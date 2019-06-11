 Как оценивают предвыборную программу ″Слуги народа″ украинские аналитики | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.06.2019

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Украина

Как оценивают предвыборную программу "Слуги народа" украинские аналитики

Чего стоит ожидать в новой Верховной раде от "Слуги народа"? Киевские обозреватели по просьбе DW проанализировали программный манифест новоучрежденной партии, лидирующей в социологических опросах.

Кандидаты от украинской пропрезидентской партии Слуга народа на съезде в Киеве 9 июня

Кандидаты от "Слуги народа" на съезде в Киеве 9 июня

Одновременно со съездом, прошедшим в Киеве 9 июня, украинская пропрезидентская партия "Слуга народа", позаимствовавшая название у одноименного сериала с Владимиром Зеленским в главной роли, обнародовала и предвыборную программу. На внеочередных выборах в Верховную раду, намеченных на июль, эта партия: согласно последним социологическим опросам, может получить около 48 процентов голосов.

Свою программу "Слуга народа" изложила на четырех текстовых страницах, разделив их на 16 рубрик. На первый взгляд, результат довольно пестрый: партия декларирует намерения отменить неприкосновенность депутатов, сокрушительно бороться с коррупцией, усилить прямую демократию через референдумы, создать механизм "народного вето" на принимаемые новые законы, провести всеукраинскую перепись населения - первую за почти 20 лет, а также лишить олигархов влияния на редакционную политику СМИ.

Упомянуто и о реформе силовых структур, в том числе Службы безопасности Украины (СБУ), которую предлагают лишить рычагов давления на бизнес. В экономической сфере декларуется возможность единовременной легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке, заявлено о монетизации льгот.

"Государство в смартфоне"

Особое внимание авторы документа уделили инновационной составляющей, так называемому "государству в смартфоне", о чем ранее уже говорил президент страны Владимир Зеленский. Предлагается, в частности, перевести максимальное количество госуслуг в онлайн, в том числе налоговых и таможенных процедур, внедрить электронное голосование, принять государственную программу поддержки инноваций.

Политолог Олег Саакян

Политолог Олег Саакян

Кроме того, партия обещает вводить систему обязательного медицинского страхования, а в образовании - вывести базовую зарплату педагогов на уровень трех минимальных зарплат (порядка 420 евро в пересчете). Закреплено и намерение остановить варварскую вырубку лесов с помощью электронной маркировки деревьев.

Что касается внешней политики, то о получении полноправного членства в евроатлантических структурах напрямую не упомянуто, зато говорится о "расширении сотрудничества с ЕС и НАТО", а также запуске программы "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на мировых рынках. Присутствует и пункт об усилении связей с украинской диаспорой.

Новаторские подходы, размытые формулировки

Киевские политические обозреватели, опрошенные DW, положительно оценили отдельные новаторские подходы, в частности, в сферах охраны окружающей среды и государственного аудита. В то же время они обнаружили немало противоречий, обусловленных, по их мнению, тем, что программа ориентируется на максимально широкий электорат. "Общее впечатление - есть интересные пункты, но не предоставлены инструменты их реализации, и сделано это намеренно. Программа выписана в форме манифеста, с конструкциями, удобными для растягивания на интернет-мемы, чтобы она запоминалась и привлекала внимание, но при этом там не предусматривалось бы того, "как", - говорит политолог Олег Саакян и добавляет, что документ, очевидно, разрабатывали на базе социологических исследований, в соответствии с ожиданиями в обществе и по принципу "за все хорошее, против всего плохого". "В результате - неоднозначность в формулировке пунктов и большой маневр ", - резюмирует Саакян.

В свою очередь председатель всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель склонен списывать противоречия и недомолвки на типичную проблему зарождения и становления новой политической силы, мол, "молодо-зелено". "Как правило, избирательные программы формируют с учетом запросов граждан. Имеется запрос на борьбу с коррупцией, на обновление власти. Зато полностью игнорируются вопросы, где возможно двоякое толкование", - отмечает Кошель.

Что осталось "за кадром"

Обозреватели советуют особо приглядеться к тому, что осталось, так сказать, "за кадром". А такого немало: вопросы рынка земли, стратегия действий в отношении Донбасса и Крыма (в программе упомянута лишь информационная реинтеграция жителей этих территорий), стимулирование возвращения миллионов украинских гастарбайтеров.

Председатель всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины Алексей Кошель

Председатель "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель

Ни словом не упомянута и легализация легких наркотиков, которой оппоненты Зеленского стращали избирателей, но которая вполне отвечала бы ожиданиям от партии, заявлявшей о приверженности либертарианским идеям. "Эта программа - либеральная эклектика. Некоторые пункты имеют под собой либеральную основу, но отнюдь не либертарианскую, и в нее вкраплены социальные, капиталистические и правые идеи", - критикует Олег Саакян.

Что касается идеологической составляющей, то второй номер в списке "Слуги народа", представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в беседе с DW заверил: новая политсила формирует "украинскую либеральную идеологию, базирующуюся на общих принципах либертарианства - "Меньше государства в жизни человека - больше человека в жизни государства!"

Контекст

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В команде президента Зеленского утверждают, что декларированные в программе намерения подкреплены вполне конкретными механизмами реализации и будут впоследствии воплощены в соответствующих законопроектах. Расплывчатость формулировок Стефанчук объясняет техническими причинами. "Программа, которая подается в ЦИК и утверждается партией, ограничена семью тысячами знаков. А имеется программа и на почти 40 текстовых страниц, где предусмотрено все необходимое".

В целом же опрошенные DW обозреватели полагают, что опубликованный в СМИ программный манифест "Слуги народа" - в чем-то амбициозный, в чем-то аморфный, местами новаторский, но лишенный "острых углов" и тем, потенциально раскалывающих общество, - это попытка вторично использовать зарекомендовавшую себя стратегию, уже опробованную Зе-командой на апрельских президентских выборах (по их итогам Зеленский набрал 73 процента голосов". "И эта программа также нацелена на людей, разозленных на прошлую власть, обиженных на старый украинский "политикум" и Верховную раду, на людей, жаждущих политических перемен", - комментирует Олег Саакян.

А глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель отмечает, что поскольку большинство пунктов в манифесте выписаны в общих чертах, то и выполнение программы может составить "50 процентов и даже более". В то же время он призывает избирателей не забывать, что этот документ - лишь "набор лозунгов, а не реальных механизмов".

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