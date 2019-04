Как немцы спасают еду: три лучших примера

В Германии ежегодно 11 миллионов тонн продовольствия оказываются на помойке - примерно 55 килограммов продуктов питания в среднем на одного человека. И это отходы только частных домашних хозяйств. А сколько еды выбрасывают кафе, рестораны и супермаркеты!

Чтобы бороться с таким расточительством, министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ проводит конкурс под названием "Слишком хороший для помойки" (Zu Gut für die Tonne!). Участвуют в нем супермаркеты, крупные фирмы-производители, стартапы, благотворительные организации и общественные инициативы, которые спасают продукты питания.

Победителей выбирают в нескольких категориях: торговля, гастрономия, сельское хозяйство и производство, общество и образование, дигитализация. В этом году конкурс был уже четвертым по счету. На участие в нем пришло более 100 заявок, в финал попали 18 проектов. Представляем три проекта, получивших федеральную премию, своего рода "Оскар" за спасение продуктов.

Сэкономить на еде и спасти продукты с помощью смартфона

Мобильное приложение Too good to go помогает ресторанам, кафе, булочным, у которых в конце дня осталась еда, и пользователям, которые не прочь сэкономить на питании, найти друг друга. Навигационная карта информирует о том, какие рестораны поблизости хотели бы расстаться с остатками еды и сколько они за это просят. Так, в Бонне можно взять с собой завтрак из отеля за 3 евро и ужин из китайского ресторана - за 4 евро.

С мобильным приложением Too Good to Go можно сэкономить на еде

Датский стартап, основанный в 2015 году, сегодня работает в девяти странах. Помимо Дании в Великобритании, Франции, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Испании и Германии приложением пользуются 9 миллионов человек. В Германии это в основном жители крупных городов. В Берлине и Бранденбурге в проекте участвуют почти 400 предприятий общепита и супермаркетов, в Гамбурге - 387, в Кельне - 107, в Мюнхене - 160. Для пользования приложением в Германии перед установкой следует сменить AppStore на немецкий.

Пиво из хлеба

Еще один "оскароносный" проект принадлежит общественному объединению Shoutoutloud из Франкфурта. Его основатели пытаются убедить других бережно относиться к продуктам питания не в назидательном тоне, а креативными методами - например, с помощью пива. В сотрудничестве с двумя небольшими франкфуртскими пивоварнями было создано первое в Германии безотходное пиво "Knärzje" - так в местном диалекте называют горбушку.

Первое в Германии пиво из хлеба

Безотходное, потому что при его производстве используется черствый хлеб (пшеничный или ржаной), а хлеб в Германии наряду с овощами и фруктами относится к продуктам, которые оказываются на помойке чаще всего.

Багеты, булочки и другие непроданные изделия пивоварам отдает одна булочная. Хлеб при приготовлении пива заменяет треть солода. В планах объединения - основать предприятие. Тогда безотходное пиво можно будет приобрести и за пределами Франкфурта.

Купи столько, сколько съешь

Еще один призер - ресторан Cassius Garten, который находится в центре Бонна недалеко от вокзала. Здесь, чтобы максимально сократить количество отходов, еду продают на развес. Блюда подают по принципу шведского стола. В меню - вегетарианские и веганские завтраки и обеды, есть и собственное кафе-кондитерская. На кухне ресторана всю еду готовят сами, максимально используя продукты, заготовленные на день. При приготовлении используются только свежие продукты из региона. Блюда подают на шведский стол в небольшом количестве, а по необходимости повар готовит новую порцию.

Cassius Garten в Бонне

Чтобы не выбрасывать еду в конце дня, ресторан предлагает ее по сниженным ценам. За час до закрытия - на 40 процентов дешевле. А в последние 15 минут работы ресторана клиенты могут забрать оставшуюся еду со шведского стола почти даром - 1 литр стоит 5 евро. Поэтому очередь по вечерам здесь - нередкое явление.

Смотрите также:

Жизнь в Германии. Фотогалерея: кулинарные шедевры из остатков

Кулинарные шедевры из остатков Салат с ветчиной из Шварцвальда Для этого салата подойдут залежавшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, слишком спелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и обильно посыпать семечками подсолнечника.

Кулинарные шедевры из остатков Суп с блинной стружкой Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

Кулинарные шедевры из остатков Швабская пицца Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки вчерашнего жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

Кулинарные шедевры из остатков Салат с рыбой Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

Кулинарные шедевры из остатков Морковные блинчики Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

Кулинарные шедевры из остатков Запеканка из пасты Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

Кулинарные шедевры из остатков Салат из пасты Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

Кулинарные шедевры из остатков Запеканка из риса с овощами Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

Кулинарные шедевры из остатков Фаршированные овощи Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь (можно в томатном соке или мелко порезанных помидорах).

Кулинарные шедевры из остатков Хлебная запеканка с яблоками Черствый хлеб (или булочки) и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

Кулинарные шедевры из остатков Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

Кулинарные шедевры из остатков Оладьи с бананами Особо ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

Кулинарные шедевры из остатков Лисички с кнедлями Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

Кулинарные шедевры из остатков Сливовый пирог В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками. Автор: Инга Ваннер



_____________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?" или читайте нас в WhatsApp