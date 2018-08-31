Как любовь к "умной" технике может обернуться против нас

Представьте себе сценарий: рабочий день подходит к концу, вас начинают посещать мысли об ужине. Обращаясь к смартфону, вы просите найти что-то подходящее. Гаджет выдает список рецептов, которые могли бы вам понравиться. В нем - только "легкие" блюда, ведь виртуальный ассистент согласовал его с показателями вашего фитнес-приложения, согласно которым, вы не прошли за день "нужную" дистанцию, и вообще - отстаете от намеченного вами же плана тренировок.

Выбираете рецепт. Затем проверяете, есть ли в домашнем холодильнике все необходимые продукты (в помощь - видеокамера, установленная в нем же, доступ к которой есть через смартфон). Недостающие ингредиенты виртуальный ассистент заносит в список и передает эти данные навигационной системе. Автомобиль прокладывает маршрут так, чтобы по пути домой вы могли заскочить в нужный магазин. Пока вы закупаетесь, у вас на кухне уже включается духовка, чтобы, приехав домой, вы сразу могли приступить к приготовлению пищи.

"Умная" бытовая электроника - уже действительность

Звучит как фрагмент из научно-фантастического романа? Вовсе нет. Это уже реальность, "потрогать" и протестировать которую можно на международной выставке бытовой электроники IFA-2018, проходящей в Берлине с 31 августа по 5 сентября.

Взять хотя бы оформленный в сине-бело-черных тонах выставочный павильон немецкого производителя бытовой техники Siemens. Не только футуристический дизайн, но и название - "Объединенный мир" (Connected World) - говорят сами за себя. Siemens привез на IFA последние новинки и самые передовые решения для умного дома. Всей его домашней техникой, от духовки и холодильника до стиральной машины и системы освещения, можно управлять дистанционно - со смартфона или планшета - при помощи одного мобильного приложения.

Выставочный павильон Siemens на ярмарке IFA-2018 в Берлине

Но этим дело не ограничивается. "Все приборы можно активировать и с помощью голоса, - говорит управляющий директор Siemens Роланд Хагенбухер (Roland Hagenbucher). - Это новый тренд, который с каждым годом будет только набирать обороты. Поэтому мы сотрудничаем с разными производителями".

Речь идет об изготовителях смарт-динамиков или, как из еще называют, умных колонок с поддержкой голосового помощника (ассистента), типа Amazon Echo или Google Home. Именно через них осуществляется голосовое управление умной бытовой электроникой. В Германии смарт-динамики есть дома уже у почти 8,7 млн человек, и их число будет расти, отмечается в последнем исследовании потребительских технологий Consumer Technology-2018, опубликованном объединением немецких предприятий цифровой экономики Bitkom совместно с аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte.

Число смарт-динамиков будет расти

"В настоящее время мы переживаем бум голосовых помощников", - констатирует глава отдела цифровой трансформации в объединении Bitkom Кристофер Майнеке (Christopher Meinecke). По его словам, возникает новый рынок с многомиллиардным потенциалом, и конкуренция на нем постепенно обостряется. А все потому, что традиционные производители акустических систем тоже хотят отхватить на нем свой кусок пирога и уже включились в борьбу за благосклонность клиентов.

Пока сфера использования умных колонок со встроенным голосовым помощником сводится, в основном, к стримингу музыки, прослушиванию новостей и прогноза погоды. Но в будущем этим дело не ограничится. Все идет к тому, что рано или поздно все больше людей будут использовать смарт-динамики для управления бытовыми приборами. Именно поэтому производители аудиосистем премиальной линейки, такие, как HarmanKardon или Bang & Olufsen, привезли на IFA свои колонки с голосовой поддержкой, которые тоже можно использовать для управления устройствами "умного" дома.

Смарт-техника вокруг нас

Большинство из 1800 производителей, представленных на IFA-2018, привезли на выставку свои решения для "умного" дома. Здесь есть и сверхсовременные телевизоры, которые "дружат" с искусственным интеллектом; и мобильные компьютеры с новейшими процессорами, способные управлять всем - от гаражных ворот до кофеварки и освещения в доме; и домашние роботы, которые будут не только помогать по хозяйству, но и смогут поддержать беседу.

