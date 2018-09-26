Как получить водительские права в Германии

В Германии можно получить права и сесть за руль уже в 17 лет, но при одном условии - сопровождать юного водителя должен кто-то из взрослых, который имеет водительское удостоверение (Führerschein). Это правило действует еще с 2005 года. Как только подростку исполнится 18 лет, при наличии прав он может смело ездить по улицам в одиночку.
В чем отличия от обучения в автошколе в России
В немецких автошколах отсутствует часть практического экзамена, которую в России называют площадкой или автодромом, поэтому занятия после первого знакомства с автомобилем начинаются в городе. Ученик обязан взять несколько уроков вождения в разных погодных условиях и в темное время суток. Если у вас уже есть права и вы переучиваетесь в Германии, этот пункт не входит в обязательную программу. Помимо таких тренировок обязательно отрабатывается езда по автобануи дорогам вне населенного пункта, движения при различных скоростных режимах. Что касается медкомиссии, ее проходить не придется, нужно пройти только проверку зрения.
Можно ли ездить в Германии с российскими правами
Если вы путешествуете по странам Евросоюза в качестве туриста, можно арендовать автомобиль и по российским правам. Переезжаете в Германию или собираетесь остаться на продолжительный срок - будьте готовы к тому, что удостоверение придется менять. Права, выданные в другой стране, действуют в ФРГ лишь первые шесть месяцев, потом они считаются недействительными. Их могут продлить еще на полгода только в том случае, если водитель сможет доказать, что не останется в Германии дольше, чем на 12 месяцев.
С чего начать, если уже есть права
Первый шаг - выбор автошколы и регистрация в ней. После заключения договора с учебным заведением надо будет обратиться в ведомство дорожного транспорта, где вам подробно расскажут о дальнейших действиях. Дождавшись по почте официального подтверждения о том, что ваши документы приняты, можно идти в автошколу на занятия. Кроме того, понадобится пройти курс первой медицинской помощи.
Урок вождения в Германии
Как проходят занятия в немецкой автошколе
Тем, у кого уже есть водительские права, например - российские, посещать лекции необязательно, но сдавать теоретическую часть все равно придется. Никто не запрещает заглянуть на занятия, они строятся циклично и предполагают свободное посещение. В автошколе выдадут диск и доступ к онлайн-версии учебной программы для самостоятельных тренировок, стоимостью от 20 до 50 евро. Всего в системе около тысячи вопросов. Задачи можно решать как на смартфоне, так и на компьютере. Записываются на первую часть экзамена по желанию в удобное время. Кстати, тестирование можно пройти и на русском языке. После успешной сдачи стоит договориться с инструктором о начале практических занятий.
В чем особенность теоретического экзамена
На теоретическом экзамене нужно ответить на 30 вопросов, за каждый неверный ответ присуждаются штрафные баллы. Тестирование завершается при 10 штрафных баллах. Основная трудность в том, что на некоторых вопросах нужно выбрать несколько правильных вариантов ответа. Приготовьтесь к целому блоку заданий, связанных с велосипедистами на дороге, что максимально приближено к дорожному движению в Германии. Интересная особенность - ряд вопросов на экзамене связан с экологией. Кроме того, нужно знать пару формул, например, как рассчитать тормозной путь. Проверка теории обойдется приблизительно в 40 евро, в эту сумму уже входит сбор за регистрацию на экзамен.
Как строятся занятия с инструктором
Теория сдана, самое время сесть за руль. Даже если у вас большой стаж вождения, понадобится несколько практических уроков, чтобы освоить езду на высокой скорости по автобану, изучить местные особенности и чувствовать себя уверенно на самом экзамене.
Так как автошколы в Германии не очень большие, скорее всего, директор или владелец учреждения и будет вашим инструктором. Приготовьтесь к тому, что занятие обойдется в 20-60 евро. При этом минимальное количество часов вождения не установлено. Как только инструктор поймет, что вы справляетесь, вас отправят на практический экзамен.
