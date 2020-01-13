Как получить престижное музыкальное образование в Германии

В кабинете профессора по классу фортепиано Герлинды Отто (Gerlinde Otto) висит плакат, информирующий о том, что студенты Высшей школы музыки в Веймаре могут бесплатно посещать концерты и спектакли. Ее ученики из Азии, однако, не часто пользуются этой возможностью. "Я им постоянно говорю, как важно ходить на концерты и в оперу, чтобы узнавать классическую культуру. Недостаточно в совершенстве владеть инструментом", - говорит Герлинда Отто.
Герлинда Отто преподает в Высшей школе музыки в Веймаре
Из 923 студентов Высшей школы музыки в Веймаре почти половину составляют иностранцы. Особенно много студентов из Южной Кореи и Китая. За ними следуют - с довольно большим отрывом - студенты из России и Испании. Аналогичная ситуация с иностранными студентами складывается и в других 24 музыкальных вузах Германии.
Страна классики Германия
Е-Юн Чой получила степень бакалавра по вокалу в Южной Корее. Потом приехала продолжать музыкальное образование во Франкфурт. Сейчас она поет в Кельне в оперном театре. "В Германии много драматических и оперных театров, здесь возможностей гораздо больше, чем в Корее, - сказала она в интервью DW. - И уровень очень высокий".
Японка Касуми Итокава готовится к экзамену на степень магистра по классу арфы. "В Японии арфа - в основном, сольный инструмент, а я хотела научиться играть и в оркестре, - рассказывает она. - Здесь это возможно". Действительно, в Германии - около 130 финансируемых из бюджета больших оркестров, а также десятки камерных ансамблей и специализированных ансамблей. Кроме того, в стране 80 оперных театров.
Касуми Итокава
На исполнительских факультетах особенно популярен класс фортепиано. Каждый, кто возвращается домой из Германии с дипломом концертного исполнителя, имеет хорошие шансы сделать карьеру в оркестре или стать музыкальным педагогом. Престиж обучения в Германии особенно высок в странах Азии. Соответственно и желающих очень много. Из 300 человек, стремящихся получить немецкое высшее музыкальное образование по классу фортепиано, только десять становятся студентами. Абитуриент должен владеть не только инструментом, но и немецким языком.
Аналогично обстоит дело и на дирижерском отделении. Главный дирижер оркестра Высшей школы музыки в Веймаре Николя Паске (Nicolás Pasquet) поясняет: "У нас очень строгие критерии, в том числе и что касается знания немецкого языка. Тот, кто хочет быть здесь дирижером, должен говорить по-немецки хотя бы уже для того, чтобы общаться с музыкантами оркестра".
Одни иностранцы
В классе фортепиано у Герлинды Отто сейчас одни иностранные студенты, потому что они были лучше других на вступительном экзамене. По ее словам, в последние годы уровень абитуриентов в целом вообще заметно вырос, и не в последнюю очередь благодаря именнно музыкантам из стран Азии.
Немецкие музыкальные вузы не только принимают на учебу иностранных студентов, но и активно участвуют в традиционных международных университетских обменах. Высшая школы музыки в Веймаре, например, планирует два дополнительных курса подготовки дирижеров вместе с музыкальным училищем Джейкобса университета Индианы в США. В Веймаре студенты могут работать с многочисленными профессиональными оркестрами, подчеркивает директор по международным отношениям веймарского вуза Йенс Эвен (Jens Ewen).
Самой большой в Германии консерваторией является кельнская. В Высшей школе музыки и танца в Кельне учатся 1500 студентов. Она специализируется, в частности, на старинной музыке, композиции и джазе. Талантливые молодые вокалисты и вокалистки получают возможность выступать на большой оперной сцене.
Карьера в Германии или домой?
Е-Юн Чой хотела бы остаться в Германии. Ее семья гордится тем, что она делает карьеру в Германии, и особенно тем, что она участвует в новой постановке оперы "Кармен" на большой сцене в Кельне.
Касуми Итокава хочет играть в немецком оркестре еще некоторое время после получения степени магистра, но потом вернуться в Японию или уехать в какую-нибудь другую азиатскую страну. Конкуренция везде очень большая. Без успешно сданного экзамена на право концертных выступлений найти работу в Азии так же сложно, как и в Германии. Касуми Итокава уже имеет опыт работы с профессиональными оркестрами в Веймаре и поэтому надеется на успех.
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Автор: Элла Володина