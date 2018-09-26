Как получить водительские права в Германии

В Германии можно получить права и сесть за руль уже в 17 лет, но при одном условии - сопровождать юного водителя должен кто-то из взрослых, который имеет водительское удостоверение (Führerschein). Это правило действует еще с 2005 года. Как только подростку исполнится 18 лет, при наличии прав он может смело ездить по улицам в одиночку.

В чем отличия от обучения в автошколе в России

В немецких автошколах отсутствует часть практического экзамена, которую в России называют площадкой или автодромом, поэтому занятия после первого знакомства с автомобилем начинаются в городе. Ученик обязан взять несколько уроков вождения в разных погодных условиях и в темное время суток. Если у вас уже есть права и вы переучиваетесь в Германии, этот пункт не входит в обязательную программу. Помимо таких тренировок обязательно отрабатывается езда по автобануи дорогам вне населенного пункта, движения при различных скоростных режимах. Что касается медкомиссии, ее проходить не придется, нужно пройти только проверку зрения.

Можно ли ездить в Германии с российскими правами

Если вы путешествуете по странам Евросоюза в качестве туриста, можно арендовать автомобиль и по российским правам. Переезжаете в Германию или собираетесь остаться на продолжительный срок - будьте готовы к тому, что удостоверение придется менять. Права, выданные в другой стране, действуют в ФРГ лишь первые шесть месяцев, потом они считаются недействительными. Их могут продлить еще на полгода только в том случае, если водитель сможет доказать, что не останется в Германии дольше, чем на 12 месяцев.

С чего начать, если уже есть права

Первый шаг - выбор автошколы и регистрация в ней. После заключения договора с учебным заведением надо будет обратиться в ведомство дорожного транспорта, где вам подробно расскажут о дальнейших действиях. Дождавшись по почте официального подтверждения о том, что ваши документы приняты, можно идти в автошколу на занятия. Кроме того, понадобится пройти курс первой медицинской помощи.

Урок вождения в Германии

Как проходят занятия в немецкой автошколе

Тем, у кого уже есть водительские права, например - российские, посещать лекции необязательно, но сдавать теоретическую часть все равно придется. Никто не запрещает заглянуть на занятия, они строятся циклично и предполагают свободное посещение. В автошколе выдадут диск и доступ к онлайн-версии учебной программы для самостоятельных тренировок, стоимостью от 20 до 50 евро. Всего в системе около тысячи вопросов. Задачи можно решать как на смартфоне, так и на компьютере. Записываются на первую часть экзамена по желанию в удобное время. Кстати, тестирование можно пройти и на русском языке. После успешной сдачи стоит договориться с инструктором о начале практических занятий.

В чем особенность теоретического экзамена

На теоретическом экзамене нужно ответить на 30 вопросов, за каждый неверный ответ присуждаются штрафные баллы. Тестирование завершается при 10 штрафных баллах. Основная трудность в том, что на некоторых вопросах нужно выбрать несколько правильных вариантов ответа. Приготовьтесь к целому блоку заданий, связанных с велосипедистами на дороге, что максимально приближено к дорожному движению в Германии. Интересная особенность - ряд вопросов на экзамене связан с экологией. Кроме того, нужно знать пару формул, например, как рассчитать тормозной путь. Проверка теории обойдется приблизительно в 40 евро, в эту сумму уже входит сбор за регистрацию на экзамен.

Как строятся занятия с инструктором

Теория сдана, самое время сесть за руль. Даже если у вас большой стаж вождения, понадобится несколько практических уроков, чтобы освоить езду на высокой скорости по автобану, изучить местные особенности и чувствовать себя уверенно на самом экзамене.

Так как автошколы в Германии не очень большие, скорее всего, директор или владелец учреждения и будет вашим инструктором. Приготовьтесь к тому, что занятие обойдется в 20-60 евро. При этом минимальное количество часов вождения не установлено. Как только инструктор поймет, что вы справляетесь, вас отправят на практический экзамен.

Как принимают экзамен по вождению

Для сдачи практического экзамена требуется условное согласие инструктора, так как именно автошкола посылает заявку в Немецкое общество технического надзора TÜV. Инструкторы дорожат своей репутацией и не будут отправлять неподготовленного ученика на экзамен. Цена вопроса - 80 евро, плюс сопровождение инструктора, которое обойдется в 130 евро. За пересдачу придется выложить ту же сумму и заново договариваться с инструктором.

Вам назначат время сдачи экзамена. В начале экзамена в машину с инструктором подсядет экзаменатор из TÜV. Автомобиль оснащен оборудованием, которое издает сигнал в случае, если инструктор дотронется до педалей. Как правило, обстановка непринужденная: люди в машине разговаривают друг с другом и иногда дают указания. При этом все контролируется до мелочей. Обычно экзамен длится около 40 минут. За это время вы должны продемонстрировать первоклассную езду по городу, автобану и дворовой зоне, а также умело припарковаться. Водительское удостоверение изготовят заранее, поэтому его можно забрать уже на следующий день в Центре обслуживания населения (Bürgeramt). С этими правами можно брать машину напрокат и водить в странах Евросоюза.

В какую сумму обойдется замена прав

Теоретически обучение и получение водительского удостоверения обладателю прав, полученных, например - в России или Украине, может обойтись в 750 евро, но, как показывает практика, стоит рассчитывать на сумму выше 1000 евро. В особых случаях ученики отдают до двух тысяч евро. При этом российское водительское удостоверение забирают. Если вы хотите оставить его при себе, придется найти уважительную причину и заплатить еще 100 евро.

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