Как немцы спасают еду: три лучших примера

В Германии вручили "Оскар" за спасение качественных продуктов питания, которые могли бы оказаться на помойке. Представляем три проекта-победителя.
В Германии ежегодно 11 миллионов тонн продовольствия оказываются на помойке - примерно 55 килограммов продуктов питания в среднем на одного человека. И это отходы только частных домашних хозяйств. А сколько еды выбрасывают кафе, рестораны и супермаркеты!
Чтобы бороться с таким расточительством, министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ проводит конкурс под названием "Слишком хороший для помойки" (Zu Gut für die Tonne!). Участвуют в нем супермаркеты, крупные фирмы-производители, стартапы, благотворительные организации и общественные инициативы, которые спасают продукты питания.
Победителей выбирают в нескольких категориях: торговля, гастрономия, сельское хозяйство и производство, общество и образование, дигитализация. В этом году конкурс был уже четвертым по счету. На участие в нем пришло более 100 заявок, в финал попали 18 проектов. Представляем три проекта, получивших федеральную премию, своего рода "Оскар" за спасение продуктов.
Сэкономить на еде и спасти продукты с помощью смартфона
Мобильное приложение Too good to go помогает ресторанам, кафе, булочным, у которых в конце дня осталась еда, и пользователям, которые не прочь сэкономить на питании, найти друг друга. Навигационная карта информирует о том, какие рестораны поблизости хотели бы расстаться с остатками еды и сколько они за это просят. Так, в Бонне можно взять с собой завтрак из отеля за 3 евро и ужин из китайского ресторана - за 4 евро.
Датский стартап, основанный в 2015 году, сегодня работает в девяти странах. Помимо Дании в Великобритании, Франции, Норвегии, Нидерландах, Бельгии, Швейцарии, Испании и Германии приложением пользуются 9 миллионов человек. В Германии это в основном жители крупных городов. В Берлине и Бранденбурге в проекте участвуют почти 400 предприятий общепита и супермаркетов, в Гамбурге - 387, в Кельне - 107, в Мюнхене - 160. Для пользования приложением в Германии перед установкой следует сменить AppStore на немецкий.
Пиво из хлеба
Еще один "оскароносный" проект принадлежит общественному объединению Shoutoutloud из Франкфурта. Его основатели пытаются убедить других бережно относиться к продуктам питания не в назидательном тоне, а креативными методами - например, с помощью пива. В сотрудничестве с двумя небольшими франкфуртскими пивоварнями было создано первое в Германии безотходное пиво "Knärzje" - так в местном диалекте называют горбушку.
Безотходное, потому что при его производстве используется черствый хлеб (пшеничный или ржаной), а хлеб в Германии наряду с овощами и фруктами относится к продуктам, которые оказываются на помойке чаще всего.
Багеты, булочки и другие непроданные изделия пивоварам отдает одна булочная. Хлеб при приготовлении пива заменяет треть солода. В планах объединения - основать предприятие. Тогда безотходное пиво можно будет приобрести и за пределами Франкфурта.
Купи столько, сколько съешь
Еще один призер - ресторан Cassius Garten, который находится в центре Бонна недалеко от вокзала. Здесь, чтобы максимально сократить количество отходов, еду продают на развес. Блюда подают по принципу шведского стола. В меню - вегетарианские и веганские завтраки и обеды, есть и собственное кафе-кондитерская. На кухне ресторана всю еду готовят сами, максимально используя продукты, заготовленные на день. При приготовлении используются только свежие продукты из региона. Блюда подают на шведский стол в небольшом количестве, а по необходимости повар готовит новую порцию.
Чтобы не выбрасывать еду в конце дня, ресторан предлагает ее по сниженным ценам. За час до закрытия - на 40 процентов дешевле. А в последние 15 минут работы ресторана клиенты могут забрать оставшуюся еду со шведского стола почти даром - 1 литр стоит 5 евро. Поэтому очередь по вечерам здесь - нередкое явление.
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