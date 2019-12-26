Как защищали и губили окружающую среду в России в 2019 году

Состояние экологии россияне считают одним из ключевых факторов, влияющих на качество жизни. DW - об основных событиях 2019 года, отразившихся на экологической ситуации в РФ, и их последствиях.
В Архангельской области местные жители протестуют против строительства мусорного полигона у станции Шиес
По данным социологов, на протяжении последних лет проблема охраны окружающей среды была для россиян одной из ключевых, влияющих на качество жизни. 2019 год ознаменовался, с одной стороны, принятием Россией Парижского соглашения по климату, а с другой - обострением социальных протестов, связанных с "мусорной" проблематикой, проблемой ввоза в Россию ядерных отходов и рядом других тем. DW рассказывает об основных событиях, которые в уходящем году повлияли на экологическую ситуацию и политическую повестку дня в России, и объясняет их последствия.
Принятие Россией Парижского соглашения по климату
В рамках Парижского соглашения по климату Россия обязалась существенно сократить загрязняющие атмосферу выбросы
Принятие Россией Парижского соглашения по климату в сентябре 2019 года стало одним из наиболее важных, с точки зрения экологии, событий в стране. Ожидается, что в связи с этим шагом до конца 2020 года в России будет разработана новая концепция экономического развития, предусматривающая снижение уровня выбросов парниковых газов. Как рассказал DW спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по климату Руслан Эдельгериев, в связи с принятием Парижского соглашения к 2030 году выбросы парниковых газов в России должны будут сократиться до 70-75% по сравнению с их эмиссией 1990 года в СССР.
Однако ряд экспертов предостерегает от избыточного оптимизма. Так, организация Greenpeace Russia назвала присоединение России к Парижскому климатическому соглашению "только самым первым шагом", за которым должны последовать реальные меры по снижению выбросов парниковых газов во всех секторах экономики. А председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский в интервью DW заявил, что присоединение России к Парижскому соглашению - это "чисто политический пиар", за которым не последует реальных действий.
Сегодня Россия находится на 52 месте из 61 возможного в международном индексе эффективности действий в области изменения климата (CCPI), опубликованном в середине декабря 2019 года. При составлении этого индекса организации NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network оценивали действия различных стран по 14 параметрам в четырех основных категориях: "Выбросы парниковых газов", "Возобновляемая энергетика", "Использование энергии" и "Климатическая политика". Показатели России по всем четырём категориям были оценены, как "низкие" или "очень низкие".
Мусорные протесты
Так называемые "мусорные бунты" проходят в России уже третий год, однако в 2019 году они приняли особенно массовый характер. По данным Совета по правам человека при Президенте РФ, только в начале 2019 года "масштабные антимусорные протесты" прошли в 30 регионах России, в том числе в Архангельске, Северодвинске, Подмосковье, Калужской и Ярославской областях.
Наиболее заметными на общем фоне были выступления жителей Архангельской области, протестующих против строительства полигона для сжигания привезенного из Москвы мусора у железнодорожной станции Шиес. Особенно большой резонанс вызвало массовое увольнение летчиков "2-го Архангельского объединенного авиаотряда", отказавшихся возить топливо на стройку у Шиеса, в сентябре 2019 года.
16 декабря мэрия Москвы обнародовала планы, согласно которым в ближайшие 10 лет 34 тонны столичного мусора будут вывезены в Подмосковье и еще 15 тонн - в Калужскую область. Полигон возле Шиеса в документе указан не был.
Пожары и наводнение в Сибири
В результате наводнения в Иркутской области летом 2019 года подтопленными или полностью затопленными оказались свыше трех тысяч домов
Лето 2019 года запомнилось россиянам не в последнюю очередь и масштабными природными катаклизмами. В июле из-за аномально сильных и продолжительных ливней произошло тяжелейшее наводнение в Иркутской области. Оно унесло десятки человеческих жизней и причинило региону колоссальный материальный ущерб.
А почти в тоже самое время в Сибири и на Дальнем Востоке бушевали сильнейшие пожары. Охваченная гнем площадь достигла 2 млн гектар. Дым от пожаров в Сибири, по некоторым сведениям, был виден даже в Татарстане и Поволжье, находящемся в 4 тысячах километрах от Иркутской области.
