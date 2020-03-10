Как коронавирус ударил по туризму в Санкт-Петербурге

Из-за SARS-CoV-2 туристы отменяют поездки в Петербург, не состоится ПМЭФ. Представители турбизнеса жалуются на потери, но власти города пока не торопятся с выводами. Подробности - у DW.
В Санкт-Петербурге находятся лишь два человека из двадцати официально признанных заболевшими новым коронавирусом в России. Несмотря на эти незначительные цифры, туриндустрия города несет большие потери: путешественники отменяют поездки, российские власти решили не проводить в этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). При этом поступления от турбизнеса составляют около 13% доходной части бюджета города на Неве. Каковы масштабы проблемы и какими экономическими последствиями это грозит Петербургу - в материале DW.
Общежитие под карантином
Ситуация вокруг SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге не идентична происходящему в Москве. Даже если бы в Смольном захотели отправлять всех прибывающих из стран "повышенного риска" (Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Германия и Испания) на карантин, у городских властей просто не было бы возможностей контролировать их передвижения. Система распознавания лиц по камерам видеонаблюдения пока доступна только московским властям.
Под карантином в Петербурге официально находятся два учреждения: одно из отделений инфекционной больницы имени Боткина, где содержатся двое заразившихся вирусом, и студенческое общежитие Медицинского университета имени Мечникова. Сотни студентов-медиков оказались под карантином из-за того, что их соседом был учащийся из Италии, вернувшийся в Петербург инфицированным коронавирусом.
Отмена ПМЭФ снизит цены на гостиницы Петербурга
Главной имиджевой потерей для города стала отмена ПМЭФ-2020. На этот форум с 1997 года ежегодно в конце мая - начале июня съезжаются федеральные и региональные элиты и высокопоставленные гости из зарубежья, чтобы обсуждать актуальную экономическую повестку в России и мире. Для гостиничного и ресторанного бизнеса Санкт-Петербурга этот форум - всегда большое событие.
Например, только в 2019 году ПМЭФ за три дня посетили 19 тысяч гостей из 145 стран. Организаторы оценивали свои затраты в 2 млрд рублей, а общая стоимость мероприятия могла составить 3 млрд. Впрочем, эксперты считают, что для города отмена данного форума - не самая большая экономическая потеря. "Понятно, что в Петербург (на время форума. - Ред.) приезжают состоятельные люди, что ПМЭФ приносит определенные доходы предпринимателям, - рассуждает президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. - Но нельзя сказать, что это единственный крупный источник доходов в отрасли".
Более того, обычным туристам, которые захотят провести отпуск в Петербурге в начале июня, отмена ПМЭФ может даже сыграть на руку. "Если отмена форума подтвердится (официальных бумаг об отмене пока не было), то на начало июня должны будут установиться адекватные цены", - отмечает председатель правления Лиги туроператоров Санкт-Петербурга Алена Сергеева. По ее словам, в туристический сезон заполняемость отелей на 70 процентов обеспечивается туркомпаниями.
Потери турбизнеса из-за коронавируса - до 50% выручки
Отельеры и рестораторы уже посчитали, сколько денег не досчитаются в этом году. "Заметна паника, которой все поддались, - говорит Игорь Бухаров. - В ресторанах годовая выручка падает на 25%, в отелях, ориентированных на китайцев, - на 50%. Из Европы, в частности, из Финляндии, тоже перестали ехать: в обычных отелях выручка падает примерно на 30%".
Алена Сергеева рассказала DW, что от туров отказываются не только европейские туристы, но и российские. "Для нас начало сезона или предсезонье - это школьные весенние каникулы. Так вот у большого количества компаний начались аннуляции туров даже на период школьных каникул", - объясняет Сергеева. Из-за противоречивой информации о распространении вируса жители регионов просто боятся везти детей в Петербург, считает она.
Несмотря на большие финансовые потери в этом году, специалисты не ожидают массовых сокращений в туристической отрасли. "Сокращение штата - это дорогостоящая вещь, - отмечает Игорь Бухаров из Федерации рестораторов и отельеров. - Уволить у нас (в России. - Ред.) невозможно: надо выплатить двухмесячную зарплату по сокращению штата, предложить более низкие должности". По его мнению, владельцы ресторанов и гостиниц скорее будут договариваться с арендодателями, чтобы снизить стоимость аренды помещений.
Реакция властей Петербурга на страхи туристов из-за коронавируса
Председатель правления Лиги туроператоров Петербурга Алена Сергеева убеждена, что власти города должны остановить панику среди туристов из-за коронавируса. "Если власти ничего не сделают, то город останется без туристов", - предупреждает эксперт. "Мы им (в комитет по туризму Смольного. - Ред.) позвонили и сказали, что нам нужна помощь. Чтобы они объяснили людям, что нет никакой серьезной эпидемиологической ситуации в городе на Неве, - рассказала Сергеева. - Никакой реакции пока не последовало".
DW также обратилась в комитет по развитию туризма города. Советница председателя комитета Яна Макшина рассказала, что пока рано подсчитывать ущерб от ситуации с SARS-CoV-2 для экономики Санкт-Петербурга. "Мы ждем и смотрим, как развиваются события. С учетом того, что сейчас низкий сезон, у нас есть время проанализировать и решить, что будет дальше, перед высоким сезоном. Пока что мы не делаем никаких выводов", - заявила она. Чиновница отметила, что сокращение поездок сейчас - общая тенденция, вызванная тем, что у людей "срабатывает инстинкт самосохранения". "Мы прекрасно понимаем опасения туристов, - говорит Макшина. - Но мы в любом случаем приглашаем всех в Петербург, зовем на чемпионат Европы по футболу. Он будет летом - возможно, к тому времени что-то изменится".
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