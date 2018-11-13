Как на выборах в Хакасии победил коммунист, и при чем здесь Дерипаска?

Выборы главы республики Хакасия проходили в два тура. Второй тур, состоявшийся 11 ноября, завершился победой выдвиженца от Коммунистической партии РФ (КПРФ) Валентина Коновалова, который набрал 57,57 процента голосов. Интрига его заключалась в том, что Коновалов оказался единственным кандидатом. Потому что один за другим отказались участвовать во втором туре сначала кандидат от "Справедливой России", затем кандидат от "Партии роста". А незадолго до голосования и главный оппонент Коновалова - бывший глава Хакасии, член "Единой России" Виктор Зимин - снял свою кандидатуру, сославшись на состояние здоровья. Впрочем, российские СМИ писали о том, что Зимин взял самоотвод якобы после "звонка из Москвы".

"Про звонки из Москвы мы ничего знать не можем, более того - это не имеет значения. К тому моменту, когда подвели итоги выборов 9 сентября (первый тур голосования, по итогам которого Коновалов набрал 44,8 процентов голосов, а Зимин - 32,4 процента. - Ред.), было понятно, что при таком разрыве между первым и вторым местом это достаточно безнадежно для действующего главы, и во втором туре он проигрывает", - говорит в интервью DW российский политолог Екатерина Шульман.

Почему выборы в Хакасии привлекли к себе такое внимание

В контексте общероссийских выборов глав регионов и губернаторов, проходивших 9 сентября, которые для партии власти - "Единой России" - закончились поражением в нескольких регионах (в Хабаровском крае и Владимирской области победили представители ЛДПР, а в Приморском крае состоятся перевыборы. - Ред.), второй тур выборов в Хакасии имел определенное значение, учитывая, что Зимин уже проиграл в первом туре. И для единороссов, как поясняет Екатерина Шульман, здесь начинаются разные варианты: "Либо можно идти и проигрывать - как это произошло во Владимирской области и в Хабаровском крае. Либо можно пытаться выборы сорвать, что произошло в Приморье". В Хакасии, по словам политолога, очевидно, были попытки сделать то же самое.

Во втором туре выборов главы Хакасии у Валентина Коновалова не было соперников

"Потому что весь этот сюжет со снятием кандидатов, с тем, чтобы осталась только одна фамилия в бюллетене, вел именно к тому, что либо у кандидата-победителя нервы не выдержат, и он тоже свою кандидатуру снимет. Либо удастся вот в этом странном втором туре, который является правовым уникумом в российской электоральной практике (он соответствует закону, но таких случаев у нас еще не было), набрать более 50 процентов голосов против (единственного кандидата. - Ред.)", - поясняет Шульман.

Она подчеркивает, что агитация за голосование против единственного кандидата в Хакасии была очень активной: "И агитировали, и избирателей подвозили, и делали все, что только можно, с тем, чтобы отвратить избирателей от того, чтобы прийти на этот непривычный и странный для нас второй тур".

Михаил Виноградов (фото из архива)

По выражению политолога, президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, Хакасия оказалась центром эксперимента по дискредитации выборного процесса. "Это произошло за счет того, что все кандидаты расступились, и шла агитация против участия в голосовании за единственного кандидата. И была интрига в том, насколько после всех лет, когда говорили, что голосование против всех - это поведение лузеров, теперь избиратели готовы изменить свое отношение к голосованию против всех", - поясняет он.

Кроме того, Виноградов считает, что "выборы в Хакасии стали замером температуры общественного мнения в условиях подготовки к главной региональной кампании года - декабрьским выборам губернатора Приморского края". Ведь Хакасия в данном случае оказалась в четверке регионов, главы которых осенью потерпели поражение на прямых выборах.

Кто такой Валентин Коновалов и что обещает сделать?

После того, как 13 октября стали известны окончательные результаты второго тура выборов в Хакасии, согласно которым победил кандидат от КПРФ Валентин Коновалов, сам он, по сообщениям российских СМИ, заявил, что намерен поехать в Москву, чтобы вести переговоры с федеральным центром, правительством и руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. На запрос DW об интервью с новым главой Хакасии на момент подготовки материала к публикации из пресс-службы правительства Хакасии не ответили.

На избирательном участке

Как цитирует Коновалова российское издание "Коммерсант": "Как показывает практика, федеральный центр работает с избранными губернаторами. Наладим работу, будем развивать республику". Важнейшими задачами, которые ставит перед собой новый глава Хакасии, пишет издание, является формирование структуры органов исполнительной власти и принятие бюджета Хакасии на 2019 год.

Посильная ли это задача для молодого политика (30 ноября Коновалову исполнится 31 год), который возглавил регион-банкрот? По словам политолога Екатерины Шульман, "на свой возраст он не так уж неопытен. Он точно не посторонний, не с улицы. Это не человек, который на боевом коне ворвался в здание администрации. Он человек с длительной и последовательной карьерой".

