Как получить прописку в Германии

Разобраться в немецкой бюрократии реально, главное - делать это поэтапно. Начнем с прописки (Anmeldung).

Кому и где нужно регистрироваться

Вы планируете находиться в стране более 60 дней, переехали в другой город или просто поменяли квартиру? Значит, нужно зарегистрироваться в Центре обслуживания населения (Bürgeramt). Сделать это необходимо в течение двух недель после переезда. Под это правило не попадают туристы, которым вообще не нужна такая своеобразная прописка. Получить ее, кстати, жители Германии могут сразу в нескольких квартирах и даже в разных городах одновременно, но в некоторых городах за это придется платить особый налог (Zweitwohnungssteuer).

Зарегистрировать проживание по новому адресу можно и в интернете, но, к сожалению, далеко не везде эта услуга доступна. С лета 2018 года жители Бонна могут заполнить формуляр в личном кабинете, прикрепить сканы необходимых документов и дождаться подтверждения. Возможно это только в том случае, если вы меняете адрес внутри Бонна и у вас уже есть пароль для аккаунта на сайте ведомства. Впрочем, лишь часть этой процедуры проходит онлайн: после получения подтверждения по электронной почте все равно придется идти в районное отделение за свидетельством о прописке (Meldebestätigung).

Очередь в ведомство по делам граждан в Мюнхене

В других городах можно через сайт Центра обслуживания населения самому назначить время приема. Правда, в мегаполисах вроде Берлина, Мюнхена или Франкфурта-на-Майне лучше не пытаться найти свободное время в расписании ведомства. Легче посидеть в очереди, получить талончик и отдать необходимые документы. По почте прописаться невозможно, без личного присутствия - только при наличии доверенности.

Что нужно для регистрации проживания

В Центр обслуживания населения нужно принести удостоверение личности (иностранцам - загранпаспорт), заполненную анкету и договор о съеме квартиры или подтверждение ее владельца (Wohnungsgeberbestätigung). Все формуляры можно найти в интернете.

В Берлине пошли дальше. Здесь работает специальное приложение для смартфонов Berlin.de Service-App, которое находит ближайшее ведомство, показывает всю необходимую информацию о записи на прием и дает инструкции о процедурах.

Зачем нужна немецкая прописка

Регистрация, в принципе, обязательна для всех жителей Германии. Это может понадобится при смене паспорта, разрешения на пребывания для иностранных граждан и так далее. Если вы впервые прописываетесь в городе, скорее всего, вам подарят журнал с купонами на бесплатное посещение местных достопримечательностей, музеев, скидками на рестораны и т. п.. Кроме того, в этой брошюре есть важная информация о работе муниципальных учреждений, об истории города и значимых местах. Помимо такого приятного сюрприза, после регистрации в новой квартире жильцы получают уведомление из Службы сервиса абонентской платы ARD, ZDF и Deutschlandradio о том, что нужно заплатить налог на общественно-правовые СМИ. Сейчас его сумма составляет 210 евро в год.

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