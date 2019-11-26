Как немцы спасают бездомных животных

В Германии нет бродячих собак, но зимой в стране мерзнут около двух миллионов беспризорных кошек. Приюты для домашних животных находятся в непростой финансовой ситуации: им часто не хватает денег на медицинское обслуживание и корм. Хуже обстоят дела в Румынии: здесь около 6 миллионов бездомных собак, за ней идут Венгрия, Болгария, Польша. В приютах стран Восточной Европы, входящих в Евросоюз, не хватает еды и отапливаемых помещений, в которых могли бы укрыться животные.

Вот уже третий год подряд за шесть недель до Рождества в Германии проходит благотворительный онлайн-марафон в поддержку бездомных животных в Европе. Зимние месяцы - самые тяжелые. В благотворительной акции традиционно принимают участие 40 организаций. Человек, готовый пожертвовать деньги на корм, лекарства или теплую одежду для животных, может сам через сайт выбрать страну и конкретный приют, которому он готов оказать помощь.

Ханна Ченчак

"Каждый участник благотворительной акции получает официальное уведомление о сумме пожертвований. Эти деньги он может списать с налогов в своей ежегодной налоговой декларации", - подчеркивает в интервью DW инициатор благотворительного марафона Ханна Ченчак.

Забота о животных - дело всей жизни

"Мы в ответе за тех, кого приручили. Для меня эти крылатые слова Экзюпери с самого детства стали девизом всей моей жизни. Будучи школьницей, я приносила домой кошек и собак, которых находила на улице. В Польше, где я тогда жила, бездомных животных было очень много. Все свои карманные деньги я тратила на корм для них и пыталась пристроить их у родственников или знакомых", - вспоминает Ханна. Дипломированный веб-дизайнер Ханна Ченчак работала на свое собственное рекламное агентство в немецком Крефельде, пока в 2014 году ей не пришла в голову идея организовать благотворительный онлайн-магазин - Tierschutz-Shop. Он круглый год и двадцать четыре часа в сутки работает исключительно с одной целью - помощь бездомным домашним животным в Германии, а теперь и в других странах Евросоюза.

Команда благотворительного общества Tierschutz-Shop

Вместе со своей командой Ханна смогла помочь уже десяткам тысяч животных, оказавшихся в нужде. Она считает это делом своей жизни. "Животные не виноваты, что оказались на улице. Мы решили не бросать их в беде, а организовать для них помощь", - подчеркивает Ханна.

Цель - тысяча тонн корма

В 2019 году благотворительный марафон поставил перед собой задачу собрать к 23 декабря миллион килограммов корма (это тысяча тонн) для бездомных животных в Европе. Пока, судя по информации на сайте, в благотворительном марафоне приняло участие более 30 тысяч человек. Благодаря их пожертвованиям уже удалось закупить более 640 тонн кормов для бездомных животных.

А если намеченная цифра не будет достигнута, что тогда? "Это не самоцель, мы рады любым пожертвованиям. Наши специалисты подсчитали, что такого количества хватит для того, чтобы в холодные зимние месяцы прокормить животных из сорока европейских приютов, которые зарегистрировались на нашем сайте, как нуждающиеся в помощи. Кроме того, наши волонтеры кормят животных прямо на улицах городов и сел. Пережить холод бездомные животные могут лишь при условии, если они смогут получать полноценное питание и витамины. Я могу заверить, что каждый килограмм будет доставлен нуждающимся животным в Румынии, Болгарии, Венгрии, Польше, Греции и других странах Евросоюза", - подчеркивает Ханна.

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