Как можно из космоса повлиять на изменение климата (фотогалерея)

Спутники на околоземной орбите собирают информацию, которая помогает не только бороться с изменением климата, но и предотвращать природные катаклизмы. Подробнее - у DW.
Они совмещают работу и семью, а в свободное время готовятся к полету на орбиту. DW поговорила с двумя женщинами из России и Германии, которые связали свою жизнь с космосом. (12.04.2019)
Первые российские космонавты могут высадиться на спутнике Земли в 2031 году. Между тем на лунной орбитальной станции НАСА первые обитатели должны появиться на восемь лет раньше - еще в 2023 году. (09.02.2019)
Директор NASA Джим Брайденстайн назвал запуск корабля Crew Dragon, разработанный SpaceX, революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс. (02.03.2019)