Как прошел первый оппозиционный онлайн-митинг в России

Вечером во вторник, 28 апреля, одновременно с оглашением президентом России Владимиром Путиным решения о продлении режима самоизоляции в РФ до 11 мая, в интернете на платформе YouTube стартовала первая виртуальная акция протеста "За жизнь". Организаторами онлайн-митинга стали активисты кампании "Нет!", выступающие против поправок в российскую Конституцию. Его трансляция длилась более трех часов. Максимальное одновременное число участников акции составило всего 4800 человек, несмотря на анонсированное выступление музыканта Noize MC. При этом к моменту завершения трансляция получила более 14 тысяч лайков.

Участники демонстрации оставляли комментарии под видео в YouTube



В качестве ведущих онлайн-митинга выступили журналист Илья Азар и актриса Юлия Ауг. Наиболее яркими спикерами стали оппозиционный политик Дмитрий Гудков, издатель Ирина Прохорова, политик Лев Шлосберг, журналист Максим Шевченко и экономист Сергей Гуриев. В анонсах зрителям предлагалось заранее изготовить плакаты, сфотографироваться с ними и выслать организаторам для вывода на экран в ходе трансляции, но плакатов почти не было. Участники выражали свое отношение к происходящему репликами в чате. Основные лозунги касались грядущих конституционных изменений: "Поправкам - нет!", "Руки прочь от Конституции!", "Лучшая поправка - Путина отставка", "Где сменяемость власти?"



Ирина Прохорова также высказалась против изменений Конституции, отметив, что "базовый закон страны, которая находится в транзитном состоянии, нельзя перелицовывать раз в двадцатилетие". "Власть не представляют, что можно эффективно управлять без нагаек и штыков, что у нас не электорат, а люди с гражданскими правами. Проблема ровно здесь", - отметила она.

Помощи россиянам во время пандемии от государства нет, уверены протестующие

Дмитрий Гудков акцентировал внимание на том, что в условиях пандемии государство не помогает людям и малому бизнесу: "Режим оказался жадным и людоедским даже в такой сложной для страны ситуации. Черный день наступил, но власть бросает людей и бизнес". Актриса Юлия Ауг считает, что "власть делает вид, что что-то делает, но это не так". Политик Лев Шлосберг также отметил, что в последние несколько недель Путин фактически бездействует. "Он ни за что не берет на себя ответственность. Все прояснилось. Мы живем дальше без Путина", - заявил Шлосберг.



Экономист Сергей Гуриев, недавно представивший свой прогноз экономического развития России в новых условиях, потребовал решительных мер борьбы с пандемией, а также отмены поправок в Основной закон, которые он охарактеризовал как "конституционный переворот". "Постройка вертикали власти привела к катастрофическим результатам. И сейчас мы видим, насколько неэффективен режим", - добавил Гуриев.



По итогам мероприятия ведущие зачитали резолюцию с требованиями к власти. Главные из них - разработать и представить обществу четкий план борьбы с эпидемией, говорить правду, обеспечить медиков всем необходимым, предоставить финансовую поддержку гражданам и бизнесу, спасти от эпидемии заключенных и отказаться от изменения Конституции.



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