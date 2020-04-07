Как Казахстан и Узбекистан борются с коронавирусом

Узбекские и казахские власти приняли жесткие меры против COVID-19. Не все они вызвали полное понимание у жителей. Коронавирус проверяет административные системы обеих стран на прочность.
По числу выявленных случаев инфицирования коронавирусом Узбекистан и Казахстан, к счастью, далеки от лидерства в мире. Несмотря на плотность контактов с Китаем и с Ираном, численность инфицированных в обеих центральноазиатских странах не превышает нескольких сотен. Но она растет, хотя власти и в Ташкенте, и в Нурсултане не стесняются принимать жесткие меры по борьбе с распространением SARS-CoV-2.
В Узбекистане с 6 апреля для всех граждан введен обязательный режим самоизоляции по российскому образцу, то есть покидать дом можно для выхода на работу, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке и посещения врача. До этого достаточно было на улице и в магазинах соблюдать дистанцию в два метра. За нахождение в общественном месте без маски полагается штраф.
Коронавирус в Узбекистане: вежливые полицейские и водометы
В Ташкенте, Нукусе и в областных центра с 30 марта действует ограничение на передвижения на личном автотранспорте без специальных разрешений - нарушителей привлекают к административной ответственности. И, судя по реакции в соцсетях, оправданность этого шага у узбекских пользователей интернета вызвала большие сомнения. Супермаркеты и базары не закрыты, но с 6 апреля у посетителей должны начать измерять температуру.
По словам ташкентского политолога Юрия Черногаева, в столице Узбекистана влияние коронавируса особенно заметно в ее центральной части. Замерли стройки, которых там было много - приезжих, работавших на них, попросили покинуть Ташкент. "По утрам бойцы Нацгвардии с помощью водометов поливают улицы дезинфицирующим раствором, хотя изначально они покупались для других целей. Полицейские подходят к пешеходам, вежливо спрашивают, как самочувствие, нужна ли помощь. Но если кто без маски - то дорога сразу в суд, и судья выписывает штраф", - отмечает Юрий Черногаев.
По его словам, в магазинах Ташкента, Бухары, Нукуса есть все необходимое, в том числе защитные маски. А частных торговцев, их около тридцати тысяч, убедили подписать обязательство, что они не будут поднимать цены. При этом, добавляет Черногаев, на рынках цены все же подскочили - сказывается то, что доступ сельхозпроизводителей, как и все прочих сельчан, в города резко ограничен. При этом политолог особо обратил внимание на то, что обменные пункты в столице, но офисы банков работают и валюту там меняют.
Дневники встреч и меры экономической поддержки в Узбекистане
Генеральная прокуратура предложила узбекистанцам с 6 апреля вести дневники встреч, куда должны вноситься данные тех, с кем осуществлялось общение. О штрафах тем, кто не последует рекомендации, не сообщается. Но наблюдатели сходятся в том, что прокуратура - орган с репутацией, и она сможет в данном случае убедить граждан, так что число таких нешкольных дневников скоро должно резко вырасти.
Между тем школьники в Узбекистане до конца апреля будут учиться дистанционно, находясь дома. Им предложены телеуроки, эта акция была с большой помпой разрекламирована. Но когда телеуроки начались, их тут же начали критиковать за низкий уровень грамотности тех, кто с экрана преподает те или иные предметы.
В свою очередь, Юрий Черногаев обращает внимание на экономические шаги, которые должны смягчить удар карантина по населению. Они были обозначены в президентском указе от 20 марта, и, по мнению политолога, для Узбекистана беспрецедентны. Шавкат Мирзиёев пошел на создание антикризисного фонда в 10 триллионов сумов (примерно миллиард долларов в эквиваленте) и введение различных налоговых и таможенных послаблений. А также поручил в течение месяца сформировать перечень дополнительных инфраструктурных проектов в регионах. Вопрос, откуда сейчас, при упавших ценах на нефть и газ, взять на это деньги, пока остается открытым.
Чрезвычайное положение в Казахстане
Казахстан, как и Узбекистан, претендующий на региональное лидерство, почти одновременно с соседом принял меры по предотвращению распространения коронавируса из Китая. Так, если Узбекистан 21 января начал проверять температуру у приехавших из КНР, а 4 февраля для них ввел карантин, то Казахстан с 29 января по 6 февраля приостановил все виды пассажирского сообщения с КНР и даже прекратил почтовое. А 16 марта в стране было введено чрезвычайное положение (ЧП), которое будет действовать по 15 апреля.
Это произошло после того, как 13 марта были выявлены первые случаи заражения коронавирусом в республике. Речь шла о уже не о "китайском направлении", а двух гражданах Казахстана, прибывших из Германии. Сначала в Алма-Ате и в Нурсултане, а затем в других крупных городах были выставлены полицейские посты, усилена охрана общественного порядка, ограничена работа магазинов, закрыты развлекательные центры, кинотеатры, прочие места скопления людей. Границы, как и у соседей, закрыты.
Тем не менее к 3 апреля в Казахстане не осталось ни одного региона, где не были бы зафиксированы случаи инфицирования коронавирусом - последней о таком факте сообщила Костанайская область. А 6 апреля Минздрав республики известил о 120 сотрудниках медицинских учреждений, у которых за время пандемии выявлен вирус.
Кстати, медикам государство пообещало выплатить по 2 000 долларов за работу в условиях повышенного риска. Компенсацию в размере 42 500 тенге (около 100 долларов) власти собираются выдать всем наемным работникам и самозанятым в городах, попавших под карантин, кто в течение прошедшего года хоть раз делал социальные отчисления. Однако, как сообщают источники в республике, с заявками на выплаты царит неразбериха, а власти на местах изменяют условия выплаты.
Коронавирус и дыры в казахстанской системе власти
"В государственной системе коронавирус вскрыл глубокие дыры. Например, та система широкополосного интернета, в которую были вбуханы сотни миллионов долларов и которая сейчас должна обеспечить дистанционное обучение школьников, мгновенно показала свою неработоспособность. Такие же провалы обнаружились при организации пропускного передвижения по Алма-Ате работающих лиц. Конкретный пример: из-за бюрократических нестыковок 7 апреля может встать типография, печатающая нашу газету", - посетовал в интервью DW главный редактор "Новой газеты - Казахстан" Александр Краснер.
Вопрос об ущербе, который коронавирус при такой работе госаппарат нанесет экономике страны и кошелькам граждан, судя по дискуссиям казахстанских пользователей соцсетей, отодвигает на второй план оценку эффективности мер, которые власти приняли в борьбе с пандемией. На фоне этих дискуссий в Сети появился новый мем - "Капитан Карантин": крепкий агрессивно настроенный человек в защитном костюме гонит с улиц Алма-Аты по домам редких прохожих.
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