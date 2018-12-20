 Как жила древнейшая цивилизация в Европе (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.12.2018

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Культура и стиль жизни

Как жила древнейшая цивилизация в Европе (фотогалерея)

Микены воспеты в древнегреческих мифах, они играют важную роль в "Илиаде" Гомера. Археологические находки, свидетельствующие о существовании этого города, впервые привезли в Германию.

Львиные ворота - входные ворота акрополя Микен

Львиные ворота - входные ворота акрополя Микен

Выставка "Микены - мифический мир Агамемнона", которая проходит в Баденском земельном музее (Badisches Landesmuseum) в Карлсруэ, рассказывает о древнейшей в Европе цивилизации. Многие из представленных на ней более 400 артефактов можно впервые увидеть за пределами Греции.

Немецкий первооткрыватель Микен

Микенская цивилизация названа так в честь ее центра - города Микены на полуострове Пелопоннес. Просуществовав с XVI по XI века до н.э., могущественное царство бесследно исчезло. О причинах исчезновения до сих пор точно не известно. Среди возможных объяснений, которые дают историки, - войны, природные катаклизмы, внутренняя междоусобица.

О существовании микенской культуры рассказывают многочисленные находки. Большая их часть была сделана в 1876 году благодаря упорству немецкого археолога-любителя Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann). Он воспринимал описанные Гомером в "Илиаде" события как реальные исторические факты. Эпос стал своего рода путеводителем для его археологических поисков. После обнаружения "клада Приама" он начал раскопки на месте древних Микен. И всего через два года, в 1876-м,  сделал сенсационное открытие - богато убранные гробницы с сосудами из золота, серебра и бронзы, ювелирными изделиями, мечами и копьями. Но главной сенсацией стали две золотые маски. В одной из них Генрих Шлиман "опознал" погребальную маску мифического царя Микен Агамемнона. Как выяснилось позже, он глубоко ошибался: ученым удалось установить возраст маски - она старше героя "Илиады" Гомера на 400 лет.

Существовал ли в реальности царь Агамемнон, до сих пор не выяснили. Но следы исчезнувшей микенской культуры и города, описанного Гомером, вполне реальны. Убедиться в этом лично можно до 2 июня 2019 года выставке в Карлсруэ. А пока наша фотогалерея знакомит с некоторыми ее экспонатами.

  • Золотая маска XVI века до н.э

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Золотая маска XVI века до н.э. - главный экспонат выставки о Микенах, центре древнейшей цивилизации в Европе. Почти 400 древних объектов прибыли в музей Карлсруэ из Греции, многие из них впервые показывают за ее пределами. Эту погребальную маску немецкий любитель-археолог Генрих Шлиман, первооткрыватель микенской культуры, обнаружил в 1876 году в так называемой "гробнице Агамемнона".

  • Мегарон - сердце микенского дворца

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Микены играют важную роль в греческих легендах, которые утверждают, что их построил Персей. Историки считают основателями города ахейцев. В пределах города находился дворец, сердцем которого был мегарон - просторный прямоугольный зал с колоннами. Здесь правители проводили официальные приемы и религиозные церемонии. На выставке в Баденском земельном музее Карлсруэ представлена копия зала.

  • Ожерелье из золота, XIV веком до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Богатство и могущество Микен воспето в мифах, Гомер назвал их "золотообильными". О достатке города свидетельствуют и многочисленные предметы из золота, серебра и бронзы, найденные в гробницах. Это искусно выполненное золотое ожерелье датировано XIV веком до н.э.

  • Пуговица из кости и золота XVI века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Микенцы славились своим ювелирным искусством. Эта пуговица XVI века до н.э. находилась в одной из шахтовых гробниц древних Микен и была найдена Генрихом Шлиманом в 1876 году. Пуговица выточена из кости, затем покрыта золотом. Спиральный орнамент характерен для искусства раннего периода микенской цивилизации.

  • Выставка о Микенах

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    По поводу этого артефакта XVI-XV веков до н.э. мнения археологов расходятся: одни считают, что это корона жрицы, другие видят в нем шлем - микенцы были завоевателями. Найден в одной из богато украшенных купольных гробниц - толосе.

  • Фрагмент фрески во дворце Нестора

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Удивительным образом сохранился и фрагмент этой древней фрески XIII века до н.э., украшавшей некогда дворец Нестора в древнем Пилосе - еще одном важном полисе этого периода в истории доисторической Греции. На ней - изображение древней красавицы, названной археологами "белой богиней".

  • Бритва из бронзы начала XII века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Регулярной гигиене микенцы уделяли, очевидно, большое внимание. Об этом говорит одна из находок - бронзовая бритва для подстригания бороды. Наряду с зеркалами, изделиями из керамики, украшениями, оружием она находилась в одном из захоронений, датируемых началом XII века до н.э.

  • Ларнакс из Тангары, XIII век до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    Изображение траурной процессии из четырех женщин украшают ларнакс - саркофаг из глины. В последний путь умерших сопровождали, как правило, фигурки идолов, миниатюрные сосуды и украшения из бисера. Этот ларнакс, датированный XIII веком до н.э., родом из древнего города Танагра в Биотии.

  • Золотая кружка, XVI век до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    В мир иной состоятельные микенцы отправлялись "во всеоружии", захватив с собой все самое драгоценное. Например, вот эту золотую кружку с изображением дельфинов (XVI век до н.э.).

  • Фигурки быков XIII века до н.э.

    Микены - реальный город из древнегреческих мифов

    А над фигурками XIII века до н.э., изображающими быков, ученые все еще ломают голову. Их часто находили во время раскопок поселений древних микенцев, но до сих пор с точностью не выяснили их функцию. Возможно, они являлись символом народного поверья, их могли приносить в жертву. Или фигурки делали на радость детям? Познакомиться с этими и другими древними артефактами можно до 2 июня 2019 года.

    Автор: Изабель Сургес, Инга Ваннер


Контекст

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Ссылки в интернете

Подробнее о выставке на сайте музея:

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