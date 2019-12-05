Как Отто Лилиенталь и его брат научили людей летать

Отто Лилиенталя (Otto Lilienthal) часто называют первым в истории летчиком-испытателем. Он совершил более двух тысяч полетов на планерах собственной конструкции, разработал, построил и испытал больше десятка летательных аппаратов. Братья Райт, американские конструкторы и летчики, первыми в мире поднявшиеся в воздух на самолете в декабре 1903 года, считали себя его учениками и последователями. А Николай Жуковский приобрел один из его летательных аппаратов, который сегодня хранится в научно-мемориальном музее, носящем имя знаменитого русского ученого.

Авантюрист и практик

Братья Лилиентали были погодками. Отто - весь в отца: вьющиеся волосы, большие голубые глаза, артистическая натура (много позже, став успешным предпринимателем, он открыл театр и даже сам играл на сцене). Отто был душой любой компании и легко сходился с людьми. Густав - совсем другой: упрямо сжатые губы, замкнут. Отто был практичнее. Даже увлекаясь какими-то новыми техническими идеями, он достаточно трезво оценивал их коммерческую перспективность. А Густав часто ввязывался в авантюры, тратил огромные деньги на внедрение сомнительных изобретений.

Отто Лилиенталь

Одно у них было общее: страсть к полетам. Отец Отто и Густава Лилиенталей, мелкий торговец сукном в провинциальном городке Анклам в Померании, умер рано. Отто было тогда всего двенадцать лет. Техническое училище он окончил с лучшим аттестатом за все время его существования. Образцовым студентом Отто Лилиенталь был и в Берлинской королевской академии ремесел.

Отто и Густав Лилиентали постоянно что-нибудь изобретали, и вовсе не только махолеты, планеры и бипланы. Реализацию многих идей задержала война между Пруссией и Францией. 22-летнего Отто Лилиенталя мобилизовали. Во время осады Парижа осенью и зимой 1870 года у него была возможность понаблюдать за более или менее регулярным воздушным сообщением между столицей, находившейся в кольце блокады, и французскими войсками за ее пределами. Люди, боеприпасы, продовольствие и почта доставлялись в Париж и из Парижа с помощью воздушных шаров. Через кольцо блокады переправили даже французского военного министра.

Однако шары были очень ненадежны. Приходилось полагаться только на воздушные потоки. Точное место посадки почти невозможно было определить заранее. Немцы часто сбивали тихоходные шары с помощью легких орудий, которые механики "оружейного короля" Круппа крепили на турелях, установленных на передвижных платформах (так, кстати, появилась первая зенитная артиллерия - еще до изобретения самолетов).

Рождение немецкого "Лего"

В общем, Отто лишний раз убедился в том, что необходимо создавать летательные аппараты тяжелее воздуха, имитирующие полет птиц. Знаменитый научный труд Отто Лилиенталя, увидевший свет 130 лет назад, так и назывался: "Полет птиц как основа искусства воздухоплавания". Он во многом определил развитие авиации. Кстати, первое русское издание этой книги (она называлась "Полет птицъ как основа искусства летать") появилось уже в 1903 году. А новейшее переиздание - в 2002 году.

А начиналось все с небольшой мастерской. Причем сначала, в первые послевоенные годы, Отто Лилиенталь работал над другими изобретениями. Котел его конструкции (сегодня такой котел называют "камерным горизонтально-водотрубным") был очень компактным: 120 на 70 сантиметров. Ему не требовался специальный фундамент, он потреблял относительно немного угля, считался надежным и безопасным.

Котел пользовался большим спросом, несмотря на то, что паровые двигатели с их низким коэффициентом полезного действия постепенно уходили в прошлое. Неплохо продавалась и врубовая горная машина с дисковым резцом, которая нашла применение в соляных шахтах.

Кроме того, Отто Лилиенталь вкладывал деньги в изобретения своего брата Густава. Одно из этих изобретений привело младшего брата на грань разорения, хотя сегодня известно каждому ребенку. Речь идет о модельном конструировании для детей. Братья изготовили несколько игр-конструкторов наподобие столь популярных сейчас конструкторов "Лего", но возникли трудности с их продажей. Поэтому было решено продать идею предпринимателю Фридриху Рихтеру (Friedrich Richter). Рихтер заплатил братьям шесть тысяч марок и спустя всего пять лет стал миллионером. Он открыл торговые и производственные филиалы в Вене, Лондоне, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

Но нет худа без добра. Ведь если бы братья стали миллионерами с играми-конструкторами, то продолжал бы Отто Лилиенталь опыты с летательными аппаратами?..

Аттракцион в Лихтенфельде

Проводя опыты с крыльями различной формы, Отто Лилиенталь установил, что существует зависимость между аэродинамическими коэффициентами. Изобретатель построил диаграмму этой зависимости, которую до сих пор называют "полярой Лилиенталя".

Но еще важнее были полеты. Изготовив крылья с выпуклым профилем, Отто Лилиенталь в начале девяностых годов XIX века оснастил свой планер также хвостовым стабилизатором и килем. Потом стал разрабатывать бипланы - планеры с парными крыльями, расположенными друг над другом. Такая конструкция позволяла сократить размах крыла, сохранив при этом его несущие свойства.

Старая открытка с фотографией одного из полетов Отто Лилиенталя. На крыше башни - Густав

Для полетов братья (Густав помогал Отто) выбрали большой пологий холм в пригороде Берлина. Они построили на его вершине башню с наклонной крышей, с которой Отто обычно и стартовал. По воскресеньям в Лихтенфельд съезжались десятки любопытных. Отто Лилиенталь представлял из себя весьма колоритное зрелище: рослый, с развевающимися кудрями, повязанными на пиратский манер красным платком, в бриджах до колен... В берлинских газетах часто появлялись карикатуры, высмеивающие его и тех, кто приезжает смотреть на этот "ярмарочный аттракцион", но и это было на руку Лилиенталям, поскольку давало дополнительную рекламу.

Гибель Икара

Так продолжалось до 9 августа 1896 года. В этот день, во время одного из испытательных полетов, Отто Лилиенталь не справился с управлением биплана и камнем упал на землю. Он сломал себе позвоночник и на следующий день скончался.

Древняя легенда об Икаре, поднявшемся в небо, получила трагическое реальное повторение. Больше полетов в Лихтенфельде не было. Густав пойти по стопам брата не захотел. Но много позже, в конце двадцатых годов XX века, когда в небо уже давно взлетали тяжелые пропеллерные самолеты, погибшему пионеру авиации поставили здесь памятник. Он изображает летящего Икара.

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