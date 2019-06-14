Как можно остановить рост тарифов на ЖКХ в России

Очередная индексация коммунальных тарифов ожидает россиян 1 июля 2019 года. Если предыдущее повышение, состоявшееся 1 января, было одинаковым для всей страны (1,7%), то в этот раз размер индексации будет отличаться в зависимости от региона и составит 2-4,8%. Сильнее всего тарифы вырастут в Москве.

За последние пять лет в среднем по стране счет за ЖКХ увеличился как минимум вдвое. Тарифы становятся все более неподъемными для граждан, их задолженность перед коммунальщиками растет. Существует ли какой-то выход из этой ситуации, выясняла DW.

От роста тарифов на ЖКХ к росту неплатежей

В годовом выражении усредненный рост тарифов по всей России по итогам 2019 года составит 4,1%. Специфика этого года заключается в том, что повышение происходит дважды - раньше тарифы повышались только 1 июля. Необходимость индексации еще и 1 января в этом году была продиктована повышением НДС с 18% до 20%. Как пояснили в министерстве строительства и ЖКХ, "эта мера призвана компенсировать те выпадающие доходы, которые могли бы возникнуть у ресурсоснабжающих организаций". Разный размер индексации по регионам объясняется различными потребностями конкретных поставщиков в том или ином субъекте федерации.

Однако, как показывает практика, рост тарифов не гарантирует коммунальщикам получение дополнительных доходов. Задолженность населения перед ресурсоснабжающими организациями каждый год растет - в среднем на 10%. По данным Росстата, к середине прошлого года совокупный размер задолженности составил 1,4 трлн рублей.

В общей сложности россияне задолжали 1,4 трлн рублей за услуги ЖКХ

Одна из причин неплатежей - отсутствие финансовой дисциплины у многих граждан, в частности, у тех, кто с советских времен привык считать, что коммунальные ресурсы принадлежат народу, считает старший преподаватель факультета экономики недвижимости и ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Оксана Баландина.

Основная же причина заключается в слишком высокой доле платежей за ЖКХ в структуре доходов многих российских семей. По оценке главного народного жилищного инспектора в общероссийском движении "Народный жилищный инспектор" Сергея Крекова, неплательщиками рискуют стать те, у кого на оплату коммунальных услуг уходит более 10% от ежемесячного дохода. 15%, по его словам, - это уже критический порог: "Если при среднем доходе доля коммуналки составляет 15%, значит, у огромной части населения коммунальные платежи превышают 15%. А это означает, что люди еле-еле выживают с этим уровнем тарифов".

Предельно допустимый уровень расходов на ЖКХ в семейном бюджете

Сегодня в России действует закон, согласно которому государство выделяет субсидии тем, кто платит за услуги ЖКХ более 22% от собственного дохода. Причем, по словам экспертов, и эту субсидию получить крайне непросто. Похоже, что сами власти уже осознали, что существующих мер поддержки недостаточно.

Многие россияне работают, получая доходы, которые не декларируют

Согласно недавно принятому постановлению Госдумы, планируется рассмотреть возможность установления предельного уровня коммунальных платежей в размере 15% от дохода граждан. Проанализировать, можно ли установить такой уровень, поручено Минстрою. Как отмечает Сергей Креков, такая "точка отсчета" была бы справедливой. Правда, существуют некоторые трудности с тем, чтобы точно определить доход граждан, поскольку часть получаемых средств ими может утаиваться.

"Возможность получать материальную помощь, имея при этом "черные" доходы, сохраняется. Человек неофициально работает, при этом стоит на учете как безработный и получает субсидию. То же касается работающих пенсионеров. Сегодня такие схемы достаточно распространены", - продолжает Креаков. Вероятно, сложностью администрирования и объясняется неспешная работа регуляторов над предложенной Госдумой инициативой.

Необходима фиксация тарифов на услуги ЖКХ на три года

Сложившаяся ситуация требует поиска решения, приемлемого для всех сторон - и населения, и коммунальных компаний, и государства, указывают эксперты. Однако баланс до сих пор так и не найден. "Система должна быть построена не в интересах одной группы, и ее влияние не должно доминировать в формировании этих взаимоотношений. Этот базовый принцип должен быть принят за основу", - уверен Креков. По его мнению, необходим отказ от концепции повышения тарифов: "Общемировой тренд - снижение стоимости ресурсов за счет роста энергоэффективности".

Оксана Баландина обращает внимание на то, что энергоэффективность предполагает развитие сетей, внедрение новых технологий, что невозможно без инвестиций. И эта нагрузка, по ее выражению, не должна перекладываться на население: "В тарифы для граждан должны входить только операционные затраты компаний. Инвестиции должны осуществляться либо за счет государства (возможно, посредством национальных проектов), либо за счет коммерческих тарифов".

С тем, что национальный проект в этой сфере был бы нелишним, соглашается и Сергей Креков. "Без государственного участия инвестиции невозможны", - полагает он. И добавляет, что государству следовало бы на три года зафиксировать тарифы на ЖКХ для населения. Благодаря этому, стало бы возможным привести долю коммунальных платежей в структуре доходов россиян к показателю примерно в 10%.

"Задача государства тем временем - разработать механизмы поддержки компаний, поставляющих ресурсы, и предложить программы по вложению в инфраструктуру в рамках нацпроекта с привлечением самих этих компаний", - пояснил Креков.

У государства другие приоритеты в сфере ЖКХ

Однако для осуществления такого плана существует несколько помех. Одна из них регионального свойства. "Есть отдельные субъекты федерации, где неплатежи составляют 80-90%, в особенности по газу и электричеству, - констатирует Оксана Баландина. - Это, в частности, Кавказ, Адыгея, где широко практикуются несанкционированные подключения".

Поставщики вынуждены компенсировать свои убытки за счет других регионов. В результате, как показывают расчеты, тарифы не только не дотируются, но наоборот - население других субъектов федерации зачастую переплачивает. Этот вопрос необходимо решать уже в политической плоскости.

Навести порядок на рынке коммунальных услуг государству мешает и принцип распределения дополнительных доходов. "Власти предпочитают их аккумулировать - то в стабилизационном фонде, то в госдолге США, теперь в золотовалютных резервах", - отмечает эксперт РАНХиГС. Не стоит игнорировать, по ее словам, и тот факт, что в госмонополиях, поставляющих ресурсы, работают люди, "у которых свои интересы и приоритеты".

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