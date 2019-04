Как научиться читать новости, не засоряя голову ненужной информацией

Как быстро найти в огромном информационном потоке самые важные и достоверные новости, стоит ли избегать сообщений о катастрофах и бедствиях, и почему новость сегодня - это больше чем новость, рассказал в интервью DW медиаконсультант, автор нескольких книг по новостной журналистике, издатель The Bell Александр Амзин.

DW: Тема лекции, которую вы будете читать в Санкт-Петербурге: "Во что мы превратили новости?". Так во что же мы - и журналисты, и читатели - их превратили?

Александр Амзин: В сети появилась аудитория низкоквалифицированных читателей, которые рассматривают обычные новости как текстовый телевизор и интересуются, условно говоря, бульварными заголовками и очень простым разбором сложных вещей, которого не бывает на самом деле. И этим самым они полностью разрушают десятилетиями собиравшуюся жанровую структуру.

Журналисты, пытаясь подстроиться под эту аудиторию и под новые для них условия интернет-платформ, переизобретают жанры, размывают собственную повестку и редакционную политику. И в целом ухудшают всю систему.

Но сохранилось огромное количество людей, которые принимают решения на основе новостей. Которые строят, исходя из новостей, свою карьеру, жизнь. Они понимают, что новости влияют на их кошелек, на политику, на поведение властей и так далее. С этой аудиторией можно работать, для нее можно создавать гораздо более качественный продукт.

- Учитывая все перечисленные факторы, как исказился смысл понятия "новость", что в нем изменилось?

- Раньше новостью было сообщение о чем-то произошедшем и общественно важном. Сейчас новость - это сообщение о каком-то изменении или реакции селебрити, известных публичных лиц. Характерный пример - медийный кризис в США, где все СМИ в силу того, что Дональд Трамп общественно важен для них как первое лицо в государстве, сообщают о каждом его твите. Трамп в этом случае, реагируя в своем эмоциональном стиле, может использовать медиа, в том числе несогласные с ним, как усилитель своих политических заявлений.

Мы сейчас наблюдаем поляризацию новостей, превращение новостей в реакцию какого-то человека на то или иное событие. И все это превращается в инфошум, содержит зачастую признаки не фейковости, но манипуляции фактами, признаки оценочных суждений, иногда языка вражды, что вообще говоря, совсем не характерно для новостей в старом понимании.

- Что же, на ваш взгляд, должно быть внутри профессиональной новости?

- Профессиональная новость сейчас - это не обязательно новость, которая написана по какому-либо канону, это, прежде всего, краткий понятный четко организованный текст, после которого человек становится интеллектуально богаче, чем он был. Человек должен после прочтения этой новости ощущать, что его не обманули, что это он может как-то применить, ощущать, что заголовок соответствует содержанию, и ощущать удовольствие от того, как организован текст.

Смотреть видео 02:16 Поделиться Как отличить фейковое видео Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2pe6d Как отличить фейковое видео

- Современная аудитория рассматривает не только новость саму по себе, но и контекст, в котором она значима, и таким образом получает огромный поток информации, в котором не всегда может ориентироваться. Что с этим делать? Может быть, вы дадите совет, как фильтровать информацию в этом большом потоке?

- Я считаю, что, во-первых, читателям очень не хватает медиаграмотности. Было бы неплохо, если бы каждый из нас владел ее основами, причем со школы. Это позволило бы людям осознать, что у них могут быть любимые издания и изменило бы критерии выбора этих изданий.

- Каковы три основных пункта, на которые вы рекомендовали бы обратить внимание в контексте медиаграмотности?

- Я рекомендовал бы обратить внимание на то, кто говорит и почему мы ему должны верить. На то, важно ли это для меня. И третье - есть ли там признаки пропаганды либо передергивания, либо оценочных суждений. Если они есть, то мы прочитали не новость, не информационное сообщение, а нечто иное.

