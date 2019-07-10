 Как Лукашенко удалось четверть века править Беларусью (фотогалерея) | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 20.07.2019

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Беларусь

Как Лукашенко удалось четверть века править Беларусью (фотогалерея)

Когда Александр Лукашенко триумфально стал первым президентом Беларуси, многим казалось, что долго он на этом посту не задержится. Прошло 25 лет, а Лукашенко все еще во главе страны.

  • По телевизору показывают первую инаугурацию Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    25 лет у власти

    20 июля 1994 года первым - и единственным пока - президентом Беларуси стал Александр Лукашенко, набравший 80% голосов во втором туре выборов. Его соперник, премьер Вячеслав Кебич, получил лишь 14%. Директор совхоза и депутат парламента Лукашенко построил тогда свою избирательную кампанию на обещаниях "запустить заводы" и победить коррупцию. На фото: первая инаугурация Лукашенко в 1994 году.

  • Лукашенко выступает, активно жестикулируя

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    "Батька" и "последний диктатор Европы"

    Вскоре после избрания в одном из своих выступлений Александр Лукашенко назвал себя "батькой" (по-белорусски - отец), который пришел, чтобы навести порядок в стране. С тех пор это прозвище широко используется в отношении Лукашенко в Беларуси и за ее пределами. На Западе белорусского лидера с подачи бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс какое-то время называли "последним диктатором Европы".

  • Демонстрация в связи с 20-летием референдума об изменении Конституции РБ

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Президент с огромными полномочиями и неограниченное число раз

    После прихода к власти Лукашенко начал перестраивать под себя политсистему. На референдуме в 1995 и 1996 годах были изменены госсимволы, русский язык стал вторым государственным, а полномочия президента резко расширены за счет других ветвей власти. В 2004 году на референдуме в конституцию страны были внесены изменения, позволяющие Лукашено занимать пост президента неограниченное число раз.

  • Александр Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Западные санкции

    После референдума 1996 года, его итоги не признал Запад, Беларусь впервые попала под санкции ЕС. В 2006 году в санкционный список включили самого Лукашенко - за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. Пика санкции достигли после выборов 2010 года и последовавших за ними респрессий против оппозиции. В феврале 2016 года Совет ЕС снял санкции с 170 физлиц и четырех компаний из РБ.

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Заклятые друзья

    Интеграция с Россией была одним из главных предвыборных лозунгов Лукашенко. За годы его президентства Минск и Москва заключили целый ряд договоров и даже создали Союзною государство. При этом двусторонние отношения, несмотря на заверения в дружбе, постоянно омрачались разного рода конфликтами, как правило, связанными с ценами на нефть и газ, а также с поставками белорусской продукции на рынок РФ.

  • Лукашенко между Путиным и Порошенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Сдержанность во внешней политике

    Несмотря на союз с Россией, Беларусь не признала независимость Абхазии и Южной Осетии и аннексию Крыма Москвой, за что удостоилась похвалы Запада. После начала конфликта в Донбассе по инициативе Лукашенко Минск стал площадкой для переговоров. Именно в белорусской столице были заключены соглашения, прописывающие процедуру разрешения конфликта на востоке Украины.

  • Себастьян Курц дарит лыжи Александру Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Балансируя между Москвой и Брюсселем

    Стремясь избавиться от чрезмерной зависимости от РФ, белорусский лидер давно пытается установить нормальные связи с Западом. Наблюдатели скромно оценивали результаты этих усилий. Однако в последнее время в отношениях Беларуси и ЕС наметилась определенная оттепель. В марте 2019 года Минск посетил тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц, пригласивший Лукашенко совершить ответный визит в Вену.

  • Лукашенко с сыновьями ставит свечки в церкви

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    "Православный атеист"

    Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что является президентом страны, граждане которой исповедуют различные религии. Себя же Лукашенко назвал однажды "православным атеистом". При этом он регулярно посещает церковь вместе с сыновьями (на фото) по большим религиозным праздникам.

