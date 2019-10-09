Как Россия будет выполнять Парижское соглашение по климату

Правительственное постановление о принятии Москвой на себя обязательств по выполнению Парижского соглашения по климату премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 23 сентября 2019 года - более чем через три года после подписания РФ этого документа.

Как Москва собирается выполнять обязательства в рамках договора и что из-за этого изменится в экономике страны, DW объяснил спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Сославшись на недостаток времени для интервью, он дал на вопросы DW письменные ответы, которые мы приводим в изложении.

Нормативная база для выполнения Россией Парижского соглашения

По словам Руслана Эдельгериева, еще за несколько лет до присоединения России к Парижскому соглашению в стране был принят план по подготовке этого шага. Помимо прочего, в нем речь шла о подготовке указа президента РФ о сокращении к 2030 году в России выбросов парниковых газов до 70-75% к уровню 1990 года в СССР. "До конца 2020 года в соответствии с Парижским соглашением Россия представит в секретариат Климатической конвенции стратегию долгосрочного экономического развития, предусматривающую низкий уровень выбросов парниковых газов", - указал Эдельгериев.

Руслан Эдельгериев

3 октября "Парламентская газета" сообщила, что в данный момент Минэкономразвития готовит для внесения в Госдуму законопроект, в котором для предприятий устанавливается верхняя планка по выбросу в атмосферу углекислого газа и метана.

Ужесточение экологических стандартов производства, очевидно, скажется на прибылях российского бизнеса и приведет к сокращению инвестиций в недостаточно "зеленые" проекты. "Мировые тренды таковы, что в настоящее время находить инвестиции для проектов, загрязняющих климатическую систему, с каждым годом становится все сложнее", - признает Руслан Эдельгериев.

По его словам, "сохранение действующей модели развития, основанной исключительно на продаже углеводородов, в долгосрочной перспективе опасно для российской экономики", поэтому "альтернативы к постепенному переходу на низкоуглеродный путь развития нет".

Связь между ростом ВВП и уровнем выброса парниковых газов

По данным Эдельгериева, с 1998 по 2017 годы выбросы парниковых газов российскими предприятиями выросли на 12,6%, в то время как ВВП по паритету покупательной способности за этот же период - на 111%. Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата объясняет эти цифры увеличением в экономике страны доли неэнергетических отраслей (сферы услуг, торговли и финансового сектора), повышением значения природного газа в энергобалансе ряда регионов, а также ростом эффективности использования энергии.

По словам Эдельгериева, сейчас в России за счет формирования новой законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей использование современных технологий, создаются условия для увеличения ВВП при параллельном снижении уровня выбросов СО2.

В рамках Парижского соглашения по климату его участники обязались уменьшить выбросы СО2 в атмосферу

Несмотря на то, что некоторые оппозиционные политики (например, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский) утверждают, что присоединение России к договору по климату - не более чем пиар-ход, Эдельгериев уверен в обратном. "Решение о присоединении России к Парижскому соглашению принималось не только с учетом анализа социально-экономических последствий Парижского соглашения для российской экономики, но, в первую очередь, на основании громадной ответственности за сохранение биоразнообразия, здоровья и благополучия людей", - подчеркивает он.

В то же время спецпредставитель президента РФ назвал проблему перехода экономики России на путь развития с низким уровнем выбросов парниковых газов "чрезвычайно тонкой и чувствительной, требующей самой тщательной и профессиональной проработки". По данным Эдельгериева, сегодня около 25% ВВП и более 50% доходов бюджета России формируются за счет энергетического сектора, а многие из российских монорегионов и моногородов исторически ориентированы на ископаемые источники энергии, что связано, в том числе, с вопросами занятости населения.

Альтернативные источники энергии в России

По данным аналитиков из компании Moody's, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе РФ не превысит к 2024 году 1%. Для сравнения: в Германии, по данным Федерального союза энергетики и водных ресурсов (BDEW), в первой половине 2019 года на долю ВИЭ приходилось около 44% электричества, производимого в стране.

По выражению Руслана Эдельгериева, развитие "зеленой" энергетики для России долгое время не было приоритетом из-за наличия в стране огромных и сравнительно недорого извлекаемых запасов угля, нефти и газа, а поэтапное развитие возобновляемых источников энергии началось лишь с 2007-2008 годах с принятием первых законодательных и нормативных актов по поддержке ВИЭ.

В Германии активно используют ВИЭ

Именно тогда в РФ начала складываться законодательная и нормативно-правовая система господдержки этой отрасли, окончательно сформированная к 2015 году. В 2015 году в стране также начали реализовываться первые проекты по развитию солнечной и ветровой генерации энергии в рамках программы ДПМ (программа модернизации и строительства генерирующих мощностей по договорам о поставке мощностей. - Ред.), указал Эдельгериев.

По его словам, в сентябре 2019 года правительство приняло решение о выделении средств для поддержки ветро- и солнечной генерации на сумму до 400 млрд рублей: "Мы рассчитываем, что к 2024 году в России будет построено не менее 5-5,5 ГВт мощностей из ВИЭ, что, безусловно, очень немного, если сравнивать с объемами вводимой в строй возобновляемой генерации в мире. Но, как мы считаем, это достаточно много для России, если сравнивать с ситуацией, которая была в стране еще 5-7 лет назад".

По мнению Эдельгериева, дополнительным стимулом для развития ВИЭ в России должно стать ожидающееся в ближайшее время принятие закона о микрогенерации, который позволит домашним хозяйствам продавать электроэнергию, производимую из возобновляемых источников.

"Зеленые" технологии в промышленности РФ

Комментируя темпы внедрения отечественных и зарубежных "зеленых" технологий в российской экономике, спецпредставитель президента России сообщил, что, по оценкам министерства промышленности РФ, переход на "наилучшие доступные технологии" (НДТ) потребует более 8 триллионов рублей инвестиций для предприятий ТЭК, черной и цветной металлургии и других компаний.

"В целях содействия переходу на НДТ российское правительство разработало целый ряд инструментов стимулирования - от льгот по оплате за негативное воздействие на окружающую среду до прямой поддержки проектов из фонда развития промышленности", - отметил Руслан Эдельгериев.

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