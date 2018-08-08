 Как Московский и Киевский патриархаты будут делить церковное имущество в Украине | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 08.08.2018

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Украина

Как Московский и Киевский патриархаты будут делить церковное имущество в Украине

Кому принадлежат Киево-Печерская и Почаевская лавры в Украине, и что произойдет с важнейшими православными святынями после предоставления Украинской православной церкви автокефалии?

Почаевская лавра

Почаевская лавра

К концу 2018 года Украинской православной церкви может быть предоставлен Томос об автокефалии, подразумевающий право церкви на независимое управление. Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии, а 31 августа вселенский патриарх Варфоломей и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обсудят этот вопрос в Стамбуле.

Создание единой поместной православной церкви в Украине будет проходить на базе Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). При этом в стране есть церкви, храмы и другие здания, принадлежащие Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Что произойдет с этим имуществом?

Предстоятель УПЦ КП патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет убежден, что здания, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, после признания единой Украинской православной церкви перейдут в собственность УПЦ. "Государство передало свою собственность в пользование Украинской церкви Московского патриархата. Но когда здесь будет признана украинская церковь, то обе лавры (Киево-Печерская и Почаевская - Ред.) будут переданы украинской церкви", - отметил Филарет 1 августа в интервью одному из украинских телеканалов.

Приватизация Почаевской лавры

Как выяснила DW, юридического лица "Украинская православная церковь Московского патриархата" в Украине не существует. Иными словами, нет единой структуры, за которой бы в стране были закреплены все церкви и другие здания Московского патриархата. Владельцем каждого объекта церковной недвижимости, как правило, выступает ряд отдельных юридических лиц.

Владельцем Почаевской лавры, к примеру, числится религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра" - юридическое лицо, подчиняющееся Московскому патриархату. Иными словами, объекты недвижимости Почаевской лавры находятся в частной собственности, что подтверждается данными Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

Распоряжение кабинета министров Украины о передаче зданий Почаевской лавры церкви

Приватизация Почаевской лавры была проведена в период нахождения на посту премьер-министра страны Виктора Януковича. В июле 2003 года он подписал распоряжение кабинета министров об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного заповедника зданий Почаевской Свято-Успенской лавры. В их число входили Успенский и Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольни и надвратный корпус.

Томос - не основание для передела имущества

По мнению юристов, для отмены тогдашнего распоряжения кабинета министров и принятия нового постановления, передающего здания Почаевской лавры единой Украинской православной церкви, необходима не только политическая воля, но и серьезные правовые основания. А предоставление Томоса и создание единой поместной православной церкви в Украине подобным основанием не являются.

"Одно юридическое лицо - государство Украина - передало объект другому юридическому лицу. Иными словами, произошла сделка. Принятие любого решения в религиозной сфере не может на нее повлиять, как и не может быть существенным основанием для ее пересмотра", - поясняет юрист компании Investment Service Ukraine Максим Пирогов.

Пирогов считает, что в качестве компромисса можно будет оставить объекты в пользовании МП на какой-то определенный срок, а после этого передать их УПЦ. "Этот вариант, наверняка, будет приемлем для обеих сторон. Поскольку, если кабинет министров Украины просто отменит старое распоряжение, я уверен на 90 процентов, что Московский патриархат обратится в суд, и это решение будет признано незаконным", - отмечает эксперт.

Киево-Печерская лавра - одна из величайших святынь православия

Киево-Печерская лавра - одна из величайших святынь православия

Кто является собственником Киево-Печерской лавры?

Одна из важнейших святынь православия - Киево-Печерская лавра фактически разделена на две части: нижнюю и верхнюю лавры. В 1988 году в связи с празднованием тысячелетия крещения Киевской Руси правительство УССР передало церкви территорию Дальних пещер лавры.

В июле 2013 года Кабинет министров Украины под руководством премьера Николая Азарова передал 79 зданий и сооружений лавры, среди которых были лабиринты Ближних и Дальних пещер, в безвозмездное пользование юридическому лицу "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь)", находящемуся в подчинении Московского патриархата. Так что в настоящее время вся Нижняя лавра находится в собственности УПЦ МП.

Так называемая Верхняя лавра до сих пор остается в государственной собственности в управлении министерства культуры Украины. Она признана Национальным историко-культурным заповедником, внесенным в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. По разным оценкам, это лишь 15-20 процентов территории Киево-Печерской лавры.

 Угроза "церковной аннексии" обеих лавр

По мнению религиоведов, в отличие от Почаевской лавры, в которой живут преимущественно русские и молдавские монахи, у части монахов Киево-Печерской лавры выражены проукраинские настроения, и они готовы стать частью единой поместной православной церкви в Украине.

Крестный ход в Киеве (УПЦ КП) в связи с 1030-й годовщиной крещения Киевской Руси, 28 июля 2018 года

Крестный ход в Киеве (УПЦ КП) в связи с 1030-й годовщиной крещения Киевской Руси, 28 июля 2018 года

"Существует угроза того, что Московский патриархат может изменить статус обеих лавр и превратить их в ставропигиальные монастыри (подчиняющиеся не местному иерарху, а непосредственно патриарху - Ред.). Тогда они будут управляться непосредственно из Москвы патриархом Кириллом. В этом случае конфликт может перейти в международную плоскость. Условно говоря, может произойти так называемая церковная аннексия", - объясняет сотрудник Института мировой политики, автор исследования "Автокефалия: чего ожидать после ее получения" Ярослав Коцюба.

Насильственным образом церкви отбирать не будут

В некоторых украинских СМИ появляются сообщения о том, что здания, принадлежащие УПЦ МП, будут экспроприировать и передавать единой  Украинской православной церкви. Патриарх Филарет - предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата - опроверг эти слухи.

Контекст

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"Никакого насилия будет. По украинским законам, все храмы и имущество принадлежат общинам - на правах собственности, безвозмездного пользования или аренды. После предоставления Томоса ничего не изменится. В том случае, если община решит выйти из одного патриархата и перейти в другой, она сохранит за собой принадлежащее ей имущество и объекты недвижимости", - пояснил Филарет.

Из Московского патриархата - к автокефальной УПЦ

После предоставления украинской православной церкви Томоса в Украине продолжит действовать УПЦ Московского патриархата - параллельно с единственной поместной православной церковью. Подобная ситуация наблюдается и в других странах, в частности в Молдавии, где параллельно существуют румынская и российская православные церкви. Эксперты предполагают, что предоставление Томоса может повлечь за собой так называемый "парад переходов", когда церковные приходы будут выходить из управления МП и переходить в автокефальную УПЦ вместе с церквями и другим недвижимым имуществом.

"Это попросту выгодно. Не будет финансовых отчислений, которые сейчас отправляются в Москву. Все поборы отменят. Священников фактически освободят от крепостной зависимости. Когда будет создана единая поместная церковь, все эти схемы разрушатся", - говорит Ярослав Коцюба. По его словам, ожидается, что после предоставления Томоса в стране будет проведен Всеукраинский Поместный Собор, одним из решений которого, возможно, будет предоставление ​​широкой автономии для епископов.

В настоящее время в Украине насчитывается 95 епископов, подчиняющихся УПЦ МП. Около десяти из них уже подписали обращение к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении автокефалии украинской церкви. По разным оценкам, еще двадцать готовы перейти к единой  Украинской православной церкви после предоставления Томоса.

Источники в религиозных кругах утверждают, что со временем переход к автокефальной УПЦ поддержит еще большее число епископов - поскольку многие из них сейчас или боятся открыто высказывать свое мнение, или ожидают решения Священного Синода Вселенского патриархата.

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