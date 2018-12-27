 Как избавить немецкие мечети от внешнего финансирования | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 27.12.2018

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Германия

Как избавить немецкие мечети от внешнего финансирования

В Германии обсуждается вариант церковного налога для финансирования немецких мусульманских организаций. Цель - уменьшить влияние исламских стран, субсидирующих мечети в ФРГ.

Мечеть в Берлине

Мечеть в Берлине

Церковь в Германии отделена от государства, но государство помогает ей собирать деньги с прихожан, взимает с них церковный налог. Такой государственной услугой пользуются, в частности, обе крупнейшие церкви - евангелическая и католическая, организованные по принципу публично-правовой корпорации.

Мечети в Германии финансируются иначе. Они и строятся, и содержатся за счет частных пожертвований, а главное - с помощью зарубежных дотаций. Это обстоятельство уже давно тревожит некоторых немецких мусульманских деятелей и представителей правительства. Теперь они стали искать способ избавить мечети в Германии от иностранной финансовой зависимости.

Мечети в иностранной зависимости

Берлинский адвокат, основательница и имам одной из мечетей для либеральных мусульман в столичном районе Веддинг Сейран Атес (Seyran Ates) в интервью DW предложила с этой целью распространить на мечети опыт церковного налога, который взимается в Германии с католиков и протестантов. Атес считает, что все, что нужно немецким мусульманским общинам, может в будущем обеспечиваться за счет членов этих общин.

Сейран Атес

Сейран Атес

Об этом размышляют и в немецком министерстве внутренних дел. Статс-секретарь МВД Маркус Кербер (Markus Kerber) на проходившей недавно в Берлине встрече с представителями немецких исламских организаций вполне однозначно поставил цель сделать мечети в Германии независимыми от зарубежных дотаций - из Турции и стран Персидского залива.

Идею поддерживает заместитель председателя парламентской фракции правящих консерваторов Торстен Фрай (Thorsten Frei). "В настоящее время немецкие мечети финансируют главным образом иностранные государства, - заявил он в среду, 26 декабря. - И это нехорошо ни для нашего общества, ни для ислама в Германии".

Какой ислам нужен Германии?

О проблеме денег для немецких мечетей здесь задумались после того, как стало известно, в каких масштабах их финансирует и оказывает на них политическое влияние турецкое государственное управление по делам религии, подчиняющееся непосредственно президенту Реджепу Тайипу Эрдогану и контролирующее крупнейшую в Германии суннитскую организацию Ditib.

Новая мечеть союза Ditib в Кельне

Новая мечеть союза Ditib в Кельне

К Ditib относят примерно 900 из существующих в стране около 2400 мечетей. Имамов сюда присылают из Турции. Есть опасения, что некоторые мусульманские союзы и общины проповедуют в Германии политически сомнительные ценности и способствуют возникновению параллельных обществ. Вот и Сейран Атес заявила в интервью DW о своей тревоге в связи с тем, что в Германии "мы теперь имеем дело с радикальным и политическим исламом". Считается, что применение модели церковного налога для финансирования мечетей может пресечь такие опасные тенденции.

Проблема в том, что у мусульман в Германии нет - как у католиков и протестантов - своей единой "головной организации", то есть, той самой публично-правовой корпорации, собирающий деньги с паствы. А различные немецкие мусульманские союзы и организации представляют, по оценкам, только четверть из примерно четырех с половиной миллионов мусульман в Германии.

Но глава Центрального совета мусульман в Германии Айман Мазиек (Aiman Mazyek) напоминает, что и в исламе есть понятие "цакат" - милостыня, пожертвование или налог, и в своей налоговой декларации мусульманин мог бы указывать, какую именно мусульманскую организацию или союз он хочет материально поддержать.

Как в Германии платят церковный налог

Право взимать церковный налог зафиксировано в Основном законе ФРГ, включившем в свой текст соответствующие положения конституции Веймарской республики, принятой 11 августа 1919 года. "Религиозные общества, являющиеся публично-правовыми корпорациями, - записано в 137-й статье этого документа, - имеют право взимать налоги на основании гражданских налоговых списков, соответственно постановлениям земельного законодательства".

Контекст

Глава МИД и министр юстиции ФРГ в совместной статье для журнала Spiegel предупреждают, что мусульманские общины Германии не должны попасть под влияние турецкой пропаганды. (23.08.2017)

Глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен констатировал увеличение числа салафитов в Германии. Особая угроза исходит от выходцев с Северного Кавказа, считают в немецкой спецслужбе. (10.12.2017)

Эрдоган подвел итоги своему двухдневному госвизиту в Германию. Немецкие политики отказались от участия в церемонии открытия мечети. (29.09.2018)

Глава МВД хочет, чтобы на ислам в Германии не было зарубежного влияния. Зеехофер заверил, что у мусульман в стране те же права и обязанности, что и у всех граждан. (28.11.2018)

Размер церковного налога составляет 8 процентов от суммы подоходного налога в Баварии и Баден-Вюртемберге и 9 процентов во всех остальных землях. В налоговой декларации указывается, в бюджет какой именно церкви или религиозной общины должны поступить деньги. Платят церковный налог только члены той или иной церкви или религиозной общины. Атеисты, безработные, малоимущие, дети, школьники, студенты и пенсионеры от церковного налога освобождены.

Перестают его платить и люди, выходящие из церкви. Но в таком случае они могут быть отлучены от церкви, им может быть отказано в проведении некоторых обрядов, а католическая церковь запретила таким людям причащаться, работать в церковных организациях, в том числе, детских садах и школах, быть похороненным на церковном кладбище

Церковный налог - заодно со всеми прочими - собирают земельные фининспекции. Но эту услугу немецкое государство оказывает церквям не безвозмездно. С общей суммы церковного налога фининспекция удерживает от двух до четырех процентов на возмещение собственных издержек.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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