 Как получить прописку в Германии | Учеба и работа в Германии | DW | 19.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Как получить прописку в Германии

Прописка, получение паспорта и водительских прав: DW рассказывает, как немцы оформляют документы и пользуются госуслугами онлайн. Часть первая.

Schild Bürgeramt (picture-alliance/imagebroker)

Разобраться в немецкой бюрократии реально, главное - делать это поэтапно. Начнем с прописки (Anmeldung).

Кому и где нужно регистрироваться

Вы планируете находиться в стране более 60 дней, переехали в другой город или просто поменяли квартиру? Значит, нужно зарегистрироваться в Центре обслуживания населения (Bürgeramt). Сделать это необходимо в течение двух недель после переезда. Под это правило не попадают туристы, которым вообще не нужна такая своеобразная прописка. Получить ее, кстати, жители Германии могут сразу в нескольких квартирах и даже в разных городах одновременно, но в некоторых городах за это придется платить особый налог (Zweitwohnungssteuer).

Зарегистрировать проживание по новому адресу можно и в интернете, но, к сожалению, далеко не везде эта услуга доступна. С лета 2018 года жители Бонна могут заполнить формуляр в личном кабинете, прикрепить сканы необходимых документов и дождаться подтверждения. Возможно это только в том случае, если вы меняете адрес внутри Бонна и у вас уже есть пароль для аккаунта на сайте ведомства. Впрочем, лишь часть этой процедуры проходит онлайн: после получения подтверждения по электронной почте все равно придется идти в районное отделение за свидетельством о прописке (Meldebestätigung).

Очередь в ведомство по делам граждан в Мюнхене

Очередь в ведомство по делам граждан в Мюнхене

В других городах можно через сайт Центра обслуживания населения самому назначить время приема. Правда, в мегаполисах вроде Берлина, Мюнхена или Франкфурта-на-Майне лучше не пытаться найти свободное время в расписании ведомства. Легче посидеть в очереди, получить талончик и отдать необходимые документы. По почте прописаться невозможно, без личного присутствия - только при наличии доверенности.

Что нужно для регистрации проживания

В Центр обслуживания населения нужно принести удостоверение личности (иностранцам - загранпаспорт), заполненную анкету и договор о съеме квартиры или подтверждение ее владельца (Wohnungsgeberbestätigung). Все формуляры можно найти в интернете.

Контекст

Медленный интернет, невозможность найти друзей и неприветливость немцев. Что не нравится экспатам в Германии?

У попавших в ФРГ в аварию водителей стало больше возможностей доказать свою правоту. Записи видеорегистраторов в автомобилях теперь допущены как доказательства в судах. (16.05.2018)

Виза получена, перелет прошел успешно, квартира найдена, осталось оформить несколько документов. Как не запутаться в бумажной волоките? 5 главных шагов после переезда в Германию. (01.02.2016)

В Берлине пошли дальше. Здесь работает специальное приложение для смартфонов Berlin.de Service-App, которое находит ближайшее ведомство, показывает всю необходимую информацию о записи на прием и дает инструкции о процедурах.

Зачем нужна немецкая прописка

Регистрация, в принципе, обязательна для всех жителей Германии. Это может понадобится при смене паспорта, разрешения на пребывания для иностранных граждан и так далее. Если вы впервые прописываетесь в городе, скорее всего, вам подарят журнал с купонами на бесплатное посещение местных достопримечательностей, музеев, скидками на рестораны и т. п.. Кроме того, в этой брошюре есть важная информация о работе муниципальных учреждений, об истории города и значимых местах. Помимо такого приятного сюрприза, после регистрации в новой квартире жильцы получают уведомление из Службы сервиса абонентской платы ARD, ZDF и Deutschlandradio о том, что нужно заплатить налог на общественно-правовые СМИ. Сейчас его сумма составляет 210 евро в год.

Смотрите также:
Что в голове у немецкого студента

  • Семья - главное для немецких студентов

    О чем думают немецкие студенты

    Семья - главное для студентов

    Международная консалтинговая компания Ernst & Young провела опрос в 27 университетских городах Германии, чтобы выяснить, что важно немецким студентам. Первая тема - работа и личная жизнь: для 77 процентов девушек и 62 процентов парней главное в жизни - это семья.

  • Работа в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Карьера - не приоритет

    Карьера по важности стоит лишь на четвертом месте - после друзей и досуга. А материальное благосостояние и социальная активность для немецких студентов практически не важны.

  • Илон Маск

    О чем думают немецкие студенты

    Студенты хотят равняться на Илона Маска

    В пятерке кумиров немецких студентов: Илон Маск, Билл Гейтс, Стив Джобс, Нельсон Мандела и Барак Обама. На шестом месте - канцлер ФРГ Ангела Меркель. В своем окружении примером для подражания студенты считают маму и папу.

  • Медицина в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Надежда на высокую зарплату

    Студенты-гуманитарии руководствовались личными интересами при поступлении в университет. А у будущих медиков, инженеров, экономистов и юристов основная причина выбора специальности - высокая зарплата. При этом 69 процентов студентов-медиков уверены, что после выпуска найдут работу, которая будет соответствовать их ожиданиям.

  • Начальная зарплата в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Первая зарплата

    После окончания университета студенты в среднем рассчитывают на годовую зарплату в 37900 евро до вычета налогов. Больше всех намерены получать юристы - около 45 тысяч в год. В конце рейтинга - литературоведы: они надеятся на 33 тысячи.

  • Поиск работы в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Опыт и связи решают

    По мнению немецких студентов, построить успешную карьеру им помогут контакты и пройденные стажировки. Интересное резюме и хорошие оценки в дипломе тоже могут повлиять на решение работодателя. Но будущие специалисты не собираются долго задерживаться в одной фирме: большинство намерены поменять рабочее место уже через четыре года.

  • Служебное авто

    О чем думают немецкие студенты

    Надежность работодателя - главное

    Служебный автомобиль и возможность трудиться из дома - это хорошо, но не так уж важно при выборе работодателя. Студенты немецких университетов считают, что прежде всего нужно обращать внимание на надежность, хорошую зарплату и дружный коллектив.

  • Защита климата в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    Стабильность евро студенту не важна

    Немецких студентов волнуют войны и международные конфликты, права человека и защита климата. Именно эти темы опрошенные назвали значимыми для себя. Реже всего молодые люди задумываются о стабильности евро и экономических кризисах.

  • Студент в Германии

    О чем думают немецкие студенты

    У студентов в Германии все хорошо

    В целом немецкие студенты довольны своей жизнью: девять из десяти опрошенных удовлетворены личной жизнью, финансовым и семейным положением, перспективами после университета.

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

О чем думают немецкие студенты

Надежда на высокую зарплату, в числе кумиров - Илон Маск, в планах на жизнь - семья. О чем мечтают немецкие студенты?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия переживает туристический бум  

Экстремальный путь на работу - "Европа в фокусе"  

Новая профессия в онлайн-торговле  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS