Как рождаются фейки о Северной Корее

Новость о казни 5 северокорейских дипломатов вызвала резонанс во всем мире. О том, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын велел расстрелять в аэропорту по прибытии на родину после провального саммита с президентом США Трампом в Ханое спецпредставителя КНДР по США Ким Хек Чхоля, написала со ссылкой на анонимные источники консервативная южнокорейская газета "Чосон Ильбо". Ряд других партийных функционеров, в том числе "правая рука" Ким Чен Ына, зампред ЦК Трудовой партии Ким Ён Чхоль, отправлены в исправительные лагеря, сообщило издание.

Эта информация указывала на борьбу за власть среди политической элиты Северной Кореи в момент, когда президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пытаются вести переговоры о ядерном разоружении на Корейском полуострове. Спустя несколько минут после публикации ее растиражировали международные новостные агентства, в частности Reuters, затем история оказалась в американских СМИ - одной из первых сообщила о ней The New York Times. А затем и в немецких информационных агентствах и СМИ, которые сослались в своих сообщениях на южнокорейскую газету "Чосон Ильбо".

Памятник Ким Ир Сену и Ким Чен Иру - деду и отцу нынешнего лидера КНДР (фото из архива)

Но в воскресенье вечером, 2 июня, бывший глава северокорейской разведки Ким Ён Чхоль, которого якобы отправили в исправительный лагерь по приказу Ким Чен Ына, появился на экранах телевизоров - в окружении других высокопоставленных чиновников КНДР, во время трансляции концерта, которую осуществляло северокорейское государственное новостное агентство KCNA. А якобы расстрелянного в аэропорту Ким Хек Чхоля уже видели в МИД Северной Кореи, о чем сообщил главный редактор NK News Чад О'Кэррол.

Отсутствие свободы слова в Северной Корее способствует появлению фейков

Темы из Северной Кореи, о которой почти нет достоверной информации, пользуются повышенным спросом в журналистской среде. Множество спекуляций и высказываний анонимных источников неосознанно появляются в виде фактов, которые распространяют серьезные издания. Журналисты, напрямую лишенные доступа к новостям из КНДР, выдают за сенсацию или срочную новость любой слух, касающийся этой страны. Проверить информацию нет никакой возможности. Ни одна страна больше так не изолирована от всего мира как Северная Корея. Если речь идет о нарушениях свободы слова, то, согласно последнему рейтингу организации "Репортеры без границ", с Северной Кореей конкурируют лишь Туркмения и Эритрея.

Ким Хек Чхоль

Один пример - Ким Чен Ын якобы заставил всех своих подчиненных иметь такую же прическу как у него самого. Эта новость оказалась фейком, но тем не менее облетела весь мир. Тот, кто пройдется по улицам Пхеньяна, сам сможет убедиться в том, что это не так - у людей прически разные.

А для того, чтобы понять, что новость о казни дипломатов может не соответствовать действительности, достаточно обратить внимание на то, что "Чосон Ильбо" - газета, известная своими резко критическими и политически мотивированными публикациями о Северной Корее. И она, как правило, ссылается при этом на единственный анонимный источник.

Так, в 2013 году "Чосон Ильбо" написала, что Ким Чен Ын приказал казнить свою бывшую подругу певицу Хён Соль Воль за то, она якобы распространяла порнографические материалы. А вот то, что вскоре после сообщений о казни певица вновь появилась на экранах телевизоров живой и здоровой, осталось незамеченным в СМИ. Новость о том, что Ким Чен Ын в декабре 2013 года приказал отдать своего дядю Чан Сон Тхэка на растерзание 120 псам, также оказалась уткой. Хотя дядя все же был казнен.

Как слухи превращаются в факты

В пятницу, 31 мая, когда появилась новость о казни северокорейских дипломатов, журналисты в корреспондентском клубе в Сеуле могли с гневом и цинизмом наблюдать, как фейковое сообщение в считанные часы облетело весь мир. То, что информация могла быть лживой, поскольку верифицировать ее не было никакой возможности, им, в отличие от читателей на другом конце земного шара, было совершенно очевидно.

Тем не менее слух о казни дипломатов очень скоро превратился в факт о казни, который, впрочем, никто не стал проверять. Немецкая газета Bild тут же выпустила статью с заголовком: "Ким приказал расстрелять спецпосланника, встречавшегося с Трампом".

Корреспонденты разных СМИ в Сеуле сразу же получили задания от своих редакций сообщить о казни дипломатов. Кто-то увидел в этом тему, которую можно хорошо продать. Но большинство все же отказалось об этом рассказывать. Сообщать о таких слухах означает делать рекламу для несерьезных статей южнокорейской газеты, сказал один из французских журналистов в Сеуле.

Между тем самой "Чосон Ильбо" фейковая новость обеспечила широкое паблисити. Название газеты прозвучало во всех крупных мировых масс-медиа. Если новость оказалась фейком, как это часто происходило в прошлом, ее все равно в скором времени забудут. Но из-за нее важные, но плохо представленные в СМИ новости, так и не дошли до читателя и телезрителя.

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