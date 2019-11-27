Как расследуют акты антисемитизма в Украине?

В центре Киева в начале недели неизвестные разрисовали нацистской свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему. "Очередная провокация против нашей синагоги...", - написал в понедельник, 25 ноября, на своей странице в Facebook главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Шолом-Алейхем - выдающийся еврейский писатель, драматург, известный как "киевский Марк Твен" и один из основоположников современной художественной литературы на языке идиш с украинскими корнями. Его почитают как в Украине, так и в мире. Он родился в 1859 году в Переяславле, а умер в эмиграции в Нью-Йорке в 1916-м.

Реакция властей Украины на антисемитскую выходку

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций осудил осквернение памятника Шолом-Алейхему, назвав это актом вандализма и покушением на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине. "Мы считаем такие акты недопустимыми и обращаем внимание на то, что системность, с которой злоумышленники совершают акты вандализма и надругательства, свидетельствует о заинтересованности третьей стороны нанести вред украинско-еврейским отношениям и выставить украинцев перед миром как закоренелых антисемитов", - говорится в заявлении.

"Акт вандализма и покушение на межнациональный и межрелигиозный мир в Украине"

Реакция официальных властей тоже не заставила себя ждать. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в Twitter, что акт вандализма против памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратительный, ужасный и требует оперативного расследования. "Злоумышленник должен быть привлечен к ответственности", - написал он.

Коммунальные службы Киева быстро очистили памятник от красной краски, а уголовный отдел Печерского управления полиции Киева открыл уголовное производство, квалифицировав антисемитскую выходку как хулиганство. Дополнительно рассматривается статья "Нарушение равноправия людей в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии" Уголовного кодекса Украины, санкции по которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. "Правоохранители установили камеры видеонаблюдения, расположенные недалеко от места происшествия. Принимаются меры для получения доступа к записям с этих камер. Сейчас действия правоохранителей направлены на установление лиц, причастных к данному правонарушению и их задержание", - сообщила старший инспектор Печерского управления Национальной полиции города Киева Оксана Тищенко.

Преступления фиксируются, но виновных не наказывают?

Соучредитель Центра исследования межэтнических отношений Восточной Европы Артем Харченко говорит о существенном снижении проявления антисемитизма и антисемитского вандализма в Украине, но отмечает, что с 2014 года в стране набирают популярность праворадикальные движения, которые часто разделяют антисемитские взгляды. "Такие случаи часто характеризуются как провокационные, но чаще всего это бывают поступки подобных организаций", - отмечает Харченко.

При этом и представители еврейских общин, и эксперты констатируют, что правоохранители не спешат расследовать зафиксированные случаи вандализма на почве антисемитизма. Полиция вяло реагирует на такие преступления, оставляя их нерасследованными, хотя правоохранители быстро фиксируют такие преступления и сообщают о возбуждении уголовных производств. "Полиция пытается дистанцироваться и не расшатывать ситуацию", - говорит Харченко. Сами правоохранители признаются, еще не ведут детальной статистики подобных актов вандализма. "Не предусмотрено отдельной статистики, сколько памятников осквернили", - сообщили DW в Главном управлении Нацполиции.

Как сообщил главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман, в министерстве внутренних дел Украины его заверили, что полиция делает все возможное для того, чтобы найти и привлечь к ответственности тех, кто осквернил памятник Шолом-Алейхему. Однако будет ли обещание выполнено и будут ли злоумышленники привлечены к ответственности, никто не гарантирует.

В Украине - "наименьший уровень антисемитизма"?

Осквернение памятника Шолом-Алейхему - это не первый случай антисемитских выходок в Украине. Всего месяц назад на лестницу центральной синагоги Киева подбросили "окровавленное" чучело с портретом олигарха Игоря Коломойского. Еврейские памятники разрушают, обливают краской, пишут оскорбительные надписи - как, например, недавно в Голованевске Кировоградской области. В этом случае Служба безопасности Украины и Нацполиция смогли оперативно установить личность вандала, сообщила пресс-служба СБУ. Однако далеко не всегда такие инциденты тщательно расследуют и наказывают виновников, сетуют украинские правозащитники.

Иосиф Зисельс

В то же время сопредседатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины Иосиф Зисельс обращает внимание на то, что в Украине "уже четвертый год нет ни одного физического нападения на почве антисемитизма". "Мы входим в число стран с наименьшим уровнем антисемитизма", - уверяет Зисельс.

Об общем снижении числа актов антисемитизма в Украине в течение 2018 года, особенно по сравнению со странами Запада, говорится и в докладе, подготовленном Центром Кантора при Тель-Авивском университете. Вместе с тем, там задокументированы случаи оскорбительных граффити, осквернение могил и другие инциденты в 16-ти городах Украины.

В то же время утверждение Зисельса о "наименьшем уровне антисемитизма" расходится с результатами последнего исследования Антидиффамационной лиги (ADL), обнародованного на прошлой неделе. Эта международная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке осуществляет мониторинг проявлений антисемитизма и других форм ксенофобских настроений в мире. По ее данным, антисемитские настроения в Украине выросли на 14 процентов по сравнению с последним исследованием, которое эксперты ADL проводили в 2015 году.

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