Как из-за главы спецслужбы едва не развалилось правительство Меркель

Редко какое кадровое решение немецкого правительства вызывало столь бурную и дружно негативную реакцию, как принятое вечером во вторник, 18 сентября, в отношении начальника Федерального ведомства по охране конституции. Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen) хоть и снят с этой должности, как того требовали входящие в правящую коалицию социал-демократы, но отправлен не в отставку, а на повышение. В министерстве внутренних дел Германии он займет пост статс-секретаря, то есть, станет фактически замминистра.

Политические аналитики считают, что такое довольно неожиданное кадровое решение было для канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) единственной возможностью предотвратить распад своего уже четвертого по счету правительства. В немецкую правящую коалицию, напомним, кроме Социал-демократической партии Германии (СДПГ) входит Христианско-демократический Союз (ХДС) самой Меркель и ее партнер по консервативному блоку Христианско-социальный Союз. ХСС возглавляет министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer).

Чем провинился начальник немецкой спецслужбы?

Ханс-Георг Масен впал в немилость из-за интервью, в котором он выразил сомнение в достоверности видеозаписи, сделанной в конце августа в Хемнице во время беспорядков, устроенных правыми ультрас. На записи видно, как разъяренные молодчики травят на улице прохожих, принятых ими за беженцев. Именно так интерпретировала эти кадры и Ангела Меркель, резко осудив зачинщиков и правоэкстремистских участников беспорядков.

Скриншот видео из Хемница

Глава же спецслужбы заявил, что не располагает "надежной информацией" о травле иностранцев, и не исключил, что видеоролик был сфабрикован левыми антифашистами для того, чтобы "отвлечь внимание общественности от убийства в Хемнице".

Волнения в городе, напомним, начались после того, как 26 августа в результате драки погиб немец - предположительно от рук беженцев. Следует также заметить, что в немецких СМИ прежде, чем публиковать упомянутый видеоролик, его тщательно проверили на достоверность и по целому ряду критериев и свидетельствам очевидцев пришли к выводу о его бесспорной аутентичности.

Интервью Масена в Германии расценили как подыгрывание правым популистам и как попытку дискредитировать лично канцлера. Позднее стало к тому же известно, что он, не имея на то права, передал парламентской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) информацию из еще неопубликованного отчета возглавляемой им спецслужбы.

Канцлер Меркель перед выбором

Попытки Масена объясниться, в том числе, на слушаниях в бундестаге, не удовлетворили социал-демократов. Они в ультимативной форме потребовали отправить начальника спецслужбы в отставку. Но горой за своего непосредственного подчиненного встал министр внутренних дел, занимающий в миграционной политике куда более жесткую позицию, чем канцлер. Считается, что Зеехофер и Масен единомышленники в этом вопросе.

Ханс-Георг Масен (слева) и Хорст Зеехофер

В результате Меркель оказалась в ситуации, грозящей развалом ее коалиции. Если бы Масен остался на своем посту, из правительства, скорее всего, вышли бы социал-демократы - шесть министров из 15 в правительстве Меркель. А его отставка привела бы к очередному конфликту канцлера с главой МВД Хорстом Зеехофером. У его ХСС, правда, только три министерских портфеля, но без этой партии у правительства Меркель также не было бы парламентского большинства.

Досрочные же выборы, если судить по недавним социологическим опросам, в настоящий момент чреваты таким результатом, при котором консерваторы из ХДС/ХСС даже вместе с социал-демократами не получают достаточного для формирования нового правительства количества голосов.

Решение правящей коалиции по Масену: отставка с повышением

Найденное во вторник на переговорах лидеров трех правящих партий компромиссное кадровое решение вызвало резкую критику не только оппозиции, которая расценила его как "фарс" и "плевок в лицо всем демократам" (Левая партия), "цинизм", "дилетантство" и "жульничество" ("зеленые"), "реальный хаос" (либералы).

МВД Германии

Но и в самой СДПГ, например, многие считают достигнутый компромисс "умиротворением" правых популистов, называют "постыдным", требуют от лидеров партии не допустить назначения Масена статс-секретарем МВД. И даже в ХДС некоторые пожимают плечами. Например, консервативный министр внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, заявивший, что в своем ведомстве он не допустил бы того, чтобы чиновника, которому грозит отставка, еще бы и повысили.

По данным немецкой прессы, зарплата руководителя Федерального ведомства по охране конституции составляет 11 577 евро в месяц, а статс-секретаря МВД - 14 157.

Конфликт в правящей коалиции

Многие в Германии считают историю с Масеном признаком неустойчивости правительства Меркель, с большим трудом сформированного только через пять с лишним месяцев после выборов в сентябре прошлого года.

Напоминают о том, что многие социал-демократы по-прежнему считают ошибкой участие своей партии в правительственной коалиции с консерваторами, и о постоянно тлеющем конфликте между лидерами ХДС и ХСС, то есть, Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером. Вначале между ними разгорелся спор о верхней границе на прием беженцев в Германии, потом о закрытии немецких границ для мигрантов, уже зарегистрированных в какой-либо другой стране ЕС. Теперь вот - Ханс-Георг Масен.

"Постоянные распри (между канцлером и главой МВД. - Ред.) блокируют Германию и подрывают и без того шаткое доверие к политике", - отмечает комментатор столичной газеты Berliner Zeitung. Его коллега из Frankfurter Allgemeine Zeitung считает, что внутренний конфликт в правящей коалиции так и не преодолен.

"Коалиция плетется от одного кризиса к другому, - пишет он. - И всякий раз ей приходится прилагать все больше энергии с тем, чтобы укротить раздирающие ее центробежные силы". Единственное, что удерживает правительство Меркель от распада, считает не только Frankfurter Allgemeine Zeitung, это страх перед дальнейшим усилением АдГ в случае досрочного прекращения его полномочий и проведения перевыборов.

Итогом же решения по Масену стало не укрепление правительственной коалиции, а дальнейшая потеря лица всех ее участников, отмечает Handelsblatt: лидеров СДПГ, не сумевших настоять на отставке начальника спецслужбы; председателя ХСС, создающего впечатление, что главное для него - расквитаться с канцлером; и самой Ангелы Меркель. Ее неспособность настоять на своем и убывающая власть стали, по мнению газеты, совершенно очевидными.

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