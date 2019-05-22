 Как команда президента Зеленского поделила места в его администрации | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 22.05.2019

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Украина

Как команда президента Зеленского поделила места в его администрации

В администрации президента Украины Зеленского нашлось место для его партнеров по шоу-бизнесу и для адвоката олигарха Коломойского. Но новая АП с первых дней рискует быть втянута в судебные споры.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

"Мы принципиально не делим должности до утверждения результатов выборов", - заверял журналистов политтехнолог штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в избирательную ночь 21 апреля. Интрига относительно распределения портфелей в команде новоизбранного президента Украины держалась еще ровно месяц - только вечером во вторник, 21 мая, появились первые указы нового главы государства о назначениях в его администрации.

Сам Разумков, кстати, должности пока не получил. Впрочем, большинство новых ключевых фигур администрации президента (АП) сопровождали Зеленского в течение всей избирательной кампании.

Глава АП Богдан - от Ющенко к Януковичу

Например, новоназначенный глава АП 42-летний Андрей Богдан утверждает, что именно он впервые предложил Владимиру Зеленскому идти в политику. Произошло это, по словам Богдана, еще в 2016 году - тогда он уже был адвокатом олигарха Игоря Коломойского, защищал в суде лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана и успел со скандалом потерять место в списке кандидатов в депутаты от "Блока Петра Порошенко".

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Львовянин Андрей Богдан переехал в Киев в 2001 году и с тех пор чередовал адвокатскую практику с работой в судах и госорганах. Как юрист он представлял интересы правительства Юлии Тимошенко в споре с Виктором Пинчуком вокруг Никопольского завода ферросплавов, защищал экс-министра внутренних дел Юрия Луценко от обвинений в незаконной выдаче наградного оружия и баллотировался в Верховную раду по спискам "Нашей Украины - народной самообороны" экс-президента Виктора Ющенко.

Адвокат и закон о люстрации

Но в 2010 году, после победы на президентских выборах Виктора Януковича, Богдан получил должность в правительстве Николая Азарова - сначала замминистра Кабинета министров, а затем уполномоченного правительства по вопросам антикоррупционной политики. После бегства Януковича Богдана уволили из Кабмина, а осенью 2014 года должность уполномоченного попала под закон об очищении власти.

Николая Азаров (фото из архива)

Николая Азаров (фото из архива)

Казалось бы, согласно этому закону, Андрей Богдан не может занимать посты в госорганах до 2024 года. Однако сам он утверждает, что работа в должности главы АП не является государственной службой, а потому закон о люстрации, по его мнению, на нее не распространяется.

С этим не согласна экс-директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко. "Должность главы АП в законе об очищении власти записана черным по белому. То, что указ о его (Богдана. - Ред.) назначении подготовили, возможно, ошибка, но он ставит под вопрос легитимность всех дальнейших действий руководителя администрации, наносит удар по репутации президента и может быть обжалован в суде", - указала Козаченко.

"Квартал" на Банковой

Владимир Зеленский не раз обещал перенести администрацию президента из дома на улице Банковой в Киеве в новый "прозрачный" офис. А пока в центре Киева в правительственном квартале появляется еще и "Квартал 95", ведь на работу в новую АП перешли сразу несколько партнеров президента по шоу-бизнесу.

Так, первым заместителем главы администрации президента Андрея Богдана назначен Сергей Трофимов - исполнительный продюсер студии "Квартал 95", заместителями - сценарист Юрий Костюк и основатель компании GoodMedia (производство политической и социальной рекламы) Кирилл Тимошенко.

Выступление студии Квартал 95, декабрь 2016 года

Выступление студии "Квартал 95", декабрь 2016 года

Для своего лучшего друга и бизнес-партнера, директора студии "Квартал 95" Сергея Шефира Владимир Зеленский сохранил место первого помощника президента. Шефира считали одним из претендентов на должность главы АП. "Юридически я не подкован - только на уровне бизнеса. На человеческом уровне договориться конструктивно смогу", - говорил он в интервью изданию theБабель. По словам Шефира, его главная задача в политике - "помочь Зеленскому остаться человеком".

Первые ошибки и конфликты

В первых назначениях Владимира Зеленского не обошлось без конфуза. Во вторник вечером на сайте президента появился указ о назначении заместителем главы АП Елены Зеркаль - нынешнего замминистра иностранных дел.

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Впрочем, утром в среду документ убрали, а несколько СМИ со ссылками на источники сообщили, что Зеркаль отказалась от должности. Позже Зеленский официально отменил указ о назначении Зеркаль. Никаких объяснений от АП по этому поводу до сих пор нет, как и другой кандидатуры на должность руководителя внешнеполитического блока.

Еще одним заместителем главы АП с опытом работы в органах власти стал Руслан Рябошапка - бывший сотрудник Национального агентства по предупреждению коррупции (НАЗК), который в штабе Зеленского отвечал за антикоррупционную и правоохранительную политику. В начале мая он после первых встреч команды Зеленского с лидерами ЕС настаивал на срочном возвращении в Уголовный кодекс статьи об ответственности за незаконное обогащение.

Между тем АП уже вступила в первый конфликт с Верховной радой, это случилось во время подачи проекта поправок к избирательному законодательству. Его внес в парламент Андрей Богдан, тогда как согласно регламенту это должен был сделать официальный представитель главы государства в парламенте.

Им накануне назначили Руслана Стефанчука - главного идеолога предвыборного штаба Зеленского, который во время кампании неоднократно подчеркивал необходимость расширения народовластия и снятия президентской и депутатской неприкосновенности. В конечном итоге президентские поправки к избирательному законодательству все-таки были зарегистрированы в Верховной раде, но депутаты отказались включать их в повестку дня.

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    Автор: Ута Штайнвер


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