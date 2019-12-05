Как Отто Лилиенталь и его брат научили людей летать

Отто Лилиенталя (Otto Lilienthal) часто называют первым в истории летчиком-испытателем. Он совершил более двух тысяч полетов на планерах собственной конструкции, разработал, построил и испытал больше десятка летательных аппаратов. Братья Райт, американские конструкторы и летчики, первыми в мире поднявшиеся в воздух на самолете в декабре 1903 года, считали себя его учениками и последователями. А Николай Жуковский приобрел один из его летательных аппаратов, который сегодня хранится в научно-мемориальном музее, носящем имя знаменитого русского ученого.
Авантюрист и практик
Братья Лилиентали были погодками. Отто - весь в отца: вьющиеся волосы, большие голубые глаза, артистическая натура (много позже, став успешным предпринимателем, он открыл театр и даже сам играл на сцене). Отто был душой любой компании и легко сходился с людьми. Густав - совсем другой: упрямо сжатые губы, замкнут. Отто был практичнее. Даже увлекаясь какими-то новыми техническими идеями, он достаточно трезво оценивал их коммерческую перспективность. А Густав часто ввязывался в авантюры, тратил огромные деньги на внедрение сомнительных изобретений.
Отто Лилиенталь
Одно у них было общее: страсть к полетам. Отец Отто и Густава Лилиенталей, мелкий торговец сукном в провинциальном городке Анклам в Померании, умер рано. Отто было тогда всего двенадцать лет. Техническое училище он окончил с лучшим аттестатом за все время его существования. Образцовым студентом Отто Лилиенталь был и в Берлинской королевской академии ремесел.
Отто и Густав Лилиентали постоянно что-нибудь изобретали, и вовсе не только махолеты, планеры и бипланы. Реализацию многих идей задержала война между Пруссией и Францией. 22-летнего Отто Лилиенталя мобилизовали. Во время осады Парижа осенью и зимой 1870 года у него была возможность понаблюдать за более или менее регулярным воздушным сообщением между столицей, находившейся в кольце блокады, и французскими войсками за ее пределами. Люди, боеприпасы, продовольствие и почта доставлялись в Париж и из Парижа с помощью воздушных шаров. Через кольцо блокады переправили даже французского военного министра.
Однако шары были очень ненадежны. Приходилось полагаться только на воздушные потоки. Точное место посадки почти невозможно было определить заранее. Немцы часто сбивали тихоходные шары с помощью легких орудий, которые механики "оружейного короля" Круппа крепили на турелях, установленных на передвижных платформах (так, кстати, появилась первая зенитная артиллерия - еще до изобретения самолетов).
Рождение немецкого "Лего"
В общем, Отто лишний раз убедился в том, что необходимо создавать летательные аппараты тяжелее воздуха, имитирующие полет птиц. Знаменитый научный труд Отто Лилиенталя, увидевший свет 130 лет назад, так и назывался: "Полет птиц как основа искусства воздухоплавания". Он во многом определил развитие авиации. Кстати, первое русское издание этой книги (она называлась "Полет птицъ как основа искусства летать") появилось уже в 1903 году. А новейшее переиздание - в 2002 году.
А начиналось все с небольшой мастерской. Причем сначала, в первые послевоенные годы, Отто Лилиенталь работал над другими изобретениями. Котел его конструкции (сегодня такой котел называют "камерным горизонтально-водотрубным") был очень компактным: 120 на 70 сантиметров. Ему не требовался специальный фундамент, он потреблял относительно немного угля, считался надежным и безопасным.
Котел пользовался большим спросом, несмотря на то, что паровые двигатели с их низким коэффициентом полезного действия постепенно уходили в прошлое. Неплохо продавалась и врубовая горная машина с дисковым резцом, которая нашла применение в соляных шахтах.