Как принимают экзамен по вождению
Для сдачи практического экзамена требуется условное согласие инструктора, так как именно автошкола посылает заявку в Немецкое общество технического надзора TÜV. Инструкторы дорожат своей репутацией и не будут отправлять неподготовленного ученика на экзамен. Цена вопроса - 80 евро, плюс сопровождение инструктора, которое обойдется в 130 евро. За пересдачу придется выложить ту же сумму и заново договариваться с инструктором.
Вам назначат время сдачи экзамена. В начале экзамена в машину с инструктором подсядет экзаменатор из TÜV. Автомобиль оснащен оборудованием, которое издает сигнал в случае, если инструктор дотронется до педалей. Как правило, обстановка непринужденная: люди в машине разговаривают друг с другом и иногда дают указания. При этом все контролируется до мелочей. Обычно экзамен длится около 40 минут. За это время вы должны продемонстрировать первоклассную езду по городу, автобану и дворовой зоне, а также умело припарковаться. Водительское удостоверение изготовят заранее, поэтому его можно забрать уже на следующий день в Центре обслуживания населения (Bürgeramt). С этими правами можно брать машину напрокат и водить в странах Евросоюза.
В какую сумму обойдется замена прав
Теоретически обучение и получение водительского удостоверения обладателю прав, полученных, например - в России или Украине, может обойтись в 750 евро, но, как показывает практика, стоит рассчитывать на сумму выше 1000 евро. В особых случаях ученики отдают до двух тысяч евро. При этом российское водительское удостоверение забирают. Если вы хотите оставить его при себе, придется найти уважительную причину и заплатить еще 100 евро.
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Штрафы на немецких дорогах
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Превышение и наказание
За существенное превышение скорости в Германии ежегодно наказывают свыше двух миллионов водителей - штрафами и баллами в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Этих баллов в Германии боятся больше денежных наказаний. Сгорают они нескоро. Набрал 8 баллов - лишился прав! Придется делать новые.
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Превышение и наказание
Превышение скорости сверх разрешенной до 20 км/ч штрафных баллов за собой не влечет, поэтому в статистике эти нарушения не учитываются. Денежные штрафы за них составляют от 10 до 35 евро. Слишком быстрая езда внутри населенных пунктов обходится дороже, чем за их чертой. Превышение на 21-25 км/ч - 80 евро и один балл, на 51-60 км/ч - 280 евро, 2 балла и два месяца лишения прав.
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Превышение и наказание
В населенных пунктах разрешено 50 км/ч, за их пределами на обычных дорогах - 100, если нет других знаков. На автобанах общего ограничения скорости не существует, рекомендуемая - 130 км/ч. Можно смело утверждать, что многие немцы считают свободу передвигаться по автобанам, до предела вдавив педаль газа в пол, почти своим конституционным правом. Дискуссии об ограничениях вызывают бурю возмущений.
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Превышение и наказание
Несмотря на интенсивность движения, аварии на автобанах случаются реже, чем на других дорогах, но часто - с более серьезными последствиями. В 2015 году в Германии произошло около 305 тысяч аварий с травмами и человеческими жертвами. Из них на автобанах - около 20 тысяч. Общее число погибших - 3459 человек, на автобанах - 414.
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Превышение и наказание
Автор этого самодельного плаката считает, что исправить или спасти лихача может только пересадка мозга. Превышение скорости - одна из наиболее частых причин временного запрета на управление автомобилем в Германии. В 2015 году эта мера применялась 380 тысяч раз. Решения о лишении прав выносились почти 95 тысяч раз - за превышение скорости, езду в нетрезвом виде, после приема наркотиков и т. д.
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Превышение и наказание
Слухи о возможности свободно гонять по всем автобанам сильно преувеличены. Протяженность проезжей части в обоих направлениях составляет около 25 тысяч километров. На 2300 участках длинной восемь тысяч километров действуют постоянные или временные ограничения скорости. Знаки устанавливают перед развязками, съездами-въездами, в опасных местах, для снижения шума около жилых районов, перед стройками.