  • Александр Лукашенко с сыном Николаем

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Вероятный преемник?

    У Лукашенко три сына - Виктор, Дмитрий и рожденный вне брака Николай. О существовании младшего и, как говорят, самого любимого сына стало известно, когда Николаю было уже более трех лет. С тех пор президент часто брал Николая в зарубежные поездки и на официальные встречи. Мальчик встречался, в частности, с Владимиром Путиным, Бараком Обамой, папой римским Бенедиктом XVI, Си Цзиньпинем.

  • Лукашенко играет в хоккей

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Президент-хоккеист

    Александр Лукашенко - сторонник здорового образа жизни и большой любитель спорта, особенно хоккея, в который продолжает играть до сих пор. При Лукашенко в крупных городах страны были построены ледовые дворцы, а в 2014 году в Минске впервые прошел чемпионат мира по хоккею. В июне 2019 года белорусская столица принимала II Европейские игры.

  • Лукашенко на уборке картошки

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Близость к народу

    Белорусский лидер постоянно подчеркивает, что близок к народу. Он регулярно устраивает широко освещаемые в госСМИ поездки в регионы с проверкой ситуации на местах, общением с местными жителями и разносами нерадивым чиновникам. При этом Лукашенко охотно демонстрирует, что не разучился выполнять простую работу - каждый год президент участвует в субботнике и уборке урожая.

  • Лукашенко на встрече с журналистами

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    За что Лукашенко любят журналисты

    Многочасовые пресс-конференции и выступления Лукашенко - источник цитат и афоризмов, широко расходящихся в СМИ. Лукашенко поведал журналистам, что "вырос среди растений и животных", а также обещал, что "белорусы будут жить плохо, но недолго". Высказывание президента о том, что "надо раздеваться и работать", сделанное на Всебелорусском народном собрании, стало мемом, породив флешмоб в соцсетях.

    Автор: Александра Богуславская


  • По телевизору показывают первую инаугурацию Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    25 лет у власти

    20 июля 1994 года первым - и единственным пока - президентом Беларуси стал Александр Лукашенко, набравший 80% голосов во втором туре выборов. Его соперник, премьер Вячеслав Кебич, получил лишь 14%. Директор совхоза и депутат парламента Лукашенко построил тогда свою избирательную кампанию на обещаниях "запустить заводы" и победить коррупцию. На фото: первая инаугурация Лукашенко в 1994 году.

  • Лукашенко выступает, активно жестикулируя

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    "Батька" и "последний диктатор Европы"

    Вскоре после избрания в одном из своих выступлений Александр Лукашенко назвал себя "батькой" (по-белорусски - отец), который пришел, чтобы навести порядок в стране. С тех пор это прозвище широко используется в отношении Лукашенко в Беларуси и за ее пределами. На Западе белорусского лидера с подачи бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс какое-то время называли "последним диктатором Европы".

  • Демонстрация в связи с 20-летием референдума об изменении Конституции РБ

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Президент с огромными полномочиями и неограниченное число раз

    После прихода к власти Лукашенко начал перестраивать под себя политсистему. На референдуме в 1995 и 1996 годах были изменены госсимволы, русский язык стал вторым государственным, а полномочия президента резко расширены за счет других ветвей власти. В 2004 году на референдуме в конституцию страны были внесены изменения, позволяющие Лукашено занимать пост президента неограниченное число раз.

  • Александр Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Западные санкции

    После референдума 1996 года, его итоги не признал Запад, Беларусь впервые попала под санкции ЕС. В 2006 году в санкционный список включили самого Лукашенко - за нарушение прав человека в ходе президентской кампании. Пика санкции достигли после выборов 2010 года и последовавших за ними респрессий против оппозиции. В феврале 2016 года Совет ЕС снял санкции с 170 физлиц и четырех компаний из РБ.

