Как оценивают предвыборную программу "Слуги народа" украинские аналитики

Чего стоит ожидать в новой Верховной раде от "Слуги народа"? Киевские обозреватели по просьбе DW проанализировали программный манифест новоучрежденной партии, лидирующей в социологических опросах.
Одновременно со съездом, прошедшим в Киеве 9 июня, украинская пропрезидентская партия "Слуга народа", позаимствовавшая название у одноименного сериала с Владимиром Зеленским в главной роли, обнародовала и предвыборную программу. На внеочередных выборах в Верховную раду, намеченных на июль, эта партия: согласно последним социологическим опросам, может получить около 48 процентов голосов.
Свою программу "Слуга народа" изложила на четырех текстовых страницах, разделив их на 16 рубрик. На первый взгляд, результат довольно пестрый: партия декларирует намерения отменить неприкосновенность депутатов, сокрушительно бороться с коррупцией, усилить прямую демократию через референдумы, создать механизм "народного вето" на принимаемые новые законы, провести всеукраинскую перепись населения - первую за почти 20 лет, а также лишить олигархов влияния на редакционную политику СМИ.
Упомянуто и о реформе силовых структур, в том числе Службы безопасности Украины (СБУ), которую предлагают лишить рычагов давления на бизнес. В экономической сфере декларуется возможность единовременной легализации капиталов некриминального происхождения по льготной ставке, заявлено о монетизации льгот.
"Государство в смартфоне"
Особое внимание авторы документа уделили инновационной составляющей, так называемому "государству в смартфоне", о чем ранее уже говорил президент страны Владимир Зеленский. Предлагается, в частности, перевести максимальное количество госуслуг в онлайн, в том числе налоговых и таможенных процедур, внедрить электронное голосование, принять государственную программу поддержки инноваций.
Кроме того, партия обещает вводить систему обязательного медицинского страхования, а в образовании - вывести базовую зарплату педагогов на уровень трех минимальных зарплат (порядка 420 евро в пересчете). Закреплено и намерение остановить варварскую вырубку лесов с помощью электронной маркировки деревьев.
Что касается внешней политики, то о получении полноправного членства в евроатлантических структурах напрямую не упомянуто, зато говорится о "расширении сотрудничества с ЕС и НАТО", а также запуске программы "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на мировых рынках. Присутствует и пункт об усилении связей с украинской диаспорой.
Новаторские подходы, размытые формулировки
Киевские политические обозреватели, опрошенные DW, положительно оценили отдельные новаторские подходы, в частности, в сферах охраны окружающей среды и государственного аудита. В то же время они обнаружили немало противоречий, обусловленных, по их мнению, тем, что программа ориентируется на максимально широкий электорат. "Общее впечатление - есть интересные пункты, но не предоставлены инструменты их реализации, и сделано это намеренно. Программа выписана в форме манифеста, с конструкциями, удобными для растягивания на интернет-мемы, чтобы она запоминалась и привлекала внимание, но при этом там не предусматривалось бы того, "как", - говорит политолог Олег Саакян и добавляет, что документ, очевидно, разрабатывали на базе социологических исследований, в соответствии с ожиданиями в обществе и по принципу "за все хорошее, против всего плохого". "В результате - неоднозначность в формулировке пунктов и большой маневр ", - резюмирует Саакян.
В свою очередь председатель всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель склонен списывать противоречия и недомолвки на типичную проблему зарождения и становления новой политической силы, мол, "молодо-зелено". "Как правило, избирательные программы формируют с учетом запросов граждан. Имеется запрос на борьбу с коррупцией, на обновление власти. Зато полностью игнорируются вопросы, где возможно двоякое толкование", - отмечает Кошель.
Что осталось "за кадром"
Обозреватели советуют особо приглядеться к тому, что осталось, так сказать, "за кадром". А такого немало: вопросы рынка земли, стратегия действий в отношении Донбасса и Крыма (в программе упомянута лишь информационная реинтеграция жителей этих территорий), стимулирование возвращения миллионов украинских гастарбайтеров.
Ни словом не упомянута и легализация легких наркотиков, которой оппоненты Зеленского стращали избирателей, но которая вполне отвечала бы ожиданиям от партии, заявлявшей о приверженности либертарианским идеям. "Эта программа - либеральная эклектика. Некоторые пункты имеют под собой либеральную основу, но отнюдь не либертарианскую, и в нее вкраплены социальные, капиталистические и правые идеи", - критикует Олег Саакян.
Что касается идеологической составляющей, то второй номер в списке "Слуги народа", представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук в беседе с DW заверил: новая политсила формирует "украинскую либеральную идеологию, базирующуюся на общих принципах либертарианства - "Меньше государства в жизни человека - больше человека в жизни государства!"
В команде президента Зеленского утверждают, что декларированные в программе намерения подкреплены вполне конкретными механизмами реализации и будут впоследствии воплощены в соответствующих законопроектах. Расплывчатость формулировок Стефанчук объясняет техническими причинами. "Программа, которая подается в ЦИК и утверждается партией, ограничена семью тысячами знаков. А имеется программа и на почти 40 текстовых страниц, где предусмотрено все необходимое".
В целом же опрошенные DW обозреватели полагают, что опубликованный в СМИ программный манифест "Слуги народа" - в чем-то амбициозный, в чем-то аморфный, местами новаторский, но лишенный "острых углов" и тем, потенциально раскалывающих общество, - это попытка вторично использовать зарекомендовавшую себя стратегию, уже опробованную Зе-командой на апрельских президентских выборах (по их итогам Зеленский набрал 73 процента голосов". "И эта программа также нацелена на людей, разозленных на прошлую власть, обиженных на старый украинский "политикум" и Верховную раду, на людей, жаждущих политических перемен", - комментирует Олег Саакян.
А глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель отмечает, что поскольку большинство пунктов в манифесте выписаны в общих чертах, то и выполнение программы может составить "50 процентов и даже более". В то же время он призывает избирателей не забывать, что этот документ - лишь "набор лозунгов, а не реальных механизмов".
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp
Смотрите также: