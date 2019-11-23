 Как повлияет запрет политической рекламы в интернете на оппозицию в РФ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.11.2019

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Россия

Как повлияет запрет политической рекламы в интернете на оппозицию в РФ

Ограничения Google, Twitter и Facebook в сфере политической рекламы в интернете могут ослабить позиции российских оппозиционеров и НКО и сузить возможности их коммуникации, считают эксперты.

Иконки поисковика Google, соцсети Google+ и Facebook на экране смартфона

Мировые IT-концерны Google, Facebook и Twitter вводят новые правила публикации политической рекламы в интернете

С 22 ноября соцсеть Twitter полностью прекратила платное размещение политической информации. В среду, 20 ноября, об отказе от публикации целевой политической рекламы, который вступит в силу в ЕС уже в конце нынешнего года, а в остальных странах - в начале 2020 года, объявил также концерн Google. В свою очередь основатель компании Facebook Марк Цукерберг, выступая в конце октября в Конгрессе США, пообещал, что его компания, продолжая размещать политическую рекламу, сконцентрируется на борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями.

Эти шаги IT-гигантов - непосредственная реакция на давление, оказываемое на них в Вашингтоне со времен скандала с компанией Cambridge Analytica, незаконно передавшей третьим лицам данные 87 млн пользователей соцсети Facebook перед президентскими выборами в США 2016 года. Отразятся ли ограничения на распространение политической информации в интернете на активности российской оппозиции и НКО, для которых сеть является важнейшей площадкой коммуникации?

Что такое целевая политическая реклама

Публикация платной политической рекламы - прибыльный бизнес для IT-концернов. Компании Google она принесла только в прошлом году, по собственным данным, 116 млрд долларов.

Логотип концерна Google

Концерн Google в 2018 году заработал на продаже политической рекламы 116 млрд долларов

На сегодняшний день Google дает возможность рекламодателям решать, какая целевая аудитория увидит данное ими объявление. При этом вывод о политических предпочтениях пользователя (левых, правых или центристских) Google может сделать, проанализировав, какие запросы он чаще всего делает в поисковике и какие сайты посещает. Кроме того, в некоторых странах Google позволяет рассылать политическую рекламу пользователям, указанным в находящихся в открытом доступе списках членов той или иной партии.

Что касается основных форматов политической рекламы, то ими, по словам представителя Google Скотта Спенсера, в понимании концерна, являются объявления, появляющиеся в поисковике, когда пользователь ищет информацию о каком-либо политике или политической теме, рекламные ролики, вставленные в видео на портале YouTube, а также объявления политического характера на сайтах.

Понятие политической рекламы на Западе и в России

В России же, судя по всему, понятие "политическая реклама" может быть истолковано гораздо шире. "Под политической рекламой в России и США подразумеваются совершенно разные вещи", - поясняет в беседе с DW Саркис Дарбинян - глава юридической службы общественной организации Роскомсвобода. "Для американцев это реклама, связанная с борьбой политических партий, и материалы, которые публикуются в отношении этих партий. В России же политическая реклама - это более широкое понятие, и ее полное ограничение может повредить свободе самовыражения, потому что для многих, в том числе некоммерческих организаций, интернет является важным ресурсом распространения информации", - считает эксперт.

Эксперт по цифровым правам, юрист организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян

Юрист организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян

С ним согласен глава НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев. По его словам, в условиях, когда большинство СМИ в стране "так или иначе находятся под контролем Кремля", Google и YouTube для оппозиции - это "единственная возможность, чтобы дотягиваться до аудитории".

По данным эксперта, две другие крупные интернет-площадки в России, на которых можно было бы разместить политическую рекламу - "Яндекс" и Mail.ru, - отказываются от сотрудничества с оппозицией под давлением властей. "В связи с ходом Google распространять такие материалы, как ролики Навального, может стать труднее", - полагает Климарев.

Является ли призыв прийти на митинг политической рекламой?

В сентябре 2019 года Google по требованию российских властей удалил с портала YouTube призыв оппозиционера Алексея Навального прийти на акцию протеста против пенсионной реформы, запланированную Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в Единый день голосования 9 сентября. Концерн, очевидно, согласился с утверждением Роскомнадзора, что подобный ролик является политической рекламой, или агитацией, запрещенной в день выборов.

Оппозиционный политик Алексей Навальный

Роскомнадзор назвал политической рекламой ролик Навального с призывом выйти на митинг

В компании Google, куда DW обратилась за комментарием этого прецедента, подтвердили, что "выступают за ответственную политическую рекламу и ожидают, что все политические рекламные объявления будут соответствовать местному законодательству, включая законы по проведению выборов и избирательных кампаний и требования по соблюдению "периодов тишины" в регионах публикации рекламы".

По словам Саркиса Дарбиняна, на фоне истории с Cambridge Analyrica вводимые на Западе ограничения IT-концернов на публикацию политической рекламы могут быть обоснованы и не представляют собой угрозы свободе слова: ведь возможность бесплатно публиковать видео и блоги с политическим контекстом никто не отменял.

Что касается России, то прецедент с сентябрьским роликом Навального свидетельствует о том, что ограничения на публикацию политической информации здесь вполне могут затронуть материалы, которые в западном понимании вовсе не относятся к политической рекламе. Например, антикоррупционные расследования ФБК или те же призывы выйти на митинг, "которые в цивилизованных странах являются проявлением гражданской активности, а не политической рекламой". Поэтому полный запрет на политическую рекламу в интернете был бы не выгоден российской оппозиции, подытоживает эксперт.

Контекст

В ФРГ в целом положительно отнеслись к решению Twitter отказаться от политической рекламы. Но заставит ли этот шаг задуматься другие социальные сети? DW собрала твиты на эту тему. (31.10.2019)

Личная информация попала не в те руки, бизнес-модель социальной сети под сомнением. В центре скандала - основатель Facebook Марк Цукерберг. Анне Шведт рассказывает из Нью-Йорка. (11.04.2018)

Google не хочет конфликта с властями РФ?

Что может заставить американский концерн Google пользоваться российской трактовкой понятия "политической рекламы"? IT-специалист Михаил Климарев дает на этот вопрос однозначный ответ: денежные штрафы, в первую очередь в отношении зарегистрированного в РФ юридического лица ООО "Гугл". В России Google уже дважды штрафовали "за выборочную фильтрацию результатов поиска", напоминает Климарев: в июле 2019 года на 700 тысяч рублей и в декабре 2018 года - на полмиллиона рублей.

А в том, что концерн не хочет проблем с российскими властями из-за нарушения национального законодательства, после прецедента с сентябрьским роликом Навального сомневаться не приходится.

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Новость DW о том, что Google вводит ограничения на публикацию политической рекламы

Новость DW о том, что Google вводит ограничения на публикацию политической рекламы  

Новость DW о том, что Twitter отказывается от политической рекламы

Новость DW о том, что Twitter отказывается от политической рекламы  

Сообщение концерна Google об отказе от целевой политической рекламы

Сообщение концерна Google об отказе от целевой политической рекламы

Правила публикации политической рекламы концерном Google

Правила публикации политической рекламы концерном Google

Сообщение Роскомнадзора о том, что концерн Google опубликовал политическую рекламу в период, когда это запрещено законодательством РФ

Сообщение Роскомнадзора о том, что концерн Google опубликовал политическую рекламу в период, когда это запрещено законодательством РФ

Запись выступления главы Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе США по поводу борьбы с дезинформацией в его компании

Запись выступления главы Facebook Марка Цукерберга в Конгрессе США по поводу борьбы с дезинформацией в его компании

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