Кроме того, Отто Лилиенталь вкладывал деньги в изобретения своего брата Густава. Одно из этих изобретений привело младшего брата на грань разорения, хотя сегодня известно каждому ребенку. Речь идет о модельном конструировании для детей. Братья изготовили несколько игр-конструкторов наподобие столь популярных сейчас конструкторов "Лего", но возникли трудности с их продажей. Поэтому было решено продать идею предпринимателю Фридриху Рихтеру (Friedrich Richter). Рихтер заплатил братьям шесть тысяч марок и спустя всего пять лет стал миллионером. Он открыл торговые и производственные филиалы в Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.
Но нет худа без добра. Ведь если бы братья стали миллионерами с играми-конструкторами, то продолжал бы Отто Лилиенталь опыты с летательными аппаратами?..
Аттракцион в Лихтенфельде
Проводя опыты с крыльями различной формы, Отто Лилиенталь установил, что существует зависимость между аэродинамическими коэффициентами. Изобретатель построил диаграмму этой зависимости, которую до сих пор называют "полярой Лилиенталя".
Но еще важнее были полеты. Изготовив крылья с выпуклым профилем, Отто Лилиенталь в начале девяностых годов XIX века оснастил свой планер также хвостовым стабилизатором и килем. Потом стал разрабатывать бипланы - планеры с парными крыльями, расположенными друг над другом. Такая конструкция позволяла сократить размах крыла, сохранив при этом его несущие свойства.
Старая открытка с фотографией одного из полетов Отто Лилиенталя. На крыше башни - Густав
Для полетов братья (Густав помогал Отто) выбрали большой пологий холм в пригороде Берлина. Они построили на его вершине башню с наклонной крышей, с которой Отто обычно и стартовал. По воскресеньям в Лихтенфельд съезжались десятки любопытных. Отто Лилиенталь представлял из себя весьма колоритное зрелище: рослый, с развевающимися кудрями, повязанными на пиратский манер красным платком, в бриджах до колен... В берлинских газетах часто появлялись карикатуры, высмеивающие его и тех, кто приезжает смотреть на этот "ярмарочный аттракцион", но и это было на руку Лилиенталям, поскольку давало дополнительную рекламу.
Гибель Икара
Так продолжалось до 9 августа 1896 года. В этот день, во время одного из испытательных полетов, Отто Лилиенталь не справился с управлением биплана и камнем упал на землю. Он сломал себе позвоночник и на следующий день скончался.
Древняя легенда об Икаре, поднявшемся в небо, получила трагическое реальное повторение. Больше полетов в Лихтенфельде не было. Густав пойти по стопам брата не захотел. Но много позже, в конце двадцатых годов XX века, когда в небо уже давно взлетали тяжелые пропеллерные самолеты, погибшему пионеру авиации поставили здесь памятник. Он изображает летящего Икара.
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Два полюса
Включенный в список Всемирного наследия самый большой в Европе романский храм и вставший на вечный взлет гигант неба Boeing 747 - два туристических полюса немецкого города Шпайер. Императорский собор был заложен в этом месте в начале XI века. "Боинг" прибыл сюда на барже по Рейну в 2002 году. Он пополнил коллекцию здешнего Музея техники - одну из самых интересных в Германии.
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Шпайер и Зинсхайм
Его открыли в Шпайере в 1991 году в качестве филиала Технического музея Зинсхайма, расположенного в 40 километрах. Там уже стало тесно. В Шпайере первую часть экспозиции разместили в так называемом Лилльском цехе на территории Пфальцского авиазавода. Это здание, построенное в 1913 году в Лилле, разобрали и перевезли из Франции в Германию во время Первой мировой войны.