Смотреть видео 02:17 Поделиться Фейковые новости - инструкция по разоблачению Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2pxvM Фейковые новости - инструкция по разоблачению

- Какие практические советы, касающиеся медиаграмотности, вы могли бы дать?

- Есть очень простое упражнение, которое я рекомендовал бы сделать каждому в течение одного дня. Нужно взять два чистых листа. На первом написать, какие новости, из каких источников вы узнали за вчерашний день. А второй взять с собой и отслеживать, какие новости и откуда вы берете. Провести один день дневника читателя. И вы обнаружите, что не всегда понимаете, откуда пришла та или иная новость, что ваше внимание привлекал полный шлак, который не менял вашу жизнь никаким образом. Это заставляет выработать новые привычки чтения.

- Часто говорят, что поток новостей, ориентированных на сенсации и катастрофы, вызывающих негативные эмоции, может вызвать депрессию. Как, с вашей точки зрения, это можно прокомментировать?

- Плохие новости необходимы, потому что они позволяют человеку сделать правильный выбор во время демократических выборов, и понять, кто, какие госорганы и структуры, несут за это ответственность, ну вообще понимать, в каком обществе он живет.

- Вы упомянули о том, что аудитория изменилась. Так что же она сегодня понимает под новостями и что ищет, когда заходит в интернет?

- Один медиамагнат сказал, что новости - это то, о чем мы не знаем и что нам интересно. Поэтому люди, конечно же, не заходят специально за каким-то определенным новостным фактом. Они хотят удивиться, узнать что-то новое.

Зачастую СМИ, которые пишут новости, пытаются их писать по старым лекалам. Они не всегда дают полезный контент, не всегда конвертируют случайного читателя в читателя лояльного, не всегда объясняют, что на самом деле они знают об этом больше, и не всегда предлагают вернуться, чтобы узнать больше именно по этой теме. Стандартная новость, организованная по четырем абзацам, где главное вверху, больше не удовлетворяет читательским критериям.

Другая проблема в том, что поскольку СМИ теряют свою авторитетность, а платформы никогда авторитетностью не обладали, люди начинают доверять авторитетам, которые выбирают сами: это различного рода селебрити, инфлюенсеры, политики. Можно собрать данные и доказать с цифрами в руках, что если в РФ в новостях, ориентированных на более массовую аудиторию, употребить слово "Путин" или слово "Кадыров", то охват на платформе будет выше, независимо от того, какой смысл будет у новости.

Смотреть видео 02:08 Поделиться Фейковые фото - как обнаружить подделку Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2pwxN Фейковые фото - как обнаружить подделку

- Стоит ли журналистам опускать планку, ориентируясь только на аудиторию?

- Нет, опускать планку не стоит. Мне кажется, что нужно рассматривать людей, которые зашли к вам с платформ, как людей, зашедших случайно. А ваша задача - превратить этого человека из случайного читателя в постоянного. И надо продумать, как это сделать с помощью контентного приема, как структурировать новости так, чтобы человек понял, что здесь ему всегда рады и здесь ему всегда интересно.

Сейчас в журналистике должна быть такая концепция, когда журналист пишет не только текст, но и понимает, как поступит читатель, когда он это прочтет. Когда он относится к своему тексту не как к чему-то, что сгенерирует один просмотр и минуту прочтений.

- Как в России меняется отношение к новостям, учитывая такие факторы: как пропаганда, ограничение свободы слова и мнений?

- Мне кажется, что есть очень важный тренд в российском медиаполе, который часто упускается, это тренд цифровизации поколения 50+. Это поколение, которое очень хорошо помнит СССР, которое более-менее может доверять традиционным средствам массовой информации. И сейчас оно вышло в полную силу даже не в социальные сети, а в рекомендательные системы (генерирующие подборку новостей по принципу заинтересованности пользователя). То есть для пользователей 50+ интернет - это три-четыре подобранных для тебя новости. Нет никакого приложения, никакого специального новостного сайта.

