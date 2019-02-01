Как мусорные бунты в России изменили жизнь их участников

Ровно год назад, в феврале 2018 года, жители подмосковного Волоколамска почувствовали едкий запах, доносящийся с переполненного столичным мусором полигона "Ядрово". Город с населением всего в двадцать тысяч человек первым в стране массово и резонансно потребовал решить проблему утилизации бытовых отходов. Тогда каждый третий вышел на митинг и стал, хоть и на время, экологическим активистом и даже оппозицией. Накануне всероссийской акции протеста против политики властей по утилизации отходов, намеченной на 3 февраля, DW поговорила с теми, чьи жизни изменились под влиянием мусорных бунтов.

Андрей Жданов, бизнесмен из Волоколамска Московской области. Добивается закрытия мусорного полигона "Ядрово":

По ощущениям, в городе поменялось немного. По-прежнему удушающая вонь, а мусор как везли на полигон, так и везут. Общего плана, как будут перерабатывать накопленный мусор, ни у кого нет. Хозяева помойки просто пытаются заткнуть дырки - хоть бы не пахло.

Я не забросил свой косметический бизнес, но был готов, что его отнимут. Даже на каком-то митинге сказал - забирайте, если он вам нужен, я через 15 минут сделаю новый. Я, наверное, всю жизнь так живу. Для меня перестроиться - плевое дело. Когда я получил две недели административного ареста за протестный автопробег, ко мне на работу приходили с проверками. Но ничего не нашли. Больше не лезли. Возможно, поняли, что я все делаю не ради денег, а ради того, чтобы наши дети и внуки дышали чистым воздухом.

Андрей Жданов

Сейчас мы с другими жителями города сделали общественную организацию "Жизнь". В ней больше 50 человек. Мы все ждем закрытия полигона, чтобы пойти заниматься своими делами. А так активность в городе, конечно, снизилась, потому что люди, в основной массе, пассивны.

Хотя есть мнение, что надо не на митинги ходить, а начинать с себя, например, раздельно собирать мусор. Я этого не делаю. Зачем? Мусор должен разделяться специализированным центром, с оборудованием, опытом работы и контрактами, по которым вторсырье гарантированно повезут на переработку. Пока этого не будет, раздельный сбор - фикция. Сейчас ведь как: люди рассортировали мусор по корзинам, а везут это все вместе к нам в "Ядрово".

Александр Песков, студент, активист движения "Поморье не помойка" в Архангельске:

Я возглавлял местный штаб Навального, когда летом 2018 года пошли первые слухи, что в Архангельскую область повезут московский мусор. Президентские выборы закончились, и в головном офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) интерес к местным темам снизился. Мы предлагали Навальному и его команде в Москве освещать строящиеся свалки в Урдоме и Северодвинске, но они очень неохотно шли на контакт. Я в какой-то момент перестал понимать, какая теперь у нас цель. Новые передачи Навального на Youtube рассчитаны на аудиторию младше двадцати лет. Мало конструктива и предложений, больше шоу и развлечения.

Александр Песков

В октябре деньги совсем закончились, и штаб в Архангельске мы закрыли. Вместо него сосредоточились на теме мусора, частично с другими активистами и экологами. На пожертвования подготовили первый зимний митинг , листовки к нему допечатывали с принтера, который не успели отправить обратно в московский офис ФБК. Пригодился мой опыт координатора. У тех же экологов практически не было уличных акций, они не знают, как заказать значки или колонки на митинг.

Специфика именно экологических протестов не очень сильно отличается от того, что мы делали у Навального. Другое дело, что без сильного лидера - а именно это наблюдается по мусорным бунтам - протест будет слабеть. Общество не заинтересовано в постоянном колыхании, многие будут возвращаться к своим семейным и рабочим делам. Я продолжу помогать движению "Поморье не помойка", но мне интересны и другие общественные темы. Веду переговоры, чтобы открыть в городе отделение "Открытой России".

Андрей Никитин (имя изменено по просьбе героя), 35 лет, программист, борется за прекращение работы незаконных асфальтовых заводов рядом с Троицком, Москва:

За этот год, пока мы писали петиции, обращения, изучали СанПиН нормы (санитарно-эпидемиологические правила и нормы), у меня несколько раз менялось отношение к тому, что мы делаем. Раньше я никогда не занимался протестной активностью. Да и сейчас не скажу, что она сильно протестная именно в отношении власти. Меня, конечно, текущая власть совсем не устраивает. Но я понял, что проблема в основном не в ней, а в отсутствии гражданского общества. Власть рано или поздно сменится, но новая не сильно будет отличаться от нынешней. А мы как терпели и ничего не требовали, так и будем терпеть.

Я и сейчас не чувствую, что борьба против заводов как-то особенно сплотила жителей Троицка. Создавались сообщества, чаты, где можно было выплакаться о своих проблемах. Это как к психологу сходить. А между выбросами заводов - тишина. Никто не собирается вместе, чтобы обсудить стратегию борьбы за права или даже просто чай попить. Я понял, что продуктивнее не состоять в этих чатах. А то у людей складывается мнение, что кто-то проблемой занимается и можно просто ждать решения проблемы от других.

Самое лучшее, что могу сделать для семьи, чтобы уйти от экологических проблем с заводами, - это учиться, учиться и учиться. Больший доход и больше возможностей для переезда в случае необходимости. Но продолжать бороться надо. Иногда опускаются руки и думаешь, что счастье в неведении. Ведь когда знаешь, из чего этот воздух состоит, становится страшно им дышать. Но это ненадолго.

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