Как Литва сделала рывок к "зеленой" энергетике

По данным Евростата, в 2018 году в среднем по Евросоюзу доля энергии, полученной из возобновляемых источников (ВИЭ), составила 18%, тогда как в Литве этот показатель достиг 24,5% (в 2010 году - 19,6%).

Литовские эксперты утверждают, что такого результата Вильнюсу удалось добиться, прежде всего, за счет активного использованию твердого биотоплива (гранул и измельченной древесины) для производства тепловой энергии, идущей на обогрев жилого фонда. О других составляющих успеха Литвы в использовании ВИЭ - у DW.

Использование биотоплива для теплоснабжения

Глава Всемирной ассоциации энергетики биотоплива, председатель партии "зеленых" Литвы Ремигию Лапинскас называет несколько причин рывка Вильнюса в использовании ВИЭ. "Во-первых, для производства теплоэнергии в стране все активнее применяется биотопливо. Во-вторых, жителям городов тепло поставляется централизованно", - отмечает Лапинскас.

В энергобалансе Литвы четверть приходится на "зеленую" энергию

С его выводами согласны и в министерстве энергетики Литвы. Как сообщил DW представитель министерства, именно на теплоснабжение приходится более 80% общего потребления энергии, полученной в стране из возобновляемых источников. Лапинскас считает, что достигнутый показатель - почти четверть "зеленой" энергии в энергобалансе - хороший результат для Литвы.

А если посмотреть на ее структуру? По данным оператора литовской энергосистемы Литгрид, в 2018 году ветряные электростанции сгенерировали 54% от общего количества "зеленой" энергии, солнечные - 4%, гидроэлектростанции - 20%, на биомассу с биогазом пришлось соответственно 11% и 7%.

Помог "Газпром"?

Президент Литовской конфедерации ВИЭ Мартинас Нагявичюс в беседе с DW указал, что использование "зеленой" энергии получило в стране импульс отчасти из-за действий российского концерна "Газпром". До 2014 года, когда начала работать плавучая регазификационная установка Independence, благодаря которой Литва может покупать СПГ, "Газпром" являлся основным поставщиком газа для литовских электростанций и постоянно увеличивал на него цену.

Прибытие в Клайпеду танкера с СПГ

Свою роль сыграло и то обстоятельство, что власти в Вильнюсе поддерживают развитие ВИЭ, в частности, субсидируют установку солнечных батарей. Так, в Минэнерго Литвы пояснили, что за 1 киловатт электроэнергии, выработанной солнечными батареями, можно получить компенсацию в 323 евро.

Айстис Радавичюс, директор литовской Ассоциации ветряных электростанций, говорит, что, согласно предварительным оценкам экспертов ассоциации, в 2019 году ветропарки произвели около 13% необходимой стране электроэнергии. "Если оперировать не процентами, а объемами мощности, то в 2018 году ветряные электростанции выработали в Литве 1,45 тераватт-часов, а в 2019 году - рекордные за всю историю страны 1,453 тераватт-часов", - добавил Радавичюс. По его словам, это около половины того, что потребляют домохозяйства.

Планы властей Литвы и частного бизнеса

В сфере "зеленой" энергетики все увереннее чувствует себя литовский частный бизнес. Айдмантас Бернатонис, представитель компании Dalis gero из Кайшядориса, рассказал DW что, ветряной энергетикой заинтересовался еще в 2005 году.

По его словам, причиной интереса послужило то, что тогда в Литве не было ни одной современной ветряной электростанции. Кроме того, и тогда, и сейчас Бернатонис считает, что будущее за ВИЭ. Бизнесмен утверждает, что компания собирается расширять свою деятельность и установить еще две-три ветряные электростанции.

Со своей стороны, Минэнерго Литвы обещает, что, согласно общегосударственной стратегии развития производства и использования энергии из возобновляемых источников, в 2030 году ее доля в общем энергобалансе увеличится до 45%, а в 2050-м - до 80%. В 2050 году, по прогнозу экспертов министерства, все тепло для обогрева городов будет получено из ВИЭ.

