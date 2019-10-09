Как Россия будет выполнять Парижское соглашение по климату

О том, как Москва готовится к выполнению Парижского соглашения по климату и уходу от экономики углеводородов, DW рассказал cпецпредставитель президента России по климату Руслан Эдельгериев.
Правительственное постановление о принятии Москвой на себя обязательств по выполнению Парижского соглашения по климату премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал 23 сентября 2019 года - более чем через три года после подписания РФ этого документа.
Как Москва собирается выполнять обязательства в рамках договора и что из-за этого изменится в экономике страны, DW объяснил спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев. Сославшись на недостаток времени для интервью, он дал на вопросы DW письменные ответы, которые мы приводим в изложении.
Нормативная база для выполнения Россией Парижского соглашения
По словам Руслана Эдельгериева, еще за несколько лет до присоединения России к Парижскому соглашению в стране был принят план по подготовке этого шага. Помимо прочего, в нем речь шла о подготовке указа президента РФ о сокращении к 2030 году в России выбросов парниковых газов до 70-75% к уровню 1990 года в СССР. "До конца 2020 года в соответствии с Парижским соглашением Россия представит в секретариат Климатической конвенции стратегию долгосрочного экономического развития, предусматривающую низкий уровень выбросов парниковых газов", - указал Эдельгериев.
3 октября "Парламентская газета" сообщила, что в данный момент Минэкономразвития готовит для внесения в Госдуму законопроект, в котором для предприятий устанавливается верхняя планка по выбросу в атмосферу углекислого газа и метана.
Ужесточение экологических стандартов производства, очевидно, скажется на прибылях российского бизнеса и приведет к сокращению инвестиций в недостаточно "зеленые" проекты. "Мировые тренды таковы, что в настоящее время находить инвестиции для проектов, загрязняющих климатическую систему, с каждым годом становится все сложнее", - признает Руслан Эдельгериев.
По его словам, "сохранение действующей модели развития, основанной исключительно на продаже углеводородов, в долгосрочной перспективе опасно для российской экономики", поэтому "альтернативы к постепенному переходу на низкоуглеродный путь развития нет".
Связь между ростом ВВП и уровнем выброса парниковых газов
По данным Эдельгериева, с 1998 по 2017 годы выбросы парниковых газов российскими предприятиями выросли на 12,6%, в то время как ВВП по паритету покупательной способности за этот же период - на 111%. Спецпредставитель президента РФ по вопросам климата объясняет эти цифры увеличением в экономике страны доли неэнергетических отраслей (сферы услуг, торговли и финансового сектора), повышением значения природного газа в энергобалансе ряда регионов, а также ростом эффективности использования энергии.
По словам Эдельгериева, сейчас в России за счет формирования новой законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей использование современных технологий, создаются условия для увеличения ВВП при параллельном снижении уровня выбросов СО2.
Несмотря на то, что некоторые оппозиционные политики (например, основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский) утверждают, что присоединение России к договору по климату - не более чем пиар-ход, Эдельгериев уверен в обратном. "Решение о присоединении России к Парижскому соглашению принималось не только с учетом анализа социально-экономических последствий Парижского соглашения для российской экономики, но, в первую очередь, на основании громадной ответственности за сохранение биоразнообразия, здоровья и благополучия людей", - подчеркивает он.
В то же время спецпредставитель президента РФ назвал проблему перехода экономики России на путь развития с низким уровнем выбросов парниковых газов "чрезвычайно тонкой и чувствительной, требующей самой тщательной и профессиональной проработки". По данным Эдельгериева, сегодня около 25% ВВП и более 50% доходов бюджета России формируются за счет энергетического сектора, а многие из российских монорегионов и моногородов исторически ориентированы на ископаемые источники энергии, что связано, в том числе, с вопросами занятости населения.
Альтернативные источники энергии в России
По данным аналитиков из компании Moody's, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе РФ не превысит к 2024 году 1%. Для сравнения: в Германии, по данным Федерального союза энергетики и водных ресурсов (BDEW), в первой половине 2019 года на долю ВИЭ приходилось около 44% электричества, производимого в стране.
По выражению Руслана Эдельгериева, развитие "зеленой" энергетики для России долгое время не было приоритетом из-за наличия в стране огромных и сравнительно недорого извлекаемых запасов угля, нефти и газа, а поэтапное развитие возобновляемых источников энергии началось лишь с 2007-2008 годах с принятием первых законодательных и нормативных актов по поддержке ВИЭ.
Именно тогда в РФ начала складываться законодательная и нормативно-правовая система господдержки этой отрасли, окончательно сформированная к 2015 году. В 2015 году в стране также начали реализовываться первые проекты по развитию солнечной и ветровой генерации энергии в рамках программы ДПМ (программа модернизации и строительства генерирующих мощностей по договорам о поставке мощностей. - Ред.), указал Эдельгериев.
По его словам, в сентябре 2019 года правительство приняло решение о выделении средств для поддержки ветро- и солнечной генерации на сумму до 400 млрд рублей: "Мы рассчитываем, что к 2024 году в России будет построено не менее 5-5,5 ГВт мощностей из ВИЭ, что, безусловно, очень немного, если сравнивать с объемами вводимой в строй возобновляемой генерации в мире. Но, как мы считаем, это достаточно много для России, если сравнивать с ситуацией, которая была в стране еще 5-7 лет назад".
По мнению Эдельгериева, дополнительным стимулом для развития ВИЭ в России должно стать ожидающееся в ближайшее время принятие закона о микрогенерации, который позволит домашним хозяйствам продавать электроэнергию, производимую из возобновляемых источников.
"Зеленые" технологии в промышленности РФ
Комментируя темпы внедрения отечественных и зарубежных "зеленых" технологий в российской экономике, спецпредставитель президента России сообщил, что, по оценкам министерства промышленности РФ, переход на "наилучшие доступные технологии" (НДТ) потребует более 8 триллионов рублей инвестиций для предприятий ТЭК, черной и цветной металлургии и других компаний.
"В целях содействия переходу на НДТ российское правительство разработало целый ряд инструментов стимулирования - от льгот по оплате за негативное воздействие на окружающую среду до прямой поддержки проектов из фонда развития промышленности", - отметил Руслан Эдельгериев.
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