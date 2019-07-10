Как Лукашенко удалось четверть века править Беларусью (фотогалерея)

Когда Александр Лукашенко триумфально стал первым президентом Беларуси, многим казалось, что долго он на этом посту не задержится. Прошло 25 лет, а Лукашенко все еще во главе страны.
В двухчасовом послании Лукашенко не сказал ничего конкретного об экономике и социальной сфере, зато анонсировал даты выборов президента и парламента и пообещал подумать об изменениях в конституции. (19.04.2019)
Поездка в Минск Себастьяна Курца закончилась сенсацией - он пригласил президента Александра Лукашенко посетить Вену с официальным визитом. О пребывании в РБ канцлера Австрии - у DW. (29.03.2019)
Чтобы объединиться, сторонам белорусского общества нужно перестать действовать на уничтожение друг друга. Таков рецепт социологов и философов, с которыми разговаривала DW. (23.03.2019)
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта несколько часов рассуждал на публике об отношениях с Россией, угрозах региональной безопасности, разработке новой конституции. О чем еще шла речь - в репортаже DW. (01.03.2019)
Режиссер фильма "Хрусталь" Дарья Жук делится мыслями о 25-летнем правлении Александра Лукашенко, об эмиграции из Беларуси и о том, как воспринимается интеграция с Россией. (20.02.2019)