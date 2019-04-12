Как можно из космоса повлиять на изменение климата (фотогалерея)

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата

Наблюдения из космоса помогают на земле

До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.