Мне кажется, что эта возрастная аудитория в интернете будет увеличиваться, и в дальнейшем она все больше будет определять повестку. Это поколение пользователей 50+ еще не исследовано, и оно гораздо более консервативно, чем те интернетчики, которых обычно представляют оппозиционерами. Противостояние интернета и телевизора как медиа - это обычное противостояние либералов и консерваторов. Сейчас это не так.

С другой стороны, мы видим, что интернет воспринимается как завоевание, и когда речь идет о суверенизации, о блокировках интернета, то и стар и млад, выходят на площадь. Это тоже интересный тренд, который показывает, что у этих очень разных людей есть общие точки соприкосновения.

В рамках проекта "The Earth Is Flat - Kак читать медиа" Гете-Института 13 апреля в Санкт-Петербурге состоится лекция Александра Амзина "Во что мы превратили новости". "The Earth Is Flat" - серия мастер-классов и лекций для развития медиаграмотности и критического мышления. Мероприятия проходят в 15 регионах России.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

20 лет смартфону: история одного успеха Самый первый Именно так выглядел самый первый смартфон. Модель Nokia 900 Communicator была словно маленький компьютер: в смартфоне были установлены офисные программы, интернет-браузер и имелась возможность отправлять факсы. На прилавки магазинов Nokia 900 поступила 15 августа 1996 года, стоимость смартфона вместе с контрактом оператора начиналась от 800 долларов.

20 лет смартфону: история одного успеха Небывалая мощность Современные смартфоны сильно "похудели". Они стали тоньше и легче, однако их возможности многократно возросли: вычислительная мощность актуальных моделей смартфонов больше, чем была у компьютера, благодаря которому "Аполлон-11" совершил полет на Луну.

20 лет смартфону: история одного успеха В туалет на дозаправку Британские ученые изобрели топливный элемент, который "всего лишь после одного посещения туалета" (именно так застенчиво сформулирован принцип работы) способен выработать энергию для работы смартфона. Электроэнергию из мочи генерируют особые бактерии. Похоже, что 100 000 британцев на верном пути: именно столько смартфонов в Великобритании роняют в туалет ежегодно.

20 лет смартфону: история одного успеха Влетел в копеечку Американка Селин Ааронс несколько лет назад поставила незапланированный мировой рекорд: ее месячный счет за разговоры по мобильному телефону составил 201 000 долларов. А все потому, что во время отпуска в Канаде с ее телефона были отправлены тысячи СМС, к тому же активно использовался интернет. Роуминг может оказаться дорогим удовольствием!

20 лет смартфону: история одного успеха Смартфоны спасают тропические леса Бесчисленное количество приложений для смартфонов не дает скучать своим владельцам. Но некоторые из них могут послужить благому делу - к примеру, в Индонезии смартфоны помогают бороться с незаконной вырубкой леса. Специальное приложение распознает звук бензопилы и автоматически посылает сигнал тревоги.

20 лет смартфону: история одного успеха Телефон предсказывает погоду Разработчики из группы OpenSignal обнаружили, что сенсоры, которые на телефонах под управлением системы Android измеряют температуру батареи, освещение и давление воздуха, могут собирать весьма точную информацию о погоде. Очень удобно! Вполне возможно, что карманные компьютеры скоро смогут выдавать прогноз погоды.

20 лет смартфону: история одного успеха Их число растет с каждым днем Сегодня в мире насчитывается около двух миллиардов пользователей смартфонов - и цифра эта продолжает неуклонно расти. За первый квартал 2016 года было продано 349 миллионов новых смартфонов, по сравнению с прошлым годом рост составляет почти 4 процента. Самым продаваемым смартфоном на сегодня является Samsung Galaxy 7, за ним следуют iPhone 6s и 6s Plus от Apple. Автор: Харди Граупнер, Максим Филимонов