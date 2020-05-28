Как итальянская мафия во время пандемии борется за влияние в обществе

В то время как Италия борется с последствиями пандемии коронавируса, мафиозные структуры страны используют кризис в своих целях. "Сегодня привлечь на свою сторону рядовых граждан стало легко как никогда", - отмечает Луиджи Куомо, глава организации SOS Imprese, оказывающей помощь малым и средним предприятиям в борьбе с вымогательством.

В административной области Кампания (расположена в юго-западной части страны, столица - Неаполь) мафиозная группировка каморрa пытается конкурировать с гражданскими активистами, которые оказывают помощь местным жителям. Раздавая продовольственные пакеты и ваучеры на 50 евро, каморрa заручается поддержкой наиболее уязвимых слоев населения. "Раньше они требовали денег, теперь они их раздают. Однако впоследствии они потребуют что-то взамен", - предупреждает Куомо.

Деньги мафии как последний шанс

Кроме того, каморрa, располагающая большими объемами свободных финансовых средств, теперь успешно отмывают эти деньги в легальном бизнесе. "Теперь у мафии нет необходимости угрожать владельцам предприятий. Предприниматели сами ищут людей, которые смогли бы им помочь", - поясняет глава SOS Imprese.

Волонтеры в Неаполе собирают продуктовые пакеты для бездомных

Луиджи Куомо обвиняет центральное правительство страны в запоздалой реакции, непрофессионализме и несогласованных действиях в ходе преодоления кризиса. По его словам, это приводит к тому, что для многих итальянцев деньги мафии становятся последним шансом избежать банкротства.

Пытаясь вернуть ситуацию под контроль, итальянские власти недавно конфисковали активы мафиозных структур по всей стране на общую сумму порядка 15 млн евро.

Вместо владений мафии - социальные кооперативы

Итальянские законы разрешают использовать конфискованное имущество преступных кланов для социальных проектов. По данным итальянского агентства ANBSC, занимающегося управлением таких средств, за последние 20 лет по всей Италии у мафиозных структур удалось конфисковать свыше 65 000 объектов недвижимости, включая землю, предприятия, здания и строительные объекты.

Ренато Натале

Ренато Натале, мэру города Казаль-ди-Принсипи в области Кампания, удалось перепрофилировать 65% конфискованного имущества. Социальная рыночная модель экономики позволяет рядовым гражданам и НКО использовать эти объекты для размещения на их территории кооперативов, которые должны работать на благо общества и способствовать интеграции уязвимых групп населения. Такими предприятиями могут стать, к примеру, кафе, рестораны, культурные и медицинские центры и экофермы.

Итальянцы обращаются за помощью к властям

Из-за пандемии коронавируса многие жители Казаль-ди-Принсипи оказались в бедственном положении. Большинство городского населения занято в сферах общепита или строительства: после введения карантина эти люди лишились работы, сетует Ренато Натале. На данный момент более 1200 семей подали в мэрию заявки на получение ваучеров в размере 500 евро.

В то же время средства, конфискованные у мафиозных структур, могут удовлетворить только половину запросов. "Остаток нам пришлось взять из муниципального бюджета", - рассказывает мэр. Он надеется, что жители города не польстятся на кажущуюся благотворительность каморры.

Многие конфискованные объекты простаивают

Между тем бюрократия, нехватка ресурсов и неэффективное управление арестованным имуществом зачастую приводят к тому, что конфискованные у мафии активы долгое время находятся в неопределенном статусе. "Пока кланы видят, что их объекты не эксплуатируются, они считают их своей собственностью и демонстрируют населению свое присутствие", - указывает Луиджи Куомо.

Виллы, конфискованные у коморры

Из-за бюрократических проволочек нередко проходит более 10 лет, прежде чем агентство ANBSC законно передает бывшее имущество преступных группировок местным органам власти. Кроме того, его обслуживание создает дополнительную нагрузку на муниципальные бюджеты, поэтому объекты зачастую простаивают.

"В 2020 году мы получили от ANBSC еще 22 объекта, - продолжает мэр Натале. - Чтобы сделать их пригодными к эксплуатации, требуются инвестиции, однако из-за кризиса у нас осталось еще меньше возможностей выделить на эти цели дополнительные средства".

Мафия угрожает активистам

Иногда пассивность местных властей трактуется как молчаливое согласие с деятельностью мафиозных структур. "Мы нуждаемся в большей прозрачности", - отмечает Бернардо Диана, глава организации RAIN Arcigay, которая также находится в административной области Кампания. В его городе на данный момент насчитывается более 150 конфискованных объектов, однако большинство из них по-прежнему закрыты для доступа НКО.

Между тем мафиозные кланы продолжают преследовать активистов, пытаясь заставить их прекратить помогать местным жителям. К примеру, в адрес приходских священников регулярно поступают угрозы, рассказывает глава SOS Imprese Луиджи Куомо. Несмотря на это, местные организации делают все возможное для того, чтобы одержать над победу над каморрой. "Равно как и перед государством, перед нами также стоит задача поддержать наши общины, - подчеркивает Бернардо Диана. - Однако нужно, чтобы и правительство оставалось начеку".

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