную дверь, как все, а вышел прямо на сцену, из-за кулис. Сначала он возложил красные розы, с секунду постоял у гроба, а после присел на стул возле сына Алексеевой, Михаила. Они недолго поговорили, после президент покинул зал. Вскоре в зал снова стали пускать и выпускать посетителей. На сцене возле гроба поставили микрофон для выступления правозащитников. Они говорили о том, как важно продолжать дело Алексеевой и бороться за права человека.

Контекст

Известной российской правозащитнице Людмиле Алексеевой исполняется 90 лет. DW побеседовала с ней о правах человека в России и на Украине, о пытках в тюрьмах и о молодежных протестах. (20.07.2017)

В ходе визита в Берлин правозащитница Людмила Алексеева рассказала в интервью DW о своей работе во главе Московской Хельсинкской группы, западных санкциях и вере в демократическое будущее России. (30.05.2016)

Известная российская правозащитница в интервью DW объяснила слабость протестного движения против политики Кремля в отношении Украины и дала свой прогноз развития ситуации в стране. (20.09.2014)

"Она научила главному: не бояться. Мы ведь очень боимся - вслух подумать, а иногда и молча даже подумать. Боимся быть людьми", - сказала правозащитница Алла Гербер. Ее соратница Зоя Светова добавила, что когда приходишь на панихиду, видно, с чем осталась страна после ухода Алексеевой: "Я подумала, когда вошла, что мы все находимся в оккупированной стране - похороны, а так много ОМОНа".

Правозащитники об Алексеевой

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев со сцены назвал Алексееву "истинной железной леди российской правозащиты". Он подчеркнул, что в "мрачные брежневские времена" несогласных помещали не на несколько суток в спецприемник, а гораздо строже. Но он призвал выразить солидарность с арестованным Львом Пономаревым, потому что "это недопустимо и неприлично". Ранее суд арестовал правозащитника на 16 суток и отказался отпустить его на панихиду.

Другой арестованный правозащитник, глава чеченского отделения "Мемориала" Оюб Титиев, по делу которого во время панихиды проходило судебное заседание в Чечне, передал письменно свои слова соболезнования.

Церемонию прощания дали закончить Михаилу Алексееву: "Она была удивительной женщиной, сделала очень много и многим помогла. И в то же время давалась самой лучшей мамой, которую можно пожелать. Спасибо. Царствие тебе небесное".

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Людмила Алексеева: После краха СССР выросло первое свободное поколение

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Людмила Алексеева: После краха СССР выросло первое свободное поколение  

Людмила Алексеева: общество не молчит, но нас не слышно  

Эксклюзивное интервью с правозащитницей Людмилой Алексеевой  

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