Как коронавирус может повлиять на мозг?

В последнее время появились многочисленные доказательства того, что новый коронавирус SARS-CoV-2 активно атакует не только легкие и дыхательные пути, но и другие органы человеческого тела. Тяжелый ущерб может быть также нанесен сердцу, кровеносным сосудам, нервным тканям, и коже.

Британские неврологи опубликовали в журнале Brain шокирующие данные о том, что коронавирус может стать причиной серьезных повреждений мозга даже у пациентов с легкими симптомами COVID-19 или у тех, кто уже выздоровел.

Неврологи Университетского колледжа Лондона диагностировали острый рассеянный энцефаломиелит у более чем 40 британских пациентов с COVID-19. Это воспалительное заболевание приводит к дегенеративному разрушению центральной нервной системы, которое поражает так называемую миелиновую оболочку нервных клеток головного и спинного мозга.

Различные последствия заболевания COVID-19

Двенадцать из этих пациентов страдали от воспаления центральной нервной системы, десять - от преходящей энцефалопатии (заболевание мозга. - Ред.) с бредом или психозами, у восьми был инсульт, еще у восьми - повреждение нервов, в основном с синдромом Гийена-Барре. Это аутоиммунная реакция, которая атакует нервные клетки, вызывает паралич и в 5 процентов случаев заканчивается смертью. Из-за таких осложнений умерла одна из пациенток в возрасте 59 лет.

"COVID-19 атакует мозг так, как мы не видели ни у одного из вирусов ранее", - заявил ведущий автор исследования и консультант Университетского колледжа Лондона Майкл Занди. Необычными являются серьезные повреждения мозга даже у пациентов с легкими симптомами.

Больные COVID-19 в Бразилии

Новые клинические исследования заболеваний, вызванных коронавирусом, подтверждают опасения, что у некоторых пациентов COVID-19 может вызывать долгосрочные проблемы со здоровьем. Многие пациенты чувствуют одышку и усталость еще долго после выздоровления. Другие выздоровевшие страдают от онемения конечностей, слабости, проблем с памятью.

"С точки зрения биологии у острого рассеянного энцефаломиелита есть сходство с рассеянным склерозом, но он протекает тяжелее. У некоторых пациентов начинаются длительные проблемы со здоровьем, другие же хорошо восстанавливаются", - отметил Занди.

Масштаб осложнений еще предстоит выяснить

Он также добавил, что весь спектр вызываемых SARS-CoV-2 заболеваний и осложнений еще, вероятно, даже не выявлен, ведь многие пациенты находятся в больницах в слишком тяжелой форме, чтобы делать им исследования мозга или проводить другие процедуры.

"Мы хотели бы обратить внимание врачей всего мира на эти осложнения при коронавирусе", - заявил Занди. По его словам, пациенты с когнитивными нарушениями, проблемами с памятью, усталостью, глухотой или слабостью должны обязательно проконсультироваться у невролога.

Шокирующие примеры из практики

Также были опубликованы тревожные единичные случаи из практики. Например, 47-летняя женщина после недели кашля и высокой температурывнезапно почувствовала головную боль и онемение правой руки. В больнице она стала сонной и ни на что не реагировала. Во время экстренной операции ей пришлом удалить часть черепа, чтобы снизить давление из-за отека мозга.

55-летняя пациентка, которая ранее не страдала от психических заболеваний, в день выписки из больницы начала вести себя странно. Она надевала и снимала свое пальто снова и снова, затем у нее начались галлюцинации, дома она увидела обезьян и львов. В больнице ей выписали антипсихотические медикаменты.

Тысячи случаев повреждения мозга при "испанке"

Британские неврологи опасаются, что у некоторых пациентов COVID-19может оставлять такие повреждения мозга, которые станут заметны лишь в последующие годы. Согласно исследованию, подобные осложнения были у пациентов также и после разрушительного испанского гриппа 1918 года. Вероятно, почти у миллиона человек также были осложнения в виде повреждения мозга.

"Конечно, мы надеемся, что такого не случится. Но раз мы столкнулись с пандемией такого масштаба, которая коснется большой части населения, мы должны быть наготове", - подчеркнул Майкл Занди.

Смотрите также:

Как коронавирус изменил мир Европа открыла внутренние границы С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

Как коронавирус изменил мир Евросоюз спасает свою экономику Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

Как коронавирус изменил мир 130 млрд евро для поддержки немецкой экономики Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

Как коронавирус изменил мир Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

Как коронавирус изменил мир Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения" Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

Как коронавирус изменил мир Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

Как коронавирус изменил мир Коронавирус - не помеха параду в России Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

Как коронавирус изменил мир Тунис объявил о победе над коронавирусом Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как коронавирус изменил мир В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2 Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

Как коронавирус изменил мир Когда появится вакцина от коронавируса? На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