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"Тетушка Ю" и другие редкости
Сегодня в Шпайере выставлено более 3000 экспонатов. Среди них - около 70 самолетов и вертолетов, 50 классических автомобилей разных эпох, несколько десятков пожарных машин, подводная лодка, два десятка локомотивов, старая карусель с лошадками и коллекция ярмарочных органов. Некоторые механические музыкальные инструменты посетители могут в любой момент запустить сами, нажав на кнопку.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Вход разрешен
Многие музейные экспонаты в Шпайере - самолеты, вертолеты, спасательный корабль и подводную лодку - можно осмотреть изнутри, а из Boeing 747 "Yankee Mike" - даже выйти на левое крыло, превращенное в смотровую площадку на 20-метровой высоте. В одном из салонов удалена внутренняя обшивка, чтобы посетители могли увидеть то, что за ней скрывается, а также заглянуть в багажный отсек.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Одиннадцать лет в небе
В свой первый рейс музейный "Боинг", построенный для компании Lufthansa, отправился в 1978 году. Он провел в небе 96655 часов, совершив 16373 полетов - без единой поломки, а из эксплуатации был выведен по экономическим соображениями - уступал более новым моделям по расходу топлива. Музей, в котором давно мечтали о таком экспонате, приобрел его за символическую сумму в один евро.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Экспозиции
Большую часть Лилльского цеха сейчас занимает коллекция автомобилей-олдтаймеров, с которой мы более подробно познакомимся в следующем репортаже. За годы, прошедшие после открытия, для музея возвели несколько новых зданий. Этот французский военно-транспортный самолет Nord 2501 Noratlas встречает посетителей около входа в кассовый зал и музейный кинотеатр IMAX.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Мимо истребителей
Кассовый зал пристроен к Лилльскому цеху, но многие посетители начинают осмотр, минуя его и направляясь через музейную площадь с самолетами и вертолетами прямиком к Космическому павильону (Weltraumhalle). Оставляют все другое, ничуть не менее интересное, на потом. В этом павильоне находится экспонат, по поводу которого в Шпайере испытывают особую гордость - один из советских "Буранов".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Буран"
Космический павильон был открыт в 2008 году. Центральное место в нем отведено полноразмерному самолету-аналогу советского "Бурана" - БТС-002. В 1985-1988 годах он совершил более 20 испытательных полетов в атмосфере, в ходе которых отрабатывались схемы посадки многоразового орбитального корабля, запущенного в космос в автоматическом режиме 15 ноября 1988 года.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Некосмическая одиссея
"Буран" (1.01), летавший в Космос, был разрушен в мае 2002 года в результате обрушения здания, в котором находился на Байконуре. Шпайерский прототип перед тем, как попасть в этот музей, совершил кругосветное путешествие. В 1999 году его передали в лизинг австралийской фирме для демонстрации на Олимпиаде в Сиднее. Затем БТС-002 был продан компании из Сингапура и попал в Бахрейн.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Для испытателей
Посетители музея, поднявшись по лестнице, могут через стекло заглянуть в кабину "Бурана". Она была рассчитана на двух пилотов и оборудована катапультами. Этот самолет-аналог многоразового космического корабля был оснащен четырьмя турбинами и стартовал с обычных аэродромов. Его взлетный вес превышал 90 тонн, а максимальная скорость составляла 600 км/ч, посадочная - от 300 до 330 км/ч.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
10 миллионов
В 2002 году между российским НПО "Молния" и сингапурской фирмой по поводу оплаты сделки возник спор, который привел к длительным судебным разбирательствам. После их завершения "Буран" БТС-002 приобрел немецкий частный музей в Шпайере. Общая сумма, потраченная на покупку корабля, транспортировку в Германию и строительство для него нового павильона, составила около 10 миллионов евро.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Второй и первый
Этот "Буран" БТС-002 провел в воздухе в общей сложности восемь часов. Другой прототип БТС-001 после закрытия программы оказался в качестве аттракциона в московском Парке имени Горького. Он служил для наземных статических испытаний, а также должен был использоваться для отработки перевозки многоразового космического корабля с помощью самолета "Атлант".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Капсула "Союза ТМ-19"
Помимо "Бурана" в Шпайере можно увидеть также другие экспонаты, рассказывающие о советских и российских космических исследованиях: от приобретенного в 2010 году спускаемого аппарата транспортного корабля "Союз ТМ-19" - до космического питания с надписями "Вишня в желе" или "Говядина с овощным гарниром". В этой капсуле на Землю в 1994 году вернулся первый западногерманский астронавт Ульф Мербольд.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Аполлон" и больше
Планируя строительство Космического павильона, более десяти лет назад шпайерские любители технической истории также наладили тесные контакты с исследователями из НАСА. Наибольшее впечатление среди многочисленных американских экспонатов производит инсталляция, посвященная лунной программе "Аполлон", давшей название всей космической экспозиции в Шпайере: "Apollo and Beyond".
