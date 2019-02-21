Как работает робот-парфюмер?

Процесс создания духов всегда носил некий мистический характер и воспринимался как высокое искусство, творить которое под силу только человеку. Но теперь, похоже, работу парфюмеров начинают выполнять компьютеры. Первые образцы парфюма, разработанного с помощью искусственного интеллекта, уже в этом году поступят в продажу.
Они производятся в немецкой компании Symrise, специализирующейся на выпуске ароматических веществ и вкусовых добавок для продуктов питания, а также сырья и функциональных ингредиентов для косметики. Концерну Symrise, одному из лидеров рынка парфюмерии, принадлежит идея привлечения в парфюмерную промышленность искусственного интеллекта. А систему машинного самообучения, с помощью которой изготовлены первые такого рода духи, по его заказу разработали специалисты американского производителя и поставщика программного обеспечения IBM.
Компьютерные духи
Ряды всевозможных пробирок, колбочек, мензурок, - на первый взгляд, парфюмерные лаборатории компании Symrise, основанной в 2003 году в немецком Хольцминдене не отличаются от аналогичных подразделений, предназначенных для проведения экспериментальных исследований и анализов. Но помимо привычной лабораторной атрибутики тут можно увидеть газовые хроматографы и компьютеры.
В лаборатории Symrise
Philyra - так, в честь древнегреческой богини-океаниды Филиры, которая, помимо прочего, была покровительницей благовоний, называется система искусственного интеллекта, способная составлять новые ароматические формулы. У нее огромная база данных - в общей сложности три тысячи наименований сырьевого материала, из которого можно составлять новые ноты духов. А еще у Philyra есть доступ к базе данных, где сохранены все формулы ароматов, в разное время разработанные в Symrise, а также информация об духах, которые компания с успехом продавала в прошлом.
Искусственный интеллект исследует всевозможные комбинации, подбирает подходящее сырье и создает такой вариант парфюма, какого на рынке еще нет, - разумеется, с оглядкой на пожелания заказчика. К примеру, два первых компьютерных аромата предназначены для бразильского рынка, а точнее - для молодых покупателей, живущих в этой стране. В роли заказчика выступил бразильская компания O Boticário - один из крупнейших в мире производителей косметики. Данные о составе и направлении ароматов, один из которых предназначен для девушек, а другой - для юношей, держатся под строгим секретом.
Парфюмеры с носом не останутся?
Как рассказал в интервью журналистам главный парфюмер Symrise Дэвид Эйпел, системе Philyra под силу селектировать ароматы по семействам - цветочные, цитрусовые, древесные, восточные и так далее. Для того чтобы создать нужные для O Boticario варианты парфюма, искусственный интеллект Philyra учел возраст потенциальных клиентов, место их проживания, а также досконально изучил 1,7 миллиона оцифрованных композиций ароматов из базы данных Symrise и выделил среди них те, которые у молодежи в Южной Америке пользуются особым спросом.
По словам Эйпела, за считанные секунды Philyra создает тысячи формул духов, затем оценивает их, ориентируясь на предпочтения потенциальных клиентов, и рекомендует десяток-другой комбинаций ароматов, которые будут иметь наибольший коммерческий успех. Но как бы ни была хороша разработанная программой Philyra новая рецептура для парфюма, конечные акценты в композициях ароматов расставляет мастер-парфюмер. Именно он вносит необходимые коррективы и добавляет в новый парфюм недостающие ингредиенты.
Как подчеркнул в интервью радиостанции Deutschlandfunk один из руководителей компании Symrise Ахим Дауб (Achim Daub), для парфюмеров искусственный интеллект останется лишь помощником, который ускорит и облегчит их труд, позволит им шире экспериментировать. Но в полной мере ИИ настоящего парфюмера не заменить.
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Автор: Дарья Брянцева