 Как Надежда Савченко во второй раз вышла из тюрьмы | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.04.2019

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Украина

Как Надежда Савченко во второй раз вышла из тюрьмы

Депутата Рады освободили из-под ареста, но не от обвинений в подготовке госпереворота. Обвинение рассчитывает вскоре добиться нового ареста Савченко. Сама же она планирует вернуться к работе в парламенте.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

В ночь на вторник, 16 апреля, народный депутат Украины Надежда Савченко и руководитель организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан покидали здание суда в Броварах без наручников и конвоя. После более чем года за решеткой по обвинению в подготовке терактов и государственного переворота оба были освобождены из-под стражи. Подробности выясняла DW.

Успешно затянули

Броварский межрайоный суд - уже восьмой с начала года, в котором рассматривалось резонансное дело Савченко-Рубана. Только в пятницу, 12 апреля, Киевский апелляционный суд передал дело в этот суд в Киевской области, а уже на следующий день должно было начаться заседание о продлении подозреваемым меры пресечения. Предварительный срок ареста депутата и переговорщика истекал 15 апреля.

Этим воспользовались адвокаты Савченко и Рубана, которые прибегли к очевидному затягиванию процесса. 13 апреля они не явились в суд, объясняя это тем, что не были заранее предупреждены об этом официально, а 15 апреля появились только после обеда и буквально завалили коллегию судей ходатайствами. "Мы использовали разрешенные методы, указывая на нарушение регламента работы суда", - объясняет DW партнер адвокатского объединения Barrister Александр Тананакин, один из защитников Савченко и Рубана.

В конце концов, представители военной прокуратуры так и не смогли зачитать свое ходатайство о продлении ареста, а ходатайство о новом аресте подозреваемых не подготовили заранее. Поэтому в полночь коллегия судей освободила из-под стражи обоих и закрыла заседание.

В Броварском межрайонном суде сообщили, что рассмотрение дела продолжат 7 мая. На нем, возможно, зачитают и ходатайство о новой мере пресечения и начнут рассмотрение дела по существу: обвинений с Савченко и Рубана никто не снимал. "Я не убегаю из Украины. Я буду бороться здесь за свою свободу. Но теперь давайте по существу и до упора", - пообещала народный депутат, покидая суд.

Переворот или провокация?

Надежда Савченко и Владимир Рубан провели за решеткой больше года. Известного переговорщика с сепаратистами в Донбассе по освобождению пленных, основателя общественной организации и партии "Офицерский корпус" задержали 8 марта 2018 в украинском пункте пропуска "Майорск" на границе с неподконтрольными территориями Донецкой области. По данным следствия, он пытался провезти из "ДНР" крупную партию оружия и взрывчатки, спрятанную в микроавтобусе с мебелью.

Вскоре ему объявили о подозрении в подготовке террористического акта в правительственном квартале в Киеве, направленном против депутатов парламента и других государственных деятелей. Сам Владимир Рубан объяснял, что вез оружие по заказу украинских спецназовцев из восьмого отдельного полка сухопутных войск, упоминая в частности, офицера Павла Баталова с позывным "Кедр".

Надежда Савченко пыталась взять Владимира Рубана на поруки, однако оказалось, что и она - мишень расследования. 21 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил в Верховной Раде материалы уголовного дела, в частности видеозапись разговора Савченко и Рубана с агентом СБУ - тем самым "Кедром". На нем подозреваемые обсуждают возможный государственный переворот и убийства политиков прямо в сессионном зале парламента. На следующий день Рада дала разрешение на арест депутата, после чего ее задержали представители СБУ.

Контекст

Украинский парламент удовлетворил представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко. (22.03.2018)

Жалоба касается "произвола и беззакония" в Украине, сообщила Савченко на своей странице в Facebook. Она попросила бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ. (29.10.2018)

Надежда Савченко готовила покушения на президента и премьера Украины, депутатов Рады и членов правительства, заявила СБУ. (04.06.2018)

Что ждет Савченко после исключения из фракции "Батькивщины" и из состава делегации Украины в ПАСЕ? Сергей Руденко считает, что Савченко нужно бояться не Порошенко, а Путина. (22.12.2016)

Генпрокуратура и СБУ объявили о завершении расследования в отношении Савченко и Рубана уже в августе. Представляя результаты, Юрий Луценко утверждал, что подозреваемые планировали минометный обстрел Верховной рады с баржи на Днепре, штурм правительственного квартала тактическими группами, захват власти и установление военной диктатуры. Сами же Савченко и Рубан считают, что стали объектом политически мотивированной провокации со стороны завербованных СБУ спецназовцев.

С января дело кочует по украинским судам - рассмотрение уже передавали и в Славянск, и в Чернигов, и в несколько судов Киева. Обвинительный акт до сих пор не зачитан официально. "В нем нет многого, в чем нас летом уверял господин Луценко", - заверил DW адвокат Александр Тананакин.

Опять из тюрьмы в парламент? 

Сам генеральный прокурор 16 апреля обвинил в освобождении подозреваемых "тяжело больную" судебную систему. "Причина первая - разрешенные законом манипуляции с бесконечными заменами адвокатов (...). Причина вторая - критическая малое количество судей в судах (...). Причина третья - нежелание отдельных судей выполнять свою работу", - пояснил он на своей странице в соцсети Facebook.

Собеседник DW в СБУ утверждает, что спецслужба и генпрокуратура попытаются снова арестовать Надежду Савченко и Владимира Рубана. Однако Александр Тананакин настаивает, что, по крайней мере, в случае с депутатом прокуратуре придется снова согласовать с Верховной радой заключение ее под стражу.

Сама Надежда Савченко уже заявила, что планирует вернуться к работе в парламенте уже на следующий сессионный день - во вторник, 23 апреля. За почти два года работы в Верховной раде, куда она попала по спискам партии "Батькивщина" еще находясь в российском плену, военная летчица успела вылететь и из фракции, и комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Уже после ареста окружение депутата начало создавать новую "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". В феврале сестра Надежды, Вера Савченко даже попыталась зарегистрировать ее кандидатом в президенты, однако заявление отклонила Центральная избирательная комиссия.

"Наша политическая сила поможет сменить все эти политические партии, все это старье, которое сейчас наполняет Верховную раду", - заявила Надежда Савченко, выходя из Броварского суда, и пообещала баллотироваться в украинский парламент на выборах ближайшей осенью.

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