Карьера Валентина Коновалова

Валентин Коновалов родился в городе Охотске Хабаровского края. В 2010 году окончил Хакасский госуниверситет, получив диплом юриста со специализацией "государственное право". Затем три года был аспирантом. Что касается партийной карьеры Коновалова, то за 11 лет в рядах КПРФ он с поста первого секретаря хакасского отделения комсомола дошел до первого секретаря хакасского регионального отделения КПРФ.

Екатерина Шульман

Кроме того, молодой партиец руководил юридической службой хакасского отделения компартии, был членом избирательной комиссии Хакасии с правом решающего голоса, 5 лет был депутатом городского совета Абакана, а с сентября 2018 года - депутатом Верховного совета Хакасии. Как отмечает Екатерина Шульман, "это последовательный карьерист в рамках местного отделения КПРФ".

Тот факт, что Коновалов сумел провести избирательную кампанию, говорит о том, что у него есть управленческие способности, считает Шульман. "Потому что вы понимаете, какой большой менеджерский проект - избирательная кампания. Это значит, что он умеет объединять людей вокруг себя, привлекать деньги, убеждать людей, разговаривать с ними", - говорит политолог.

Владимир Путин на отдыхе вблизи Абакана (март 2010 года)

Ее коллега Михаил Виноградов полагает, что в дальнейшем "многое зависит от поведения Коновалова, от того, как он относится к тому грузу ответственности, который свалился на его плечи". В целом же существует несколько вариантов того, как Коновалов будет вести себя на посту главы Хакасии, считает Виноградов.

"Вариант постепенного врастания во власть с поиском компромиссов с элитными группами. Либо ставка будет делаться на публичную фигуру, в том числе на федеральном уровне. И стремление не брать на себя ответственность, особенно за те экономические проблемы, которые в республике очень серьезны, может быть по сценарию Ройзмана в Екатеринбурге, который не особенно тяготел к хозяйственной деятельности, а в большой степени хотел оставаться именно символом недовольства", - прогнозирует президент "Петербургской политики".

При чем здесь Дерипаска?

"Хакасия - далеко не главный регион России. Регион может быть не последний: там все-таки и Саяно-Шушенская ГЭС, и объекты экономики. И он туристически привлекателен, российские лидеры туда любят ездить. Но по большому счету, - это регион, который в федеральной повестке почти не присутствует", - поясняет в интервью DW Михаил Виноградов.

Нынешнее внимание к региону было приковано именно в связи с особенностями прошедших выборов. А что же дальше? "Ну, а дальше наступает, как это у Толстого, утро после бала - гораздо менее медийно привлекательная картинка, на которой есть бедный регион, регион с внешним финансовым управлением, то есть банкрот, по сути. Даже в лучшие времена глубоко дотационный регион", - констатирует Екатерина Шульман.

Олег Дерипаска

Основой всей экономики Хакасии является гидроэлектроэнергетика и производство алюминия. На территории республики находятся два алюминиевых завода, которые, по некоторым данным, принадлежат компании "Российский алюминий", который входит в объединенную компанию "Русал", возглавляемую Олегом Дерипаской. Как отразились на экономике региона санкции США, под которые попал Дерипаска, и могло ли это каким-то образом повлиять на выборы главы Хакасии?

По мнению Михаила Виноградова, действительно, когда в начале года был принят пакет санкций в отношении Дерипаски, эта тема была чувствительной для регионов: "Влияние "Русала" в России, и в Красноярском крае, и в Хакасии и в ряде других, велико. В то же время, мне кажется, первичной оказалась федеральная повестка, связанная с пенсионной реформой и общее проседание федеральных рейтингов. Думаю, что санкционная повестка могла бы так или иначе сработать, но по большому счету она не выстрелила, потерявшись на фоне двух других более чувствительных для избирателей тем".

Екатерина Шульман считает, что "Русал" не повлиял на экономическую ситуацию в регионе: "Русал не был зарегистрирован никогда в Хакасии, до последнего времени не был зарегистрирован и в России. А если так, то наличие алюминия или его отсутствие мало что меняет для республики, потому что этот промышленный гигант платит налоги не у них".

Был ли экс-глава Зимин связан с Дерипаской?

После поражения единоросса Виктора Зимина в СМИ появлялись сообщения о его возможных связях с Дерипаской. "Были попытки привязать к ситуации в Хакасии Игоря Сечина и Олега Дерипаску, но, я думаю, что если Дерипаска там несколько лет назад был одним из лидеров антирейтингов, то сейчас он стал менее узнаваемой фигурой и говорить об однозначной связке Дерипаска-Зимин сложно", - говорит Михаил Виноградов.

Но, по его словам, "Зимин в Хакасии на федеральном уровне воспринимался в большей степени как сфера влияния и контроля министра обороны Сергея Шойгу, который неоднократно бывал в регионе и с Путиным и без Путина".

В свою очередь Екатерина Шульман подчеркивает, что любой действующий глава региона, тем более региона дотационного, вынужден подлаживаться под любые группы интересов: "Потому что любая группа интересов - московская, региональная, промышленная - будет сильнее его. А он выступает исключительно в роли просителя, которому нужно привести в регион хоть какие-то деньги, рабочие места, инвестиционные программы, инфраструктурные проекты".

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