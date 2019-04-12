 Как можно из космоса повлиять на изменение климата (фотогалерея) | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Как можно из космоса повлиять на изменение климата (фотогалерея)

Спутники на околоземной орбите собирают информацию, которая помогает не только бороться с изменением климата, но и предотвращать природные катаклизмы. Подробнее - у DW.

  • Мониторинг Земли в NASA

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Наблюдения из космоса помогают на земле

    До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

  • Спутник Jason 3

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Спутники, сообщающие о тающих ледниках

    Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

  • Тайфун над Филиппинами (съемка со спутника)

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы

    Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном  природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

  • Растения на орбитальной станции

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Цветы в космосе

    Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

  • Запуск ракеты

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Негативное влияние освоения космоса

    Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

  • Космический мусор

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Космический мусор

    На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением.

    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


  • Мониторинг Земли в NASA

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Наблюдения из космоса помогают на земле

    До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

  • Спутник Jason 3

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Спутники, сообщающие о тающих ледниках

    Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

  • Тайфун над Филиппинами (съемка со спутника)

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы

    Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном  природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

  • Растения на орбитальной станции

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Цветы в космосе

    Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

  • Запуск ракеты

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Негативное влияние освоения космоса

    Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

  • Космический мусор

    Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

    Космический мусор

    На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением.

    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | YoutubeTelegramWhatsApp

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 26:30

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"

 

Контекст

Детка, ты просто космос: как россиянка и немка покоряют орбиту

Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом. (12.04.2019)  

Россия начнет строительство базы на Луне в 2034 году

Первые российские космонавты могут высадиться на спутнике Земли в 2031 году. Между тем на лунной орбитальной станции НАСА первые обитатели должны появиться на восемь лет раньше - еще в 2023 году. (09.02.2019)  

SpaceX впервые отправила Dragon с капсулой для астронавтов к МКС

Директор NASA Джим Брайденстайн назвал запуск корабля Crew Dragon, разработанный SpaceX, революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс. (02.03.2019)  

Кто будет первой немкой на орбите

В Германии завершается конкурсный отбор женщин для дебютного полета на МКС. Жюри определило финалисток. Для кого мечты о космосе приблизились к реальности? (02.03.2017)  

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

О том, можно ли из космоса повлиять на изменение климата и как искусственные спутники Земли помогают спасать планету от катаклизмов, - фотогалерея DW. (15.04.2019)  

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Миссия выполнима: Астро-Алекс и робот Саймон отправляются в полет  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери (фотогалерея)  

Шпиль и крыша собора Парижской Богоматери обрушились при пожаре  

ЕС подвел "Северный поток-2" под Газовую директиву  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно