Как изменились визовые правила между Беларусью и Евросоюзом

Между Беларусью и ЕС начали действовать новые визовые правила. Соглашение об упрощении визового режима вступило в силу в среду, 1 июля. DW поясняет, как изменились условия для краткосрочных поездок (до 90 дней в любой 180-дневный период) между ЕС и Беларусью.

Шенгенские визы стали дешевле

Начиная с 1 июля, шенгенские визы для белорусов и белорусские визы для граждан стран-членов ЕС стоят 35 евро. От уплаты сбора освобождены, в частности, дети до 12 лет, лица, имеющие инвалидность, школьники, студенты, представители структур гражданского общества. Ранее шенгенские визы для граждан Беларуси стоили 80 евро.

Виза за 10 дней

Также ускорится время обработки заявок на получение визы. Теперь они должны будут рассматриваться в течение 10 календарных дней. Если заявка требует дополнительной проверки, срок могут увеличить до 30 дней. С другой стороны, его могут и уменьшить до двух рабочих дней "в неотложных случаях". Тогда за визу придется заплатить не 35, а 70 евро.

Меньше документов для получения визы

Как и сейчас, для получения визы нужно будет обосновать цель поездки. Но для ряда категорий лиц список необходимых документов сократят. Это коснется, например, бизнесменов, водителей транспорта при международных перевозках, журналистов, студентов и школьников, ученых, мастеров культуры и спортсменов.

Заявка на получение визы будут рассматриваться в течение 10 календарных дней

Предусмотрена и возможность выдачи многоразовых виз со сроком действия год или пять лет. Получить ее смогут, например, бизнесмены, ученые, участники программ обмена между городами-побратимами, если они регулярно пересекают границу.

Граждане стран ЕС, как и ранее, смогут посещать Беларусь на срок до 30 дней без получения визы. Условием является въезд и выезд через Национальный аэропорт Минск.

Границы Шенгена пока закрыты для Беларуси

Впрочем, сразу воспользоваться новыми правилами не получится, потому что внешние границы Шенгенской зоны остаются закрытыми для белорусов. 30 июня Брюссель определил список из 15 стран, границы с которыми ЕС готов открыть. Беларуси среди них нет. Но как только ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, снимут, начнут действовать уже новые правила.

Реадмиссия между ЕС и Беларусью

Одним из условий упрощения визового режима было соглашение о реадмиссии. Оно вступило в силу также с 1 июля. Согласно документу, Беларусь обязуется принимать назад своих граждан, если у них нет права находиться на территории ЕС, либо если они его утратили.

Кроме того, Беларусь обязалась принимать также граждан третьих стран или лиц без гражданства, у которых нет права быть в ЕС, если у них на момент въезда в Евросоюз имелась виза или разрешение на проживание в Беларуси. То же касается и лиц, незаконно въехавших в ЕС с территории Беларуси.

Государства-члены ЕС несут точно такие же обязательства перед Минском. Переговоры по упрощению визового режима и соглашению о реадмиссии стороны начали в 2014 году, а завершили подписанием документов в январе 2020 года.

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