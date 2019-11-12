Как Рада принимала законопроект о продаже земли в Украине

Почти весь день среды, 13 ноября, Верховная рада посвятила одному вопроса - созданию в стране рынка земли. В Украине заканчивается мораторий на продажу земель сельхозназначения, поэтому власти спешат подготовить к этому моменту законодательную базу. Соответствующий законопроект в первом чтении депутаты в итоге приняли.

Голосами "Слуги народа" и одномандатников

В парламенте были зарегистрированы правительственный законопроект о функционировании рынка земли в Украине и еще десять альтернативных - от разных фракций и групп. Однако в конце концов в первом чтении был одобрен вариант, предложенный группой депутатов от президентской фракции "Слуга народа". За него проголосовали 240 депутатов - 227 из "Слуги народа" и 13 внефракционных. Ранее именно этот законопроект поддержал и президент, который в своем видеообращении заверил, что иностранцы пока не смогут покупать украинскую землю, а в дальнейшем этот вопрос будет вынесен на референдум.

Далеко не все у Украине за создания рынка земли

Ни один депутат от фракций "Европейская солидарность" и "Голос" не поддержал документ. Представители первой фракции голосовали против, второй - воздержались. Депутаты от "Оппозиционной платформы - "За жизнь" и "Батькивщины" не участвовали в голосовании, так как выступают за мораторий на продажу земли. Члены этих двух фракций сопровождали процесс принятия документа криками "Позор!" и "Нет продаже земли!" и попытками заблокировать трибуну Рады.

Инициаторы рассмотрения законопроекта умудрились объединить в нежелании его поддержать и тех, кто за рынок земли, и тех, кто популистски и безответственно утверждает, что его нельзя открывать, констатировал лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук. Как так можно проводить реформу, когда люди со столь разными позициями одинаково ее воспринимают и голосуют против законопроекта, недоумевал Вакарчук.

Тракторы и мертвая свинья у стен Рады

Между тем изначально не было единой позиции даже у депутатов от "Слуги народа". Член этой фракции, представитель Кабмина в Раде Ирина Верещук еще утром заявляла, что законопроект "сырой" и его лучше отложить. "Меня смущает предложение давать возможность купить 200 тысяч гектаров в одни руки в одной области. Это очень много и опасно. Я представляю, как латифундист, имеющий эти 200 тысяч гектаров, будет "управлять" регионом, насколько он будет важной персоной", - поделилась своими страхами Верещук, не поддержавшая законопроект. Позже украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в "Слуге народа", сообщили, что Верещук за это может даже потерять свою должность представителя Кабмина в парламенте.

Фермеры, протестуя против принятия законопроекта, окружили парламент тракторами

Сомнения депутатов подогревали протестовавшие под стенами Верховной рады, которые принесли гроб с мертвой свиньей и похоронными венками. Свиная туша, по их словам, олицетворяла смерть села и животноводства после введения рынка земли. Кроме того, фермеры, протестуя против принятия законопроекта, окружили парламент тракторами. Чтобы снять напряжение в своей фракции "Слуга народа", на ее заседание приезжал и сам президент Владимир Зеленский, но в сессионный зал так и не зашел.

Давид Арахамия

После одобрения документа напряжение спало. "Кто мне должен бутылку виски? Кто со мной спорил, что мы не соберем голосов в поддержку законопроекта?", - спросил у журналистов, улыбаясь, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, это было историческое голосование, хотя Раде еще надо принять несколько дополнительных законопроектов. Прежде всего, об аукционах и о передаче земли в объединенные территориальные общины.

Продажа землив Украине: можно, но не иностранцам

Принятый законопроект предусматривает, что с 1 октября 2020 отменяется запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности. Покупать земельные участки смогут граждане Украины, территориальные общины, государство, украинские юрлица, а также иностранные граждане и лица без гражданства - если получат землю в наследство.

Кроме того, устанавливается минимальная стартовая цена продажи на торгах земельных участков государственной и коммунальной собственности - не ниже нормативной денежной оценки. При этом до 1 января 2024 года вводится запрет на покупку сельхозземель юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства и лица без гражданства.

В то же время данная норма не распространяется на агрокомпании, в которых оформлено право аренды до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более трех лет. "Пока не будет закона о референдуме, иностранцы не смогут быть бенефициарами предприятия, которое захочет купить землю. Это пройдут годы, пока будет принято законодательство о референдуме", - объяснил один из инициаторов законопроекта Николай Сольский.

Новые оппозиционеры в Раде

Оптимизм по поводу успешного функционирования рынка земли в Украине разделяют далеко не все в Раде. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сообщила, что ее фракция из-за снятия моратория переходит в оппозицию. "Мы против распродажи с молотка всех стратегических объектов Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, "Батькивщина" планирует обратиться в Конституционный суд (КС) для разъяснения статьи конституции, в которой говорится о том, что украинская земля - собственность украинского народа. Тимошенко уточнила, что обжалует в КС и принятие закона в первом чтении, потому что оно произошло, по ее мнению, с нарушениями регламента.

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