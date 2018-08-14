Как полковника МВД Захарченко в Москве судят за взятки

Во вторник, 14 августа, Пресненский районный суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела полковника МВД России Дмитрия Захарченко. В министерстве он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В 2016 году его задержали по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Кроме того, при обысках у полковника и его родственников нашли около 9 млрд рублей, 11 квартир, 16 машино-мест, четыре иномарки и полукилограммовый золотой слиток. По решению суда, деньги и имущество были изъяты и переданы государству. Корреспондент DW побывала на начале судебного процесса по делу полковника Захарченко.

Версия обвинения: в чем виноват Захарченко

На заседание суда Захарченко привезли днем. Он был собран, общителен, позировал фотографам и переговаривался с журналистами. Заседание вела судья Елена Абрамова, сторону обвинения представляла старший прокурор управления гособвинителей Генпрокуратуры РФ Милана Дигаева.

Интересы подсудимого защищали четверо адвокатов. Тем не менее Захарченко ходатайствовал, чтобы его защитником был также Виктор Емельянов, муж его двоюродной сестры. "Это нужно, чтобы он мог посещать меня в изоляторе, когда адвокаты не могут", - пояснил он. Судья отказала.

Далее прокурор достала многостраничный документ и начала зачитывать обвинение. За почти два года ареста полковника многие детали уже были озвучены следствием в СМИ: Захарченко вменялось в вину получение двух взяток (ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование предварительному расследованию (ст. 294 УК РФ).

Атрибуты судейства

По данным следствия, Захарченко и другой сотрудник правоохранительных органов, Дмитрий Сенин, вместе придумали ряд проверочных мероприятий на предприятиях бизнесмена Меди Дусса, чтобы затем потребовать с него взятку.

Среди них - выездные налоговые проверки в ресторанах La Maree, а также внеплановые проверки качества морепродуктов, которые привозили в рестораны из-за границы. Переговоры между соучастниками, по данным прокурора, велись через мессенджеры Whats App и Viber, которые "не контролируются спецслужбами России". Чтобы давление закончилось, Дусс передал соучастникам взятку в 800 тысяч долларов.

Взятки и скидки

Но Захарченко этим не ограничился. Позже через генерала полиции Алексея Лаушкина (сейчас его взяли под госзащиту) он попросил Дусса выдать ему скидочную карту в ресторанах La Maree. Дусс согласился, дал скидку в 30 процентов и формально оформил карточку на Лаушкина, хотя по факту передал ее в пользование Захарченко.

Но полковник оказался недоволен размером скидки. В январе 2015 года, используя скидочную карту в ресторане в первый раз, он, по версии следствия, "возмутился, что скидка такая маленькая" и попросил через администратора увеличить ее до 50 процентов. Дусс согласился и на эти условия. Всего Захарченко использовал карту в трех ресторанах сети в Москве. Оплачивая счета полтора года, он сэкономил более трех миллионов рублей.

Помощь в обыске по делу "Нота-банка"

Третий эпизод обвинения, который озвучила прокурор, касался злоупотребления служебным положением. По словам адвокатов, именно благодаря этой части обвинения следствие так долго удерживало Захарченко в Лефортовском следственном изоляторе.

По версии следствия, в 2016 году полковник предупредил свою знакомую, финансового директора "Нота-банка" Галину Марчукову о том, что скоро будет обыск по уголовному делу о мошенничестве. Так она успела вывезти оргтехнику и документы, которые могли бы изъять. Захарченко вмешался в деятельность следствия, заключила обвинитель. Ни о найденных в ходе обыска миллиардах, ни о квартирах в собственности многочисленных родственников Захарченко прокурор на заседании не упомянула.

Судья Абрамова уточнила у Захарченко, понятны ли ему обвинения. Он ответил, что предъявленные обвинения - это "субъективное мнение следователя, которое не основано на материалах уголовного дела". Обвиняемый попросил предоставить доказательства, на которые он и его адвокаты могли бы ответить в письменной форме. Прокурор попросила сначала допросить свидетелей. Тогда Захарченко поинтересовался, можно ли узнать, кто из свидетелей придет на следующее заседание.

"Их же несколько десятков человек. Скажите хоть, кто это, чтобы я мог подготовиться и принести нужные тома уголовного дела", - пояснил Захарченко. Всего в уголовном деле против него 32 тома. Прокурор Дигаева сказала, что не знает, кто из свидетелей сможет прийти, и на просьбу Захарченко не ответила.

Суд перенес заседание на 23 августа. Ожидается, что на нем допросят первых свидетелей обвинения, включая ресторатора Михаила Дусса.

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