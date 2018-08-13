Как защититься от дронов-убийц?

4 августа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение при помощи дронов. Оно потерпело неудачу, однако ситуация показывает, как, по всей видимости, легко превратить эти доступные летательные аппараты в потенциально смертельное оружие.

Во время нападения на Мадуро исполнители преступления, согласно официальным данным, оснастили каждый из двух дронов взрывчаткой весом в килограмм и попытались как можно ближе подлететь к президенту, выступавшему с речью перед военными. Глава МВД Нестор Ревероль заявил после этого, что военные сбили один из дронов с курса "электронным способом". Второй сам врезался в стену дома далеко от цели.

Дроны уже использовались во время войны в Ираке

Уже давно известно, что различные вооруженные группировки, такие как "Исламское государство", используют обычные дроны, чтобы сбрасывать на своих жертв ручные или минометные гранаты.

Так, в апреле 2017 года, террористы ИГ использовали это импровизированное оружие во время битвы за Мосул. Большинство подобных летательных аппаратов стоит меньше тысячи долларов. В интернете полно примеров, как можно использовать дроны для нападения на людей. Люди, одержимые оружием, загружают большое количество видео, демонстрируя самодельные вооруженные дроны.

Летающий пулемет

Среди них есть и видео, демонстрирующее квадрокоптер с установленным на него пулеметом на радиоуправлении. Он стреляет по куклам, которые при попадании в них взрываются. Позднее владелец дрона, выложивший видео в Youtube, признался, что видеоролик - это подделка, дорисованная на компьютере.

И все же очевидно: необходимо знать, как защититься от дронов, если такая необходимость возникнет. Первое, что приходит в голову, - сбить их выстрелом из ружья. Однако проблема в том, что, во-первых, дроны достаточно тихие, а во-вторых, способны сбрасывать гранаты с большой высоты, поэтому попасть по дрону весьма непросто.

Проблемой дронов занялись стартапы

Стартапы работают над этой проблемой

Специализированные компании, такие как стартап Dedrone из Касселя, который работает совместно с госкомпанией Deutsche Telekom, разрабатывают электронную защиту от дронов. Например, сенсорную систему, которая анализирует данные беспроводных сигналов, ведет видеонаблюдение и распознает дроны, вторгающиеся в заранее заданное воздушное пространство.

Система идентифицирует дроны при помощи исходящих от них сигналов, которые они получают при радиоуправлении. Такие приборы способны отличать дроны от птиц, вертолетов или, скажем, дельтапланов. Система автоматически показывает на видео сам дрон и преследует его.

Вывести дрон из строя при помощи "глушилки"

Кроме того, можно использовать специальные генераторы помех, которые делают дроны неуправляемыми и вынуждают приземлиться. Такие системы создает, например, немецкая компания H.P. Marketing und Consulting Wüst GmbH.

Эта фирма производит приборы, подавляющие мобильный сигнал. К примеру, они используются в тюрьмах, чтобы заключенные не могли звонить по полученным контрабандным путем телефонам. Эти системы также предотвращают подлет дронов к тюрьмам и передачу при их помощи посылок.

Такие приборы установлены прямо внутри колоний. А вот на больших мероприятиях вроде футбольных матчей или выступлений политиков, необходимы мобильные системы. Разработкой подобных "глушилок" занимается компания Telekom Sparte Magenta Security.

Летающие сети или хищные птицы

Еще один способ защиты от дронов предлагает компания Skywall. Она производит специальное оборудование, которое стреляет сетями, похожими на те, что применяются в рыболовстве. После того как сеть обволакивает дрон, она на парашюте спускает его на землю.

Один из надежных способов защиты от дронов - обученные хищные птицы

И последнее (но не по значению) средство защиты от дронов - это хищные птицы. Их тренируют в некоторых армиях. Например, французские ВВС имеют в своем распоряжении орлов, которые натренированы нападать на дроны и спускать их на землю.

Тренируют птиц и частные компании. Так, голландская фирма Guard from Above обучает хищных птиц нападать на дроны. Затем эти птицы, например орлы, ястребы и соколы, используются военными и полицейскими со всего мира.

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