Вы мало или плохо спали? Не беда! Умные часы передадут эту информацию кофеварке, и та перенастроит крепость вашего утреннего латте. Разве не здорово - человек в окружении машин, которые делают его жизнь комфортнее, следят за его здоровьем и предлагают варианты отдыха и развлечения, полностью отвечающие его интересам?

"Умные" часы следят не только за временем, но и за вами

Но у этого комфорта есть и своя цена в виде огромного объема личных данных, которые накапливаются, хранятся и, попав не в те руки, могут быть использованы против вас. А что мне скрывать, спросите вы?

Никто не знает, на что способны устройства

На первый взгляд, действительно, что скрывать? Проблема, однако, заключается не в отдельных данных, которые сами по себе, может, и не столь важны, а в их комбинации в приложении к конкретному человеку, говорит Макус Пройс (Markus Preuß), руководитель Глобального центра исследований и анализа угроз по региону Европа в "Лаборатории Касперского".

"Имея данные о том, в какое время зажигается и гаснет свет, или как регулируется отопление, я могу распознать, дома ли хозяева, - приводит пример эксперт. - То же самое с холодильником: на основании собираемых им данных я могу сделать выводы о питании человека, о том, здоровый ли образ жизни он ведет".

Эта информация, по словам Пройса, могла бы заинтересовать поставщиков продуктов или, скажем, страховые компании: "Представьте себе: вы хотите, чтобы страховка оплатила вам дорогостоящую операцию, но у них вдруг появляется информация, что вы всю жизнь питались жирной пищей и вообще вели не слишком спортивный образ жизни, и на основании этого вам приходит отказ".

А если данные, которые может собрать "умный" дом, скомбинировать с информацией, которая есть в "Фейсбуке" и в других соцсетях, то на человека можно составить полноценное досье, предупреждает эксперт.

Обратная сторона голосового управления

Особенно чувствительными, по мнению аналитика, являются голосовые данные. "Язык - это тоже разновидность личных данных, причем одна из самых интимных. Поэтому нужно очень четко отдавать себе отчет в том, где эти данные хранятся и кто имеет к ним доступ", - поясняет Маркус Пройс.

Голосовые данные могут многое рассказать об эмоциональном состоянии человека. Более того, уже есть программы, способные настолько точно имитировать голос, что отличить его от настоящего практически невозможно. То есть, имея голосовые данные человека, а заодно всю информацию о нем, можно полностью скопировать его личность.

Развитие современных технологий не остановить, это очевидно и для Маркуса Пройса. Но именно потому и важно просвещать пользователей и информировать их о том, какую высокую цену они, в итоге, могут заплатить за комфорт, который предоставляют им современные технологии. Кроме того, ответственность за охрану личных данных, по мнению эксперта, должна быть четче прописана в законах. Сейчас же, считает Пройс, законодатели слишком полагаются на добросовестность производителей.

Производители отмахиваются от претензий

Бизнесу дополнительные рычаги контроля, конечно, не по душе. "Нужно понимать, что в современном обществе такой феномен как приватность постепенно обесценивается", - заявил на церемонии открытия выставки IFA в Берлине Райнхард Цинканн (Reinhard Zinkann) из Центрального союза предприятий электротехнической и электронной промышленности Германии ZVEI.

В компании Siemens тоже убеждены, что предпринимают достаточно усилий для защиты личных данных пользователей. Данные хранятся на нейтральных серверах в пределах Европы, а систему безопасности регулярно тестируют на прочность с помощью "учебных" хакерских атак, заявляют в Siemens. И уж совсем надуманным в компании назвали предположение, что страховые компании могли бы заинтересоваться данными из "умного" холодильника Siemens ради того, чтобы проанализировать, насколько правильно или неправильно питаются их клиенты. Что ж, время покажет.

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