Как жила древнейшая цивилизация в Европе (фотогалерея)

Микены воспеты в древнегреческих мифах, они играют важную роль в "Илиаде" Гомера. Археологические находки, свидетельствующие о существовании этого города, впервые привезли в Германию.
Выставка "Микены - мифический мир Агамемнона", которая проходит в Баденском земельном музее (Badisches Landesmuseum) в Карлсруэ, рассказывает о древнейшей в Европе цивилизации. Многие из представленных на ней более 400 артефактов можно впервые увидеть за пределами Греции.
Немецкий первооткрыватель Микен
Микенская цивилизация названа так в честь ее центра - города Микены на полуострове Пелопоннес. Просуществовав с XVI по XI века до н.э., могущественное царство бесследно исчезло. О причинах исчезновения до сих пор точно не известно. Среди возможных объяснений, которые дают историки, - войны, природные катаклизмы, внутренняя междоусобица.
О существовании микенской культуры рассказывают многочисленные находки. Большая их часть была сделана в 1876 году благодаря упорству немецкого археолога-любителя Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Он воспринимал описанные Гомером в "Илиаде" события как реальные исторические факты. Эпос стал своего рода путеводителем для его археологических поисков. После обнаружения "клада Приама" он начал раскопки на месте древних Микен. И всего через два года, в 1876-м, сделал сенсационное открытие - богато убранные гробницы с сосудами из золота, серебра и бронзы, ювелирными изделиями, мечами и копьями. Но главной сенсацией стали две золотые маски. В одной из них Генрих Шлиман "опознал" погребальную маску мифического царя Микен Агамемнона. Как выяснилось позже, он глубоко ошибался: ученым удалось установить возраст маски - она старше героя "Илиады" Гомера на 400 лет.
Существовал ли в реальности царь Агамемнон, до сих пор не выяснили. Но следы исчезнувшей микенской культуры и города, описанного Гомером, вполне реальны. Убедиться в этом лично можно до 2 июня 2019 года выставке в Карлсруэ. А пока наша фотогалерея знакомит с некоторыми ее экспонатами.
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