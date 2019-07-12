Как наказывают педофилов: от кастрации до пожизненного заключения

Верховная рада Украины поддержала законопроект об ужесточении наказания педофилов. DW собрала данные о том, какая ответственность предусмотрена за преступления сексуального характера в отношении детей в других странах, и где еще применяются меры, подобные тем, что одобрили в Киеве.

Украина: принудительная кастрация и 15 лет тюрьмы

На обсуждение в украинский парламент в четверг, 11 июля, было вынесено два законопроекта о наказании за изнасилование или надругательство над несовершеннолетними. Депутаты проголосовали за более радикальный вариант.

Здание Верховной рады

Он предусматривает увеличение от 7 до 15 лет (без права досрочного освобождения) срока заключения осужденным за такие преступления, а также создание открытого реестра педофилов и принудительную химическую кастрацию - когда осужденным вводят химические вещества, которые снижают сексуальную активность.

Кроме того, принятый законопроект предусматривает пожизненный административный надзор за лицами, осужденными за изнасилование несовершеннолетних. Одобренные меры наказания - принудительная кастрация и открытые списки преступников - вызвали критику в кругах правозащитников. Между тем подобная практика уже существует в ряде стран, например, в Польше.

Польша: химическая кастрация и открытый список педофилов

В соседней с Украиной Польше уже несколько лет существует открытый реестр педофилов, размещенный на сайте Минюста. Несмотря на то, что многие критикует такую практику из-за нарушения принципов защиты личных данных, в реестре содержатся имена, фотографии, даты рождения и адреса проживания 768 осужденных за педофилию. Помимо открытого реестра есть и расширенный список, в котором порядка 2600 лиц, признанных виновными в менее тяжких преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних.

Этот список доступен только сотрудникам правоохранительных органов, руководству школ, детских садов, летних лагерей для отдыха детей и так далее. Кроме того, в Польше применяется химическая кастрация педофилов. За преступления сексуального характера, совершенные в отношении детей, здесь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Многие поляки выступают за его ужесточение, в частности требуют ввести обязательную хирургическую кастрацию педофилов.

США: химическая и хирургическая кастрация педофилов

С 1996 года химическая кастрация педофилов применяется в США. Первым штатом, где прибегли к такой мере наказания за педофилию, стала Калифорния. Согласно законам этого штата, любой педофил, вторично осужденный за сексуальную связь с ребенком в возрасте до 13 лет, в обязательном порядке подлежит химической кастрации после освобождения из тюрьмы. В штате Техас с 1997 года на добровольной основе также применяется хирургическая кастрация.

За сексуальные преступления в отношении детей предусмотрены различные виды наказания

Кроме того, в США применяются ограничительные меры в отношении педофилов, которые вышли на свободу. После освобождения из заключения их ставят на учет по месту жительства. Информация о том, где они проживают, как и фотографии осужденных педофилов, находятся в открытом доступе в национальной базе данных в интернете.

В 14 штатах им запрещено селиться в непосредственной близости от школ и остановок школьных автобусов, детских садов или площадок. Существует специальная рассылка, благодаря которой родители могут узнать о том, не живет ли поблизости педофил.

Россия: педофилов ждет пожизненное заключение

Российское законодательство за сексуальные преступления в отношении детей предусматривает наказания в виде лишения свободы на срок от 4 до 20 лет. Для педофилов, повторно совершивших преступление, жертвой которого стал ребенок младше 14 лет, предусмотрено пожизненное заключение, а также принудительные процедуры медицинского характера, в частности, химическая кастрация.

Во многих странах требуют ужесточения наказания за преступления в отношении детей

Такие медицинские меры применяются по решению суда на основе обязательной судебно-психиатрической экспертизы. Кроме принудительного, при наличии ходатайства или согласия осужденного может быть установлен добровольный порядок применения химической кастрации. В законе при этом оговаривалось, что она не носит необратимый характер. Прекращение медицинского воздействия будет возможно по решению суда.

Сейчас в России хотят ужесточить наказания за такие преступления. В июле 2018 года Госдума в первом чтении одобрила законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет. В соответствии с действующей редакцией Уголовного кодекса РФ (ст. 134), срок наказания в этом случае может составить до 10 лет тюрьмы.

Германия: тюремный срок и лечение

В Германии, по разным данным, насчитывается от 50 000 до 250 000 педофилов. Не все они считаются опасными для общества, не все совершают преступления в отношении детей. Жертвами сексуальных домогательств ежегодно становятся около 15 тысяч детей. Но это только те случаи, о которых было заявлено в полицию. За преступления сексуального характера в отношении детей предусмотрено наказание от 6 месяцев до 10 лет лишения свободы.

Высшую меру наказания, то есть пожизненное заключение, дают в Германии за изнасилование со смертельным исходом. За менее тяжкие преступления, в частности, сексуальные домогательства до детей, сроки меньше. Однако в ряде случаев, когда речь идет о педофилах, которые признаны неисправимыми, немецкие суды решают оставлять преступников под стражей и после отбытия ими срока наказания по приговору - кого пять, кого десять лет, кого - навсегда. Самая популярная в стране мера - последняя.

При этом педофилию в Германии рассматривают как психическое заболевание. Для педофилов, представляющих угрозу обществу, предусмотрено принудительное медикаментозное лечение. В других случаях медицинские меры применяются в добровольном порядке.

Кроме того, Германия - одна из немногих европейских стран, где с 1969 года закон позволяет применять добровольную хирургическую кастрацию как один из методов лечения лиц, совершивших преступления сексуального характера.

Ее назначают насильникам, которые страдают тяжелыми заболеваниями и расстройствами психики, возникающими в силу болезненно повышенного полового влечения. Главные условия для операции: минимальный возраст пациента - 25 лет, а также гарантия того, что кастрация не приведет к моральным и физическим увечьям.

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