Ученые из Иркутского государственного университета напрямую связали природные бедствия в регионе с последствиями глобального изменения климата и предупредили о том, что без действенных мер по улучшению экологической ситуации подобные катаклизмы будут повторяться все чаще.
12 декабря президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Поданным российских СМИ, одной из причин его отставки стало недовольство в администрации президента тем, что Левченко не справился с последствиями летнего наводнения в регионе.
Освобождение косаток из "китовой тюрьмы"
Событием, которое российские защитники природы в 2019 году встретили с ликованием, стало закрытие в ноябре так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней Лазовского района Приморского края. В декабре 2018 года в "китовой тюрьме" находилось 87 белух и 11 косаток. По данным Следственного комитета (СК), в Приморском крае, занимавшегося этим делом, млекопитающих выловили незаконно, на основании разрешений, полученных для культурно-просветительских целей.
В июне суд во Владивостоке оштрафовал на 28 млн рублей компанию "Белый кит", участвовавшую в отлове животных. Среди установленных нарушений числились, кроме прочего, несоответствие технических средств, количества судов, неуведомление погранслужбы и незаконное место лова. Административные дела были возбуждены также в отношении трех других компаний - "Сочинский дельфинарий", "Афалина" и "Океанариум ДВ". Все четыре фирмы держали животных в плену для отправки в аквариумы и парки культуры и отдыха.
Ввоз в РФ "ядерных хвостов" и усиление активности молодежных эко-движений
Российский эко-активист, член движения Friday for Future в России Аршак Макичян в Москве на одиночном пикете в защиту климата
Пример шведской школьницы Греты Тунберг, основавшей движение Fridays for Future и успевшей за последние два года обсудить проблему изменения климата с генсеком ООН Антониу Гутерришем и папой римским Франциском, вдохновил и российскую молодежь. В 2019 году участники движения российского крыла Fridays for Future регулярно выходили на пикеты и массовые акции в Москве, Калининграде, Нижнем Новгороде и других городах, требуя от политиков принять конкретные меры против глобального потепления климата. Кроме прочего, молодые активисты устраивали акции против ввоза в Россию обедненного урана из Европы под лозунгом "Ввозите ветряки, а не ядерные отходы".
Как сообщили DW в компании Urenco Deutschland, осуществляющей транспортировку в Россию "ядерных хвостов" по договору с компанией Tenex, общий объем гексафторида урана, который будет перевезен в РФ с трех установок по обогащению урана компании Urenco в Европе в 2019 и 2020 годах, составит 6000 тонн. Последняя в 2019 году поставка обедненного урана из Германии в Россию состоялась в середине декабря.
Внедрение системы раздельного сортирования мусора в России
С 1 января 2019 года в России начался активный этап "мусорной реформы", связанной с раздельным сортированием твердых бытовых отходов. К концу года в ряде регионов для этой цели была создана базовая инфраструктура, в частности, установлены специальные контейнеры для разных типов отходов.
Судя по опросу "Левада-центра", проведенному в марте, 16% россиян уже сортируют отходы у себя дома. Еще 50% опрошенных готовы присоединиться к такой практике, если контейнеры будут находиться рядом с их домом. Что касается Москвы, то, по данным городского Департамента природопользования и охраны окружающей среды, отработать систему раздельного сбора мусора в столице планируют к 2020 - 2021 году.
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Индекс эффективности действий различных стран в области изменения климата организаций NewClimate Institute, Germanwatch и Climate Action Network
Статья "Новой газеты" о массовом увольнении архангельских летчиков, не желаюих возить топливо на стройку мусорного полигона у станции Шиес
Доклад Общественной палаты РФ по обеспечению эффективности мерв переработке мусора
Рекомендации Совета по правам человека по итогам спецзаседания, посвященного предотвращению образования отходов в июне 2019 года
Фото активистов движения Fridays for Future в России, выступающих против ввозы в Россию ядерных отходов из-за границы
Статья DW о последствиях наводнения в Иркутской области летом 2019 года
Данные ВЦИОМ о факторах, являющихся, по мнению россиян, ключевыми для определения качества жизни
Содержание и ход "мусорной реформы" в России по материалам информагентства ТАСС
Сообщение информагентства ТАСС о том, что система раздельного сбора мусора в Москве будет отработана к 2021 году
Данные "Левада-Центра" о ходе "мусорной реформы" в России
Статья ученых Иркутского государственного университета о причинах наводнения в Иркутской области летом 2019 года