  • Владимир Путин и Александр Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Заклятые друзья

    Интеграция с Россией была одним из главных предвыборных лозунгов Лукашенко. За годы его президентства Минск и Москва заключили целый ряд договоров и даже создали Союзною государство. При этом двусторонние отношения, несмотря на заверения в дружбе, постоянно омрачались разного рода конфликтами, как правило, связанными с ценами на нефть и газ, а также с поставками белорусской продукции на рынок РФ.

  • Лукашенко между Путиным и Порошенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Сдержанность во внешней политике

    Несмотря на союз с Россией, Беларусь не признала независимость Абхазии и Южной Осетии и аннексию Крыма Москвой, за что удостоилась похвалы Запада. После начала конфликта в Донбассе по инициативе Лукашенко Минск стал площадкой для переговоров. Именно в белорусской столице были заключены соглашения, прописывающие процедуру разрешения конфликта на востоке Украины.

  • Себастьян Курц дарит лыжи Александру Лукашенко

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Балансируя между Москвой и Брюсселем

    Стремясь избавиться от чрезмерной зависимости от РФ, белорусский лидер давно пытается установить нормальные связи с Западом. Наблюдатели скромно оценивали результаты этих усилий. Однако в последнее время в отношениях Беларуси и ЕС наметилась определенная оттепель. В марте 2019 года Минск посетил тогдашний канцлер Австрии Себастьян Курц, пригласивший Лукашенко совершить ответный визит в Вену.

  • Лукашенко с сыновьями ставит свечки в церкви

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    "Православный атеист"

    Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что является президентом страны, граждане которой исповедуют различные религии. Себя же Лукашенко назвал однажды "православным атеистом". При этом он регулярно посещает церковь вместе с сыновьями (на фото) по большим религиозным праздникам.

  • Александр Лукашенко с сыном Николаем

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Вероятный преемник?

    У Лукашенко три сына - Виктор, Дмитрий и рожденный вне брака Николай. О существовании младшего и, как говорят, самого любимого сына стало известно, когда Николаю было уже более трех лет. С тех пор президент часто брал Николая в зарубежные поездки и на официальные встречи. Мальчик встречался, в частности, с Владимиром Путиным, Бараком Обамой, папой римским Бенедиктом XVI, Си Цзиньпинем.

  • Лукашенко играет в хоккей

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Президент-хоккеист

    Александр Лукашенко - сторонник здорового образа жизни и большой любитель спорта, особенно хоккея, в который продолжает играть до сих пор. При Лукашенко в крупных городах страны были построены ледовые дворцы, а в 2014 году в Минске впервые прошел чемпионат мира по хоккею. В июне 2019 года белорусская столица принимала II Европейские игры.

  • Лукашенко на уборке картошки

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    Близость к народу

    Белорусский лидер постоянно подчеркивает, что близок к народу. Он регулярно устраивает широко освещаемые в госСМИ поездки в регионы с проверкой ситуации на местах, общением с местными жителями и разносами нерадивым чиновникам. При этом Лукашенко охотно демонстрирует, что не разучился выполнять простую работу - каждый год президент участвует в субботнике и уборке урожая.

  • Лукашенко на встрече с журналистами

    Александр Лукашенко: 25 лет у власти

    За что Лукашенко любят журналисты

    Многочасовые пресс-конференции и выступления Лукашенко - источник цитат и афоризмов, широко расходящихся в СМИ. Лукашенко поведал журналистам, что "вырос среди растений и животных", а также обещал, что "белорусы будут жить плохо, но недолго". Высказывание президента о том, что "надо раздеваться и работать", сделанное на Всебелорусском народном собрании, стало мемом, породив флешмоб в соцсетях.

    Автор: Александра Богуславская


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  • Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин, фото из архива, 2014 год

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    В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

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    Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

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  • Президент Беларуси Александр Лукашенко открывает фестиваль искусств Славянский базар в Витебске, фото из архива, 2010 год

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    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 02:28

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