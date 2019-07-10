Как Лукашенко удалось четверть века править Беларусью (фотогалерея)

Александр Лукашенко: 25 лет у власти

Западные санкции

После референдума 1996 года, его итоги не признал Запад, Беларусь впервые попала под санкции ЕС. В 2006 году в санкционный список включили самого Лукашенко - за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. Пика санкции достигли после выборов 2010 года и последовавших за ними респрессий против оппозиции. В феврале 2016 года Совет ЕС снял санкции с 170 физлиц и четырех компаний из РБ.