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Лунный камень
Помимо макета модуля Eagle и лунного автомобиля (LRV) здесь можно увидеть также камень, доставленный на Землю с Луны в 1971 году. Его возраст оценивается в 3,4 миллиарда лет. Среди других экспонатов самой большой в Европе космической экспозиции особого упоминания также заслуживает полномасштабная модель исследовательского модуля МКС - европейской лаборатории Columbus.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Антей"
Впечатляет своими размерами этот музейный экспонат - самый большой производившийся серийно турбовинтовой самолет в мире - советский Ан-22. Всего было выпущено 68 таких бортов, максимальный стартовый вес которых мог достигать 225 тонн. Этот самолет прибыл на аэродром в Шпайере из Киева в конце 1999 года, совершив посадку на 1300-метровой полосе, что требовало особого мастерства от пилотов.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Рекорды
Разработанный по заказу военных, он мог в случае необходимости садиться на неподготовленных аэродромах - даже в чистом поле. В послужном списке самолетов этой модели значится более четырех десятков мировых рекордов, в том числе, по грузоподъемности (100,4 тонны). Грузовой отсек музейного "Антея" можно не только осмотреть, но и снять для проведения свадьбы или банкета.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Аннушка"
Неприхотливый трудяга Ан-2 на фоне соседних "Боинга" и "Антея" выглядит скромно, но один из его рекордов может затмить технические достижения других моделей. Ан-2 выпускается до сих пор с 1947 года, то есть является единственным в мире самолетом, который производится уже более 60 лет. Сейчас - в Китае. Эту "Аннушку" музей получил в подарок из российского города-побратима Шпайера - Курска.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Ми-8
Перейдем к вертолетам. На территории музея под открытым небом можно осмотреть несколько экспонатов советского производства. Этот многоцелевой Ми-8 входит в число самых массовых вертолетов в истории авиации. С 1965 года было произведено более 12 тысяч разных модификаций этой модели. Эксплуатируется по всему миру.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Крокодил"
Рядом расположен советский ударный вертолет Ми-24П. Серийный выпуск базовой модели был начат в 1971 году. Ми-24 стал первым советским и европейским специализированным боевым вертолетом, а также вторым в мире - вслед за американским Белл AH-1 "Кобра". Модель, выставленная в Шпайере, находилась на вооружении армии ГДР.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Ми-14
Этот вертолет-амфибия берегового базирования, выпускавшийся в СССР в 1973-1986 годах, также попал в Шпайер из числа техники, оставшейся от Национальной народной армии ГДР. Данная машина использовалась в качестве противолодочного вертолета и буксировщика минных тралов. Всего было изготовлено около 270 Ми-14 разных модификаций.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
Борт для Хонеккера
Внутри этого Ан-26 из числа машин, обслуживавших государственных деятелей Восточной Германии, посетителей музея ожидает сюрприз. Чаще всего этим специально оборудованным военно-транспортным самолетом пользовался Эрих Хонеккер. Внутри есть отсеки для работы и отдыха, а в хвостовой части…
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
"Чайка"
… можно было перевозить персональный лимузин, который грузился на борт по трапу-створке. В музее это место сейчас занимает "Чайка", правда, не из автопарка руководства ГДР. Этот лимузин, как предполагается, находился в Гамбурге в гараже советского торгового представительства.
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Технический музей в Шпайере: авиация и космонавтика
МиГ-23
Рядом с Ан-26 круто стремится в небо МиГ-23 - советский многоцелевой истребитель с крылом изменяемой стреловидности. Этот самолет, поставленный из СССР в ГДР, после воссоединения Германии некоторое время использовался бундесвером. О классических автомобилях и некоторых других экспонатах Музея техники в Шпайере мы расскажем во второй части репортажа.
Автор: Максим Нелюбин