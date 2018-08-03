Как Россия постепенно закрывает белорусско-российскую границу

С 1 августа пропуск граждан третьих стран, не входящих в Союзное государство РФ и РБ, через российско-белорусскую границу должен был быть прекращен. Эту новость за четыре дня до предполагаемого нововведения сообщил российский логистический интернет-ресурс Logirus со ссылкой на анонимный источник в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Узбекистана. Такая манера информирования выглядит как минимум странно. На следующий день, 2 августа, на пограничный пункт "Красное" на трассе Брест-Москва отправился корреспондент DW и был удивлен увиденными изменениями.

Информация и подтвердилась, и нет

Информация ассоциации узбекских автоперевозчиков, которая касается только водителей-международников, подтвердилась. Российские пограничники получили в конце июля инструкции, как действовать при осуществлении мер дополнительного контроля: они обязаны были не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. Однако в ночь на 1 августа пришло распоряжение пока новые меры не применять. При этом новые правила не отменены, а лишь отложено их введение на неопределенный срок.

Заезд на блокпост возле стелы - за ней виден знак снижения скорости 40 км/ч, после него уже пограничники

Командир дежурившего на трассе пограничного наряда ФСБ России Алексей Никифоров пояснил, что есть одна категория граждан Евросоюза, которая по-прежнему имеет право пересечь белорусско-российскую границу - это водители-международники. Остальных граждан ЕС из-за отсутствия здесь международных пунктов пропуска российские пограничники с октября 2016 года перестали впускать, и они вынуждены въезжать в РФ с территории других стран. Вероятно, нововведение призвано устранить эту коллизию, предполагает военный. Но на другие вопросы он отвечать категорически отказался, сославшись на запрет давать интервью.

Его коллега, проверяющий паспорта у прибывающих на железнодорожную станцию Красное, оказался более разговорчив. По факту, говорит он, с 1 августа на близлежащем пограничном пункте не было задержано ни одного водителя из "третьих стран" - именно эта формулировка содержится в документах и разъяснениях погранслужбы ФСБ России. И она носит принципиальный характер.

Дальнобойщики собираются группами возле здания, в которое переехал Россельхознадзор

Два года назад СМИ много писали об изменении правил въезда в Россию, делая упор на гражданах ЕС. Но те же правила, отмечает пограничник, касаются и граждан стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Помимо России и Беларуси, это еще Казахстан, Армения и Киргизия. В ЕАЭС действует безвизовый режим, и могло создаться впечатление, что запрет их не касался, но это не так. Граждане стран ЕАЭС не имеют никаких преференций и не могут пересекать белорусско-российскую границу. Это разрешено делать исключительно белорусам и россиянам - и пока что дальнобойщикам.

После ЧМ-2018 появился блокпост

Инфраструктура пограничного пункта несколько видоизменилась после окончания прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Инженерные сооружения старого пункта пропуска, прозванные водителями "под навесом", теперь обслуживают лишь сотрудников российского фитосанитарного надзора и транспортной инспекции. Служащий последнего ведомства сообщил, что у них, пожалуй, впервые появились свои стационарные сооружения.

Будка, оставшаяся на границе после ЧМ-2018

Из четырех небольших киосков, которые во время проведения чемпионата мира по футболу использовались как пункты регистрации болельщиков, два остались на прежнем месте. Их лишь переставили на обочину дороги. А два других переехали примерно на километр ближе к белорусской границе - теперь они стоят возле стелы, где в 1995 году Александр Лукашенко и премьер-министр России Виктор Черномырдин выкопали символический пограничный столб. Рядом установлен бетонный блок-заграждение, к которому прикреплен российский триколор. Четверо пограничников на дороге производят сплошную проверку паспортов.

По выражению одного из дальнобойщиков, теперь пункт пропуска выглядит, как граница в ее классическом понимании: сначала паспортный контроль у пограничников, и лишь те, кто его прошел, следуют дальше - на весогабаритный, транспортный, таможенный и фитосанитарный контроль. Информация о возможных изменениях в правилах пересечения всех застала врасплох, говорит россиянин Виктор. Он возил груз из Беларуси в Монголию, оттуда переехал в Китай, чтобы забрать почту и доставить ее в аэропорты сибирских городов. Месяц он жил в машине, не всегда имея возможность связаться с начальством. Об изменениях правил пересечения границы нужно сообщать хотя бы за три месяца, считает он.

Раньше именно здесь начиналась граница, теперь же она стала ближе к белоруской стороне.

Его коллега, не пожелавший назвать свое имя, предположил, что новые правила могут начать действовать с 14 декабря. Дальнобойщики, поясняет он, имеют удостоверение водителя-международника IDP (International driving permit), которое является, по сути, лицензией на право осуществления такой деятельности. IDP разработано на основе конвенций ООН по дорожному движению и признано во всем мире документом идентификации личности. Но в России с 14 декабря вступает в силу требование о наличии у международников еще и Свидетельства профессиональной компетентности (СПК), его нужно будет предъявлять при прохождении любых видов контроля.

Народные пограничные дружины

Граница будет контролироваться не только на магистралях. В конце июня было принято решение о создании в Смоленской области России народных добровольных дружин для ее охраны. Первое такое формирование уже создано, говорит глава администрации муниципального образования Хиславичский район Петр Шахнов. С такой инициативой вышли пограничники, и быстро нашлось достаточное количество граждан, готовых этим заниматься.

Хиславичи граничат с Мстиславским районом Могилевской области Беларуси. Добровольные помощники должны будут информировать погранслужбу обо всех событиях в пятикилометровой пограничной зоне и поддерживать общественный порядок. Никаких контрольных мероприятий добровольные помощники проводить не имеют права.

Однако 6 июля на заседании координационного совета по пограничной политике при администрации Смоленской области речь уже шла о том, что члены добровольных народных дружин совместно с пограничными органами смогут контролировать соблюдение пограничного режима, а также разыскивать лиц, пытающихся совершить незаконное пересечение границы. На время проведения этих мероприятий им будут выдаваться удостоверение и нагрудный знак.

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