Как повлияет запрет политической рекламы в интернете на оппозицию в РФ

С 22 ноября соцсеть Twitter полностью прекратила платное размещение политической информации. В среду, 20 ноября, об отказе от публикации целевой политической рекламы, который вступит в силу в ЕС уже в конце нынешнего года, а в остальных странах - в начале 2020 года, объявил также концерн Google. В свою очередь основатель компании Facebook Марк Цукерберг, выступая в конце октября в Конгрессе США, пообещал, что его компания, продолжая размещать политическую рекламу, сконцентрируется на борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями.

Эти шаги IT-гигантов - непосредственная реакция на давление, оказываемое на них в Вашингтоне со времен скандала с компанией Cambridge Analytica, незаконно передавшей третьим лицам данные 87 млн пользователей соцсети Facebook перед президентскими выборами в США 2016 года. Отразятся ли ограничения на распространение политической информации в интернете на активности российской оппозиции и НКО, для которых сеть является важнейшей площадкой коммуникации?

Что такое целевая политическая реклама

Публикация платной политической рекламы - прибыльный бизнес для IT-концернов. Компании Google она принесла только в прошлом году, по собственным данным, 116 млрд долларов.

Концерн Google в 2018 году заработал на продаже политической рекламы 116 млрд долларов

На сегодняшний день Google дает возможность рекламодателям решать, какая целевая аудитория увидит данное ими объявление. При этом вывод о политических предпочтениях пользователя (левых, правых или центристских) Google может сделать, проанализировав, какие запросы он чаще всего делает в поисковике и какие сайты посещает. Кроме того, в некоторых странах Google позволяет рассылать политическую рекламу пользователям, указанным в находящихся в открытом доступе списках членов той или иной партии.

Что касается основных форматов политической рекламы, то ими, по словам представителя Google Скотта Спенсера, в понимании концерна, являются объявления, появляющиеся в поисковике, когда пользователь ищет информацию о каком-либо политике или политической теме, рекламные ролики, вставленные в видео на портале YouTube, а также объявления политического характера на сайтах.

Понятие политической рекламы на Западе и в России

В России же, судя по всему, понятие "политическая реклама" может быть истолковано гораздо шире. "Под политической рекламой в России и США подразумеваются совершенно разные вещи", - поясняет в беседе с DW Саркис Дарбинян - глава юридической службы общественной организации Роскомсвобода. "Для американцев это реклама, связанная с борьбой политических партий, и материалы, которые публикуются в отношении этих партий. В России же политическая реклама - это более широкое понятие, и ее полное ограничение может повредить свободе самовыражения, потому что для многих, в том числе некоммерческих организаций, интернет является важным ресурсом распространения информации", - считает эксперт.

Юрист организации Роскомсвобода Саркис Дарбинян

С ним согласен глава НКО "Общество защиты интернета" Михаил Климарев. По его словам, в условиях, когда большинство СМИ в стране "так или иначе находятся под контролем Кремля", Google и YouTube для оппозиции - это "единственная возможность, чтобы дотягиваться до аудитории".

По данным эксперта, две другие крупные интернет-площадки в России, на которых можно было бы разместить политическую рекламу - "Яндекс" и Mail.ru, - отказываются от сотрудничества с оппозицией под давлением властей. "В связи с ходом Google распространять такие материалы, как ролики Навального, может стать труднее", - полагает Климарев.

Является ли призыв прийти на митинг политической рекламой?

В сентябре 2019 года Google по требованию российских властей удалил с портала YouTube призыв оппозиционера Алексея Навального прийти на акцию протеста против пенсионной реформы, запланированную Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в Единый день голосования 9 сентября. Концерн, очевидно, согласился с утверждением Роскомнадзора, что подобный ролик является политической рекламой, или агитацией, запрещенной в день выборов.

Роскомнадзор назвал политической рекламой ролик Навального с призывом выйти на митинг

В компании Google, куда DW обратилась за комментарием этого прецедента, подтвердили, что "выступают за ответственную политическую рекламу и ожидают, что все политические рекламные объявления будут соответствовать местному законодательству, включая законы по проведению выборов и избирательных кампаний и требования по соблюдению "периодов тишины" в регионах публикации рекламы".

По словам Саркиса Дарбиняна, на фоне истории с Cambridge Analyrica вводимые на Западе ограничения IT-концернов на публикацию политической рекламы могут быть обоснованы и не представляют собой угрозы свободе слова: ведь возможность бесплатно публиковать видео и блоги с политическим контекстом никто не отменял.

Что касается России, то прецедент с сентябрьским роликом Навального свидетельствует о том, что ограничения на публикацию политической информации здесь вполне могут затронуть материалы, которые в западном понимании вовсе не относятся к политической рекламе. Например, антикоррупционные расследования ФБК или те же призывы выйти на митинг, "которые в цивилизованных странах являются проявлением гражданской активности, а не политической рекламой". Поэтому полный запрет на политическую рекламу в интернете был бы не выгоден российской оппозиции, подытоживает эксперт.

Google не хочет конфликта с властями РФ?

Что может заставить американский концерн Google пользоваться российской трактовкой понятия "политической рекламы"? IT-специалист Михаил Климарев дает на этот вопрос однозначный ответ: денежные штрафы, в первую очередь в отношении зарегистрированного в РФ юридического лица ООО "Гугл". В России Google уже дважды штрафовали "за выборочную фильтрацию результатов поиска", напоминает Климарев: в июле 2019 года на 700 тысяч рублей и в декабре 2018 года - на полмиллиона рублей.

А в том, что концерн не хочет проблем с российскими властями из-за нарушения национального законодательства, после прецедента с сентябрьским роликом Навального сомневаться не приходится.

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