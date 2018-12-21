Как немецкий Ботроп из города шахтеров стал центром инноваций

Город Ботроп в Рурской области Германии десятилетиями был центром добычи каменного угля и горной промышленности. Даже тогда, когда в ФРГ с 1960-х годов начали одна за другой постепенно закрываться угольные шахты. Но Ботроп не только избежал печальной участи многих других моногородов, но полностью сменил имидж, превратившись в город инноваций и символ будущего для всей Германии.

На протяжении десятилетий шахта Проспер-Ханиель была не только крупнейшим работодателем в немецком Ботропе, но и единственной крупной компанией в городе. Отсутствие в нем больших предприятий, которое долгое время воспринималось как недостаток по сравнению с другими городами, сегодня стало преимуществом. "Мы с самого начала сосредоточились на открытии большого числа малых и средних фирм с численностью сотрудников до 600 человек. Мы давно понимали, что нас ждет, и смогли подготовиться к этому", - говорит официальный представитель мэрии города Андреас Плескен (Andreas Pläsken).

Ботропу удалось избежать печальной участи моногородов

Существует достаточно негативных примеров того, что происходит с моногородами. К примеру, банкротство машиностроительного концерна Babcock в соседнем Оберхаузене 15 лет назад - его не удалось избежать несмотря на 150-летнюю историю предприятия. Ошибки руководства концерна стоили рабочих мест тысячам сотрудников. Для Оберхаузена это стало громом среди ясного неба, ударом, от которого город не может полностью оправиться и по сей день.

В Ботропе сделали ставку на инновации

Еще один пример - закрытие завода Opel в Бохуме. "Когда закрывается небольшая компания, в этом, конечно, тоже мало хорошего, но это отнюдь не так плохо, как закрытие предприятия, на котором трудились до 20 тысяч сотрудников", - объясняет профессор Рурского университета в Бохуме, социолог Йорг Богумиль (Jörg Bogumil), занимающийся изучением структуры Рурской области и других индустриальных регионов Германии.

Ставка на малые предприятия, сделанная в Ботропе, оказалась успешной. Уровень безработицы в городе составляет около шести процентов - это один из самых низких показателей в Рурской области. В соседнем Гельзенкирхене, к примеру, безработных вдвое больше. В отличие от других городов региона, количество жителей Ботропа не только не уменьшается, а даже немного увеличивается.

Шахты в Ботропе и соседних городах стали строить с 1863 года

Для того, чтобы лучше понять положительные изменения, происходящие в Ботропе, необходимо вернуться на несколько лет назад. Шахты в Ботропе и соседних с ним городах начали строить с 1863 года. Невидимая сеть штолен протяженностью 117 км пронизывала город под землей. В течение десятилетий добыча угля давала жителям города работу, а жителям страны - тепло и электроэнергию.

То, что когда-нибудь этому придет конец, было ясно. Поэтому в начале 1990-х годов решающим для Ботропа стало планирование средне- и долгосрочных перспектив, начатое в сотрудничестве с международной строительной выставкой Emscherpark (IBA). "Мы приступили к разработке под девизом: "Что сформирует нас в будущем?", - вспоминает сотрудник мэрии Боттропа Андреас Плескен.

Вдвое снизить выбросы СО2

Определяющими для дальнейшего развития Боттропа стали три понятия: досуг, климат, знания. На сегодняшний день в город на выходные или в свободное время ежегодно приезжают около трех миллионов посетителей - их привлекают комплекс развлечений "Альпин-центр" с самым длинным в мире крытым лыжным спуском длиной 640 метров, парк аттракционов Movie Park и другие подобные заведения.

Movie Park в Ботропе

Решение связать будущее города с темой защиты климата и технологиями будущего принесло Ботропу и международное признание: речь идет о пилотном проекте под названием "Город инноваций". Цель этой инициативы - переоборудование и реструктуризация крупных населенных пунктов с учетом климатических условий и вовлечением в этот процесс местных предприятий.

Немаловажной частью проекта является также обязательство сократить выбросы CO2 на 50 процентов, что способствует улучшению качества жизни в городе. Предполагается, что инициатива станет примером для других коммун в Рурской области и районе Эмшер, но она привлекает внимание и на международном уровне. "Не проходит и месяца, чтобы наш бургомистр не рассказывал о проекте где-нибудь за границей или иностранным СМИ, приезжающим в Ботроп", - делитсят Андреас Плескен.

Новые идеи из городского университета

Жизнь города сегодня определяют альтернативные виды производства энергии - солнечные батареи и геотермальная энергетика, а также энергосберегающие технологии. Переход к "зеленой" энергетике в городе осуществляется с участием местных компаний. К примеру, в Ботропе есть предприятие, занимающееся сварочными работами, которое работает только на солнечной энергии. Здания строятся или реконструируются с учетом климатических условий и энергоэффективности.

Прощай, угольная энергетика: так выглядит теперь вход на шахту Проспер Ханиель

В рамках проекта городские компании тесно сотрудничают с местным Университетом прикладных наук, где учатся будущие инженеры и экономисты. Предполагается, что в будущем они внесут свой вклад в развитие Ботропа.

Социолог Йорг Богумиль считает, что высшая школа и университет прикладных наук играют важнейшую роль в процессе обновления города: "Университеты становятся движущей силой развития городов в Рурской области". Некоторые выпускники вуза по-прежнему уезжают в другие города, но число тех, кто после его окончания остается в городе, постепенно увеличивается, указывает Богумиль.

Как удержать в городе молодых специалистов?

Возможности для дальнейшего развития видит и Клаус-Хайнер Рёль (Klaus-Heiner Röhl) из Института немецкой экономики (IW), представляющего интересы работодателей. В интервью газете Handelsblatt он сказал, что Рурская область может пережить экономический ренессанс, если целенаправленно проводить ряд необходимых изменений.

Но для профессора Йорга Богумиля из университета в Бохуме важно не только научное развитие региона. "По сравнению со средним показателем по стране у нас открывается слишком мало новых предприятий, и это сказывается на региональной экономике, - сетует ученый. - Это означает: меньше стартапов, меньше новых рабочих мест".

В Ботропе надеются, что вскоре ситуация изменится. В настоящее время в городском Университете прикладных наук учатся шесть тысяч студентов. Цель городских властей - создать выпускникам условия для того, чтобы у них не было желания уезжать из города, и оказать им поддержку при открытии новых предприятий.

Так что закрытие угольной шахты для Ботропа оказалось весьма кстати, хотят в городе об этом не говорят открыто. Между тем освободившиеся территории, ранее принадлежавшие угольщикам, дают Ботропу новую площадку для дальнейших экспериментов.

"У нас практически не оставалось строительных участков, отведенных для коммерческих целей. Зато теперь, совместно с городом Эссеном и фирмой RAG Montan Immobilen GmbH - дочерним предприятием горнодобывающей компании RAG - мы можем использовать для нашего проекта освободившиеся площади", - с радостью сообщает Андреас Плескен.

Для этих целей у Ботропа и Эссена есть примерно 1700 гектаров на двоих. На этой территории хотят построить дома, где под одной крышей будут находиться офисы и жилые квартиры. Планируется также проложить экологическую скоростную магистраль, соединяющую Ботроп и Эссен.

В дальнейших планах Ботропа - запуск экологического общественного транспорта, электровелосипеды и беспилотные автомобили. Как и развитие неблагополучных районов города, а также создание жилых кварталов вдоль канала Рейн - Херне, соединяющего Рурский регион с остальной частью федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и другими землями Германии. Все это - планы на будущее. Но шансы на их осуществление весьма велики.

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