Как команда президента Зеленского поделила места в его администрации

В администрации президента Украины Зеленского нашлось место для его партнеров по шоу-бизнесу и для адвоката олигарха Коломойского. Но новая АП с первых дней рискует быть втянута в судебные споры.
"Мы принципиально не делим должности до утверждения результатов выборов", - заверял журналистов политтехнолог штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в избирательную ночь 21 апреля. Интрига относительно распределения портфелей в команде новоизбранного президента Украины держалась еще ровно месяц - только вечером во вторник, 21 мая, появились первые указы нового главы государства о назначениях в его администрации.
Сам Разумков, кстати, должности пока не получил. Впрочем, большинство новых ключевых фигур администрации президента (АП) сопровождали Зеленского в течение всей избирательной кампании.
Глава АП Богдан - от Ющенко к Януковичу
Например, новоназначенный глава АП 42-летний Андрей Богдан утверждает, что именно он впервые предложил Владимиру Зеленскому идти в политику. Произошло это, по словам Богдана, еще в 2016 году - тогда он уже был адвокатом олигарха Игоря Коломойского, защищал в суде лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана и успел со скандалом потерять место в списке кандидатов в депутаты от "Блока Петра Порошенко".
Львовянин Андрей Богдан переехал в Киев в 2001 году и с тех пор чередовал адвокатскую практику с работой в судах и госорганах. Как юрист он представлял интересы правительства Юлии Тимошенко в споре с Виктором Пинчуком вокруг Никопольского завода ферросплавов, защищал экс-министра внутренних дел Юрия Луценко от обвинений в незаконной выдаче наградного оружия и баллотировался в Верховную раду по спискам "Нашей Украины - народной самообороны" экс-президента Виктора Ющенко.
Адвокат и закон о люстрации
Но в 2010 году, после победы на президентских выборах Виктора Януковича, Богдан получил должность в правительстве Николая Азарова - сначала замминистра Кабинета министров, а затем уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики. После бегства Януковича Богдана уволили из Кабмина, а осенью 2014 года должность уполномоченного попала под закон об очищении власти.
Казалось бы, согласно этому закону, Андрей Богдан не может занимать посты в госорганах до 2024 года. Однако сам он утверждает, что работа в должности главы АП не является государственной службой, а потому закон о люстрации, по его мнению, на нее не распространяется.
С этим не согласна экс-директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко. "Должность главы АП в законе об очищении власти записана черным по белому. То, что указ о его (Богдана. - Ред.) назначении подготовили, возможно, ошибка, но он ставит под вопрос легитимность всех дальнейших действий руководителя администрации, наносит удар по репутации президента и может быть обжалован в суде", - указала Козаченко.
"Квартал" на Банковой
Владимир Зеленский не раз обещал перенести администрацию президента из дома на улице Банковой в Киеве в новый "прозрачный" офис. А пока в центре Киева в правительственном квартале появляется еще и "Квартал 95", ведь на работу в новую АП перешли сразу несколько партнеров президента по шоу-бизнесу.
Так, первым заместителем главы администрации президента Андрея Богдана назначен Сергей Трофимов - исполнительный продюсер студии "Квартал 95", заместителями - сценарист Юрий Костюк и основатель компании GoodMedia (производство политической и социальной рекламы) Кирилл Тимошенко.
Для своего лучшего друга и бизнес-партнера, директора студии "Квартал 95" Сергея Шефира Владимир Зеленский сохранил место первого помощника президента. Шефира считали одним из претендентов на должность главы АП. "Юридически я не подкован - только на уровне бизнеса. На человеческом уровне договориться конструктивно смогу", - говорил он в интервью изданию theБабель. По словам Шефира, его главная задача в политике - "помочь Зеленскому остаться человеком".
Первые ошибки и конфликты
В первых назначениях Владимира Зеленского не обошлось без конфуза. Во вторник вечером на сайте президента появился указ о назначении заместителем главы АП Елены Зеркаль - нынешнего замминистра иностранных дел.
Впрочем, утром в среду документ убрали, а несколько СМИ со ссылками на источники сообщили, что Зеркаль отказалась от должности. Позже Зеленский официально отменил указ о назначении Зеркаль. Никаких объяснений от АП по этому поводу до сих пор нет, как и другой кандидатуры на должность руководителя внешнеполитического блока.
Еще одним заместителем главы АП с опытом работы в органах власти стал Руслан Рябошапка - бывший сотрудник Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК), который в штабе Зеленского отвечал за антикоррупционную и правоохранительную политику. В начале мая он после первых встреч команды Зеленского с лидерами ЕС настаивал на срочном возвращении в Уголовный кодекс статьи об ответственности за незаконное обогащение.
Между тем АП уже вступила в первый конфликт с Верховной радой, это случилось во время подачи проекта поправок к избирательному законодательству. Его внес в парламент Андрей Богдан, тогда как согласно регламенту это должен был сделать официальный представитель главы государства в парламенте.
Им накануне назначили Руслана Стефанчука - главного идеолога предвыборного штаба Зеленского, который во время кампании неоднократно подчеркивал необходимость расширения народовластия и снятия президентской и депутатской неприкосновенности. В конечном итоге президентские поправки к избирательному законодательству все-таки были зарегистрированы в Верховной раде, но депутаты отказались включать их в повестку дня.
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