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Превышение и наказание
Прейскурант за превышение скорости на автобанах можно изучить, стоя в пробке: 16-20 км/ч - 30 евро; 21-25 км/ч - 70 евро и один балл. Более чем на 70 км/ч - 600 евро, два балла, три месяца без прав. Вину может утяжелить нарушение дистанции. Наказания за это нарушение составляют от 25 до 400 евро и от одного до двух баллов дополнительно.
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Превышение и наказание
Радарный контроль, согласно принципам немецких ПДД, должен осуществляться в первую очередь не для наказания, а для воспитания водителей, а также на особо опасных участках с большим количеством аварий. Благие дорожно-педагогические намерения законодателей дают местным властям большой простор для интерпретаций. Штрафы поступают в местные бюджеты, что стимулирует аппетиты бургомистров и казначеев.
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Превышение и наказание
Штрафы, по мнению законодателей, не должны иметь привкус наглых поборов. Кроме того, во время замеров следует максимально избегать возникновения аварийных ситуаций. Поэтому на автобанах перед стационарными радарами и отрезками, где часто работают мобильные станции, положено устанавливать соответствующие таблички - "Radarkontrolle".
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Превышение и наказание
Предупреждения о контроле выставляют на автобанах, так как неожиданное торможение может привести к ДТП, ведь заметив радар, многие водители начинают притормаживать, а то и просто резко давят на тормоза, даже если едут с разрешенной скоростью. В населенных пунктах предупреждений о радарах не требуется.
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Превышение и наказание
В Германии установлено около 3500 стационарных радаров. Впрочем, техника совершенствуется. Есть системы, фотографирующие мотоциклы, то есть - со спины. Каждая установка обходится в несколько десятков тысяч евро. Корпус установки - своего рода сейф. Бывают случаи, когда водители пытаются взломать радар, чтобы изъять пленку, но безуспешно. Иногда радары делают курьезные снимки - такие или такие...
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Превышение и наказание
Этот снимок был сделан стационарным радаром в Гамбурге. Автомобиль значился в списке угнанных, что во многом объясняет ситуацию и намерения тех, кто в нем находился. Скорость машины составляла почти 110 километров в час при разрешенных 50.
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Превышение и наказание
Поступления в бюджет от каждой установки могут достигать нескольких миллионов евро в год. Один из самых известных пунктов находится на трассе A2 у Билефельда. Радарами здесь контролируют каждую полосу, а вспышки срабатывают ежеминутно. Каждый второй снимок ведет к штрафу. Годовая сумма составляет 10-12 миллионов евро.
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Превышение и наказание
К ответственности удается привлекать далеко не каждого нарушителя. Во-первых, не все сделанные снимки отвечают техническим и юридическим требованиям. Во-вторых, трудно получать штрафы с водителей машин с иностранными номерами. С некоторыми странами Западной Европы соглашения существуют, но восточноевропейские граждане часто остаются безнаказанными.
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Превышение и наказание
Иначе дела обстоят при замерах с участием полицейских, когда нарушителей тормозят через пару сотен метров после открытого или скрытого поста мобильного контроля в населенных пунктах или на обычных дорогах. Автобаны для выявления особо наглых лихачей патрулируют на неприметных машинах, оснащенных специальной техникой и системами видеозаписи. В этих случаях штрафы взимаются на месте.
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Превышение и наказание
Немецкие водители - большие мастера оспаривать штрафы в судах. Особенно это касается ситуаций, когда замеры проводятся мобильными станциями или ручными радарами. К их допуску и эксплуатации предъявляются очень жесткие требования, а настройка на каждом новом месте фиксируется в подробных протоколах. При этом от результата в пользу водителя вычитается возможная погрешность в 3-5 процентов.
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Превышение и наказание
Штрафы за превышение скорости должны выписываться в течение трех месяцев. В противном случае истекает срок давности. Например, стационарный радар в Билефельде в сутки делает около 1200 снимков. Чтобы дела не устаревали, обработкой данных занимается почти 40 сотрудников городской администрации.
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Превышение и наказание
В некоторых городах местные власти устанавливают, так сказать, холостые радары, не делающие фотографий. На заметных издалека табло они показывают водителю сначала скорость, а затем, в зависимости от результата, соответствующий смайлик - улыбающийся или недовольный.