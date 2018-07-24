Как "рейхсбюргеры" из безобидных маргиналов становятся экстремистами

В Германии значительно выросло число так называемых "рейхсбюргеров", многие из которых готовы к самым радикальным формам насилия. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции за 2017 год, который во вторник, 24 июля, был официально представлен в Берлине главой этой организации Хансом-Георгом Масеном (Hans-Georg Maaßen) и министром внутренних дел ФРГ Хорстом Зеехофером "(Horst Seehofer).

Как отмечается в документе, число "рейхсбюргеров", не признающих ФРГ и считающих себя гражданами "германского рейха", а также близких им по духу "самоуправленцев", увеличилось с 12 800 в 2016-м до почти 16 500 в 2017 году, причем около 900 из них - правые экстремисты. Они имеют "сильное пристрастие к оружию и способны применить его для совершения самых тяжких насильственных преступлений", - говорится в документе. Примерно 1100 "рейхсбюргеров" легально владеют оружием.

Вместо ФРГ - "германский рейх"

"Рейхсбюргеры" - давно известное в ФРГ движение, возникшее в 1980-е годы. Его сторонники считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками. Они не признают существования ФРГ как государственного образования, а также ее учреждения и законы. "Рейхсбюргеры" отрицают легитимность Основного закона, органов исполнительной власти и немецких судов и не принимают никаких официальных уведомлений. В связи с этим они издают и выдают за деньги собственные "документы", а также массово оспаривают любые уведомления официальных ведомств.

Кроме того "рейхсбюргеры" отказываются платить налоги и образуют собственные "государственные субъекты" с такими названиями, как "Второй германский рейх", "Вольное государство Пруссия", "Федеративное государство Бавария" или "Княжество Германия". Они убеждены, что до сих пор существует "германский рейх" в границах 1937 года, отсюда и название "рейхсбюргеры": в дословном переводе - "граждане рейха / империи". Доходит даже до изготовления альтернативных "удостоверений личности" и "водительских прав" граждан несуществующей империи.

Сторонник движения "рейхсбюргеров" с "загранпаспортом гражданина "германского рейха"

Долгое время власти считали сообщество "рейхсбюргеров" безобидным и хаотичным движением маргиналов без организационной структуры. Еще в 2015 году говорилось, что хотя точных данных нет, но, по примерным оценкам, в Германии проживает лишь несколько сотен сторонников этого движения. В основном, в Бранденбурге, Мекленбурге - Передней Померании (обе земли - на востоке Германии) и Баварии. По данным Федерального ведомства по охране конституции, типичный "рейхсбюргер" - это мужчина старше 50 лет, представитель низших социальных слоев.

Однако события последних лет заставили правоохранителей пересмотреть свои взгляды. Оказалось, что ячейки "граждан рейха" существуют во многих федеральных землях. Приверженцы движения значительно моложе, чем предполагалось ранее, и многие из них являются представителями среднего класса. А главное - что они совсем не безобидны и нередко придерживаются правопопулистских, антисемитских и националистических взглядов.

Виртуальная борьба "рейхсбюргеров" перерастает в реальную

На своих страничках в интернете последователи движения заявляют, что будут продолжать "борьбу против Федеративной Республики". В отдельных случаях эта "борьба" переходит из виртуального мира в реальный, да еще и ведется с использованием оружия. В последние годы участились случаи применения насилия со стороны "рейхсбюргеров". Вот лишь несколько примеров.

В 2018 году в Баден-Вюртемберге сторонники движения напали на монтеров, мешая установке электросчетчиков, и ранили прибывшего на подмогу электрикам полицейского. В 2017 году в Бранденбурге "гражданин рейха" набросился с ножом на судебного пристава. Тот исполнял решение об отключении электричества за неуплату. В том же году в Саксонии-Анхальт еще один "рейхсбюргер" устроил перестрелку с бойцами спецподразделения полиции, принудительно выселявшими его из жилья.

Убийство полицейского в Баварии

Самый трагический инцидент, повлекший за собой смерть полицейского, произошел 19 октября 2016 года неподалеку от баварского города Георгенсгмюнд.

Сторонник "рейхсбюргеров" открыл стрельбу по стражам порядка, которые пришли к нему в дом с ордером на конфискацию оружия. Несмотря на наличие лицензии о хранении и использовании оружия, правоохранительные органы решили его изъять, поскольку радикальные взгляды "рейхсбюргера" внушали опасение.

Оружие и боеприпасы находят при обысках у сторонников этого движения довольно часто. Так, "рейхсбюргеры" из Северного Рейна - Вестфалии, или, как они сами считают, из "Вольного государства Пруссия", пытались закупить за рубежом оружие и организовать собственный "полицейский отряд". Потенциальная опасность "рейхсбюргеров" привела к тому, что теперь они находятся под наблюдением региональных подразделений Федерального ведомства по охране конституции.

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