Между тем, несмотря на все достигнутые успехи и амбициозные планы, в развитии "зеленой" энергетики Литва отстает от соседей - Латвии и Эстонии. В 2018 году ее доля в энергобалансе Латвии достигла 40,9%, а Эстонии - 29,9%. Опрошенные DW эксперты и представители Минэнерго имеющее отставание Вильнюса связали с тем, что в Латвии и Эстонии лучше развита гидроэнергетика.

Смотрите также:

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Закрытие угольных электростанций Правительство ФРГ решило к 2038 году прекратить использование в электроэнергетике угля - самого вредного для климата ископаемого энергоносителя. Уже в 2022 году общая мощность угольных электростанций сократится на четверть. Ускоренными темпами будут закрывать те, что работают на импортном каменном угле. За свертывание добычи бурого угля ряд регионов Германии получит многомиллиардные компенсации.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Развитие возобновляемой энергетики К 2030 году 65% потребляемой в Германии электроэнергии должны производиться из возобновляемый источников (ВИЭ), прежде всего - с помощью ветра и солнца. На момент принятия программы в сентябре 2019 года этот показатель составлял около 43%. Среди мер стимулирования развития ВИЭ - повышение материальной заинтересованности местных органов власти в установке на своей территории ветрогенераторов.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Введение сертификатов на выбросы CO2 Тот, кто выбрасывает в атмосферу значительные объемы парниковых газов, должен за это платить. Таков смысл системы CO2-сертификатов, введенной в Европейском Союзе еще в 2005 году для промышленных предприятий. В Германии с 2021 года приобретать подобные сертификаты обязаны будут также компании, продающие потребителям различные виды топлива. В результате оно должно подорожать.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Повышение цен на топливо Цена CO2-сертификатов, согласно правительственной программе, будет в 2021-25 годах планомерно расти. Это должно привести к постепенному удорожанию, в частности, бензина и дизельного топлива на заправочных станциях. Цель правительственной программы - подтолкнуть автомобилистов к более экономному расходованию нефтепродуктов и, в конечном счете, к переходу на экологичные виды транспорта.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Стимулирование электромобильности Правительство ФРГ расширило и продлило до 2025 года программу стимулирования покупки полностью электрических автомобилей и заряжаемых от розетки плагин-гибридов. Так, скидка на электромобили по цене до 40 тысяч евро увеличена с 4 до 6 тысяч евро, для более дорогих моделей она составляет 5 тысяч евро. Одновременно решено в 2020-21 годах установить 50 тысяч новых общедоступных станций зарядки.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Увеличение налога на авиабилеты Выбросы от работы авиадвигателей весьма способствуют парниковому эффекту, поэтому правительство ФРГ стремится сократить число авиаперелетов, особенно внутри Германии и Европы. Один из пунктов программы защиты климата - повышение с 1 апреля 2020 года налога на авиабилеты. В частности, на 5,65 евро до 13,03 евро при вылете из аэропортов на территории Германии по внутриевропейским маршрутам.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Налоговые льготы железной дороге Чем больше пассажиров предпочтут автомобилям, междугородним автобусам и самолетам электропоезда, тем лучше для климата, считает правительство ФРГ. Один из пунктов его программы - снижение НДС на железнодорожные билеты с 19% до льготных 7% с 1 января 2020 года и, в результате, их удешевление в поездах дальнего следования на 10%. Недополученные налоги казне компенсирует сбор с авиапассажиров.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Запрет дизельного отопления домов Значительные выбросы CO2 возникают при обогреве зданий. Во многих немецких домах, прежде всего - индивидуальных, все еще действуют отопительные системы на мазуте или солярке, зачастую очень старые и малоэффективные. Государство готово взять на себя 40% расходов на их замену современными экологичными технологиями. А с 2026 года установка дизельных котлов будет вообще запрещена.

Защита климата в Германии: программа правительства до 2030 года Поддержка энергосберегающего жилья Чем больше в здании применяется энергосберегающих технологий, тем меньше энергии требуется для его отопления. Поэтому с 2020 года правительство Германии в рамках программы защиты климата будет предоставлять налоговые льготы всем домовладельцам за установку в окнах энергосберегающих стеклопакетов и за теплоизоляцию стен и крыши. Автор: